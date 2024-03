De iconische Porsche 911 …  wordt een hybride

Voor velen iets onacceptabels, voor anderen een welkome technische voortgang en evolutie van de iconische Porsche 911.

Voortgang

De voortgang, of beter gezegd technische ontwikkeling, zorgde al eens eerder voor een tweedeling onder de gepassioneerde Porsche 911-liefhebbers. Een tweedeling die bij velen aanhoudt tot op de dag van vandaag. Sommigen van jullie weten al waar ik op aan stuur… luchtgekoeld of watergekoeld. Dat was de stap in 1997, toen Porsche uit pure noodzaak het stuur omgooide om te overleven. En ja, het was hoge nood bij Porsche. Het merk Porsche stond aan de afgrond. Er werden zelfs in Duitsland al bij Porschedealers de logo’s van de muur gehaald en vervangen door bijvoorbeeld Mercedes-logo’s. Er moest wat veranderen of Porsche zou verdwijnen als sportwagenmerk. Zoals gezegd ging in 1997 bij Porsche het stuur om met de vijfde generatie van de 911, de Porsche 911 996. Door de verlaging van de productiekosten, waarbij onderdelen met andere modellen – zoals de nieuwe Boxster – uitwisselbaar zijn, werd het economisch perspectief een stuk beter. Overigens was die uitwisselbaarheid een concept waarmee Porsche al bij de Porsche 993 was begonnen. Ook keek Porsche toen en nu nauwgezet naar de verscherpte eisen op het gebied van veiligheid en emissie. Met de iconische Porsche 911 in de watergekoelde 996 uitvoering vond Porsche de weg terug naar de toekomst en veiliger vaarwater. Ja ja, natuurlijk, ook de Boxster en de Cayenne hielpen flink mee, maar we hebben het nu over de 911’s.

Zescilinder boxermotor

Het principe van de zescilinder boxermotor stond en staat nog steeds als een huis. Maar de luchtgekoelde boxermotor verdween en maakte plaats voor de watergekoelde boxermotor. Porsche ging hiertoe over om te kunnen voldoen aan de steeds strengere emissievoorschriften. De nieuwe watergekoelde zescilinder met vierkleppentechniek destilleert 300 pk uit 3.4-liter cilinderinhoud, dat is net zoveel als de legendarische 930 Turbo 3.3. Ondanks dat was de gevleugelde kreet van de mensen die zwoeren bij de luchtgekoelde Porsche boxermotoren ‘Water is om mee te koken’. Gelijktijdig vergeet deze zelfde aanhang vaak waarom de verkoopaantallen van hun geliefde luchtgekoelde 911’s terugliepen. Ja, sorry luchtkoeling-fans, er waren ook problemen met de generaties luchtgekoelde 911’s. Naast allerlei soorten kleinere zaken was er het koelingsprobleem. Betere prestaties betekende ook dat meer koeling nodig was. En de rek voor extra koeling was er bij de 993 wel uit. Dat, samen met de noodzaak van het terugbrengen van de kosten en de strengere emissie-eisen, was voor Porsche de reden om het hoofdstuk luchtgekoeld af te sluiten. En dat werd niet bij iedereen zomaar geaccepteerd en bij sommigen nog steeds niet.

Porsche 911 High Performance Hybride

En nu komt dan na jaren van weerstand uit de 911-gemeenschap toch een Porsche 911 High Performance Hybride. Let wel, als één van de varianten. Er werd natuurlijk al geruime tijd aan gewerkt. En wij wisten wel dat deze eraan zat te komen. Ik denk dat het de voorbode is van een compleet elektrisch aangedreven Porsche 911. Zal de verbrandingsmotor verdwijnen bij de 911 en zelfs helemaal bij Porsche? Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat wij allemaal straks elektrisch gaan rijden. Nee, ook niet met nieuwe batterijtechnologieën. Ik verwacht eerder dat het een vorm van autorijden wordt, naast andere mogelijkheden. Zeker nu subsidies voor elektrisch rijden in een aantal landen is en worden afgeschaft. In deze landen beginnen de verkoopaantallen van elektrische voertuigen terug te lopen. Al mag dat natuurlijk niet hardop gezegd worden. Ik denk eerder aan waterstof/synthetische brandstoffen. Porsche werkt al met eFuels aan ontwikkeling van een revolutionaire brandstof. Dankzij regeneratieve, synthetische brandstoffen kunnen verbrandingsmotoren vrijwel CO₂-neutraal worden aangedreven, mits de eFuels worden geproduceerd met hernieuwbare energie. Naar deze ontwikkeling kijk ik het meest uit en deze heeft nu mij voorkeur, als we dan van de fossiel brandstoffen af moeten. Maar dit is mijn persoonlijke mening en de meningen verschillen daarover nog weleens. Maar nu dan dit jaar de eerste Porsche 911 hybride. Ik denk een evolutie in het bestaan van onze geliefde 911. Een technische voortuitgang, waarbij ik denk aan snellere accelaratie, motorondersteuning, gunstiger verbruik en een verminderde uitstoot. Tevens hebben we allemaal steeds meer te maken met milieu zones en steden die helemaal geen auto’s met verbrandingsmotoren meer willen toelaten (of dat haalbaar zal en moet zijn is een ander verhaal). Dus go Hybride hahaha. En ja nadelen zijn er natuurlijk ook.

De eerste Porsche met hybride-technologie (foto: rebocar)

En voordat iedereen nu gelijk gaat steigeren, of met spandoeken richting Zuffenhausen wil: al in 2010 baarde Porsche opzien met een hybrideversie van de toenmalige 911 GT3 R, voorzien van een elektrisch systeem via het vliegwiel, ontwikkeld door de technische tak van het Williams Formule 1-team. Twee elektromotoren, beide goed voor zo’n 82 pk, zorgden aan de vooras voor meer power.

Formule 1-coureur Nico Hülkenberg testte de auto op de Nordschleife, tijdens race-evenementen van het lange-afstandskampioenschap aldaar, en toonde zich onder de indruk. De auto staat nu in het Porsche Museum in Stuttgart, als de eerste Porsche met hybride-technologie.

Maar wij zouden graag van jou/jullie willen horen wat je denkt over een Porsche 911 Hybride. Wil je ons dat laten weten, vul dan onze enquête in klik hier op deze link. natuurlijk publiceren we een overzicht van de antwoorden.

Met dank aan René de Boer