Aanmelden voor Porsche & Koffie bij Nino Hooymans Exclusive kan nog…….. net!

Aanmelden kan nog tot 17 februari 14.00 uur.

Dus wil je ook komen naar de Porsche & Koffie bij Nino Hooymans Exclusive meld je dan aan (aanmelden is gratis maar wel verplicht ivm de catering) en wij zien elkaar dan op 24 februari bij Nino Hooymans Exclusive. Adres: De Geerden 28 5334 LE in Velddriel.

Nino Hooymans Exclusive heeft, de naam verraadt het al, een voorraad exclusieve automobielen. Hieronder vanzelfsprekend ook mooie exemplaren van ons favoriete merk Porsche. En hoewel het team van Nino de auto’s koestert, zijn ze te koop. Dus wil je naast mooie Porsches ook Bentley’s, Ferrari’s, Lamborghini’s om maar wat te noemen bewonderen? We zijn bij hen te gast en er zijn geen kosten aan verbonden. Laat ons wel even weten dat je er bij bent via dