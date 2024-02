De Porsches op Flanders Collection Cars in Gent

Misschien nog wel meer dan in Nederland is er in België een rijke cultuur aan autoshows, of het nu om klassiekers of om competitievoertuigen gaat. Afgelopen weekeinde vond in Flanders Expo in Gent de beurs Flanders Collection Cars plaats. Fotograaf Willem J. Staat toog naar Oost-Vlaanderen en legde er voor Vierenzestig.nl de Porsches vast. “Carrera Sport Classics had een prachtige stand waar diverse gerestaureerde Porsche-modellen te bewonderen vielen”, meldde hij. Hierbij zijn selectie.

Foto’s: Willem J. Staat