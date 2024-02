“A Roadtrip Driven by Dreams”: met twee Duitse Porsches door de VS

Bezoeken aan Porsche-evenementen zijn altijd goed voor interessante ontmoetingen. De recente Rolex 24 At Daytona, waar Vierenzestig.nl ter plekke was, vormde daarop geen uitzondering. Maak kennis met een Duits echtpaar, dat inmiddels al voor de tweede keer bezig is aan een “road trip” van een jaar door de VS. Met twee van hun eigen Porsches, vanuit Duitsland…

Wachtend voor een rood verkeerslicht om linksaf te buigen, het circuitterrein op, zie ik in mijn zijspiegel, tussen een Ford F150 en een “flat-nose”-911, een mintgroene 911 Speedster opduiken. Naast de kleur trekt ook de kentekenplaat voorop de aandacht. Een Duitse plaat. Nou komt dat in Amerika wel meer voor: mensen met een Europese auto willen dat vaak laten zien en Duits uitziende platen gelden in sommige kringen als stoer, liefst met fantasiecombinaties met zoveel mogelijk Ä’s, Ö’s en Ü’s erin. Dat mag ook gewoon: in de meeste Amerikaanse staten is alleen achter een geldige kentekenplaat verplicht, wat je voorop plakt, mag je gewoon zelf weten.

Porsche met Duits kenteken in de rij om het circuitterrein op te rijden. (foto: Rebocar/R. de Boer)

We parkeren vrijwel gelijktijdig, maar ik tref direct een bekende en spendeer vijf minuten aan een praatje, waardoor de man en de vrouw in de mintgroene Speedster niet meer te zien zijn. Ik loop even om de auto heen en zie tot mijn verbazing dat er niet alleen voorop, maar ook achterop een Duitse plaat zit! Dat betekent dus dat het een echte Duitse auto is die in Amerika rondrijdt, en dat zie je niet vaak! Op de portieren staat iets van de Porsche Leipzig Experience Tour en op de voorruit zitten de nodige stickers die laten zien dat de auto al op diverse evenementen geweest is. Klinkt interessant allemaal! Maar goed, vind tussen 100.000 bezoekers bij zo’n race die mensen van die Porsche nog maar eens…

Een dag later heb ik geluk. Wachtend in de rij voor de shuttle-service van Porsche om met één van de Cayennes naar een andere locatie op het circuit gebracht te worden, hoor ik achter mij twee mensen Duits spreken, de man Beiers en de vrouw met een tongval die een afkomst uit het oosten van de Bondsrepubliek verraadt. Ik draai me om en begin een praatje, en al snel blijken zij het duo van de mintgroene Porsche te zijn. We spreken af, elkaar later op de dag te treffen in de Porsche-hospitality om wat verder te praten.

De mintgroene Porsche valt op op de parkeerplaats. (foto: Rebocar/R. de Boer)

Volgens plan ontmoeten we elkaar tijdens de race, buiten op het terras van de hospitality, met zicht op de baan. Om even te praten is het echter beter om naar binnen te gaan, want anders is de conversatie door het motorgeluid nauwelijks te volgen. Binnen gaat het een stuk beter. Ortrun en Christian Hartinger blijken de namen van het echtpaar, afkomstig uit Leipzig. Zij is apotheker, hij is architect. Hoe komen ze zo, mét hun Porsche uit Duitsland, in Florida verzeild geraakt? “Eigenlijk zijn we zelfs met twéé Porsches onderweg”, zegt Christian glimlachend. “Naast de 991 Speedster hebben we ook nog een 997 GT3 RS hier.” De verbazing wordt alleen maar groter…

“Eigenlijk wilden we de Porsche Parade, een groot jaarlijks Porsche-evenement in de Verenigde Staten, een keer zelf meemaken”, vertelt Ortrun Hartinger. “Maar niet zomaar met een of andere huurauto, we wilden graag met onze eigen Porsches. Dus zijn we in 2018 begonnen met plannen maken, hoe we dat allemaal logistiek konden doen, wat erbij kwam kijken. Dat had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar begin 2020 hebben we twee van onze Porsches, twee 911 GT3 RS’sen, op zeetransport vanuit Bremerhaven naar Miami gezet. Wij kwamen per vliegtuig en begonnen met de Werks Reunion, een groot evenement van de Porsche Club of America in Amelia Island in Florida, waar we gelijk een prijs wonnen met beide auto’s. Nooit eerder gebeurd, dat twee auto’s samen een prijs wonnen. Dat was een geweldig begin van onze ‘Twin Tour’, zoals we onze reis hadden genoemd. Het idee was dat we de auto’s een jaar in Amerika zouden laten, telkens etappes van een paar weken zouden rijden en dan weer voor een paar weken naar huis zouden vliegen voor ons werk.”

Christian en Ortrun Hartinger tijdens de Rolex 24 At Daytona (foto: Rebocar/R. de Boer)

Maar ja, toen kwam corona. En werd reizen opeens een stuk lastiger. “We moesten zelfs een keer eerst twee weken in Costa Rica doorbrengen, omdat we niet vanuit Europa direct Amerika in mochten. Nou ja, er zijn slechtere plaatsen om te verblijven”, lacht Christian. Het geplande jaar werd uiteindelijk ruim anderhalf jaar, maar het echtpaar realiseerde de droomreis, in totaal zo’n 29.000 kilometer door de VS. “We hebben circuits bezocht, de beroemde parken, Pikes Peak, de Grand Canyon, de zoutvlakte van Bonneville, Death Valley… We hebben natuurlijk op Route 66 gereden, Highway 1, 17-Mile Drive… En uiteindelijk kwamen we in Los Angeles, van waar de Porsches weer op de boot teruggingen.”

De Hartingers hadden de smaak te pakken. Voor 2023 werd weer een trip gepland, ditmaal onder het motto “A Roadtrip Driven by Dreams”, zoals ook op hun auto’s te lezen valt. “Dit keer zijn we begonnen met de Porsche Parade in juni 2023 in Palm Springs en natuurlijk waren we ook bij de Rennsport Reunion in september op Laguna Seca, en nu zijn we weer in Florida”, vertelt Ortrun. “Tussentijds zijn we weer een paar keer terug naar huis geweest, steeds een paar weken hier en een paar weken daar.” Wat doen de Hartingers met hun Porsches als ze op hun Duitse thuisbasis zijn? “Die laten we staan bij Porsche Centra, daar wordt er goed voor de auto’s gezorgd”, antwoordt Christian. “Tussentijds kunnen er daar zonder al teveel tijdsdruk werkzaamheden aan de auto’s worden uitgevoerd, als dat nodig is, en we weten dat ze daar veilig staan. We worden zonder uitzondering enthousiast ontvangen. Dat geldt ook voor het Porsche Experienc Center in Los Angeles, waar we met onze eigen auto het parcours op mochten en daarna zelfs nog een rondleiding kregen bij Porsche Motorsport North America, dat ook daar gevestigd is.”

De Porsche 911 Speedster op de parkeerplaats achter de grote hoofdtribune in Daytona. (foto: Rebocar/R. de Boer)

En wat is er allemaal voor nodig om een auto op Duits kenteken in Amerika te laten rijden? “Heb je even?”, vraagt Ortrun lachend. “Volgens mij is een Amerikaanse verblijfsvergunning voor auto’s lastiger te krijgen dan voor mensen! Het begint al met verzekering, want een Europese verzekering geeft geen dekking zo gauw een auto op zeetransport gaat. Dus moet je een verzekering daar. Maar daarvoor moet je een Amerikaanse bankrekening hebben. En daarvoor heb je een Amerikaans adres nodig… Heel gecompliceerd allemaal, maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer een uitdaging, en daarmee is de voldoening des te groter als het allemaal lukt. Heb je eenmaal een vergunning, dan mag je een jaar in Amerika rijden, maar dat werd een probleem tijdens de coronaperiode, toen we niet zomaar het land in konden. Dat was ook weer een heel proces, van het kastje naar de muur, maar uiteindelijk was er ergens iemand die meedacht en ons van de juiste papieren voorzag, zodat de auto’s nog wat langer mochten blijven.”

Inmiddels beschikt het echtpaar Hartinger over ruime ervaring op dit front, maar, nog belangrijker, vooral een ongelooflijke hoeveelheid onvergetelijke indrukken. “De plekken waar we allemaal geweest zijn, de evenementen die we hebben bijgewoond, de mensen die we hebben ontmoet. Bijvoorbeeld bij de Porsche Club of America, daar zijn we echt mee bevriend geraakt, iedereen reageert superenthousiast als ze onze verhalen horen”, zegt het Duitse paar. Zo ontstond ook het contact tussen uw verslaggever en Vu Nguyen, directeur van de Porsche Club of America, wat leidde tot de vorige week op deze site gepubliceerde reportage over de club (https://www.vierenzestig.nl/97301/op-bezoek-bij-de-porsche-club-of-america/).

De Hartingers in gesprek met Vu Nguyen, directeur van de Porsche Club of America. (foto: Rebocar/R. de Boer)

De Hartingers zelf waren al het onderwerp van een reportage in het Duitse magazine ‘Walter’ (https://www.walter-magazin.de/abenteuer/zwei-wagen-westwaerts-im-porsche-911-gt3-rs-durch-die-usa/) en kwamen ook voor op een foto in het Porsche-tijdschrift ‘Christophorus’. Heel veel prachtige indrukken van hun reizen zijn vooral te vinden op hun eigen Instagramkanaal, @gt3rs_twin.tour Van harte aanbevolen! Inmiddels zijn ze na het bezoek aan Daytona even terug op hun Duitse thuisbasis. “Een korte tussenstop, eind van de maand gaan we weer op pad”, laat Christian weten. “Driven by dreams”, letterlijk!

Ortrun und Christian, danke für den sehr tollen Austausch in Daytona, viel Freude bei Eurem Abenteuer und allzeit gute Fahrt!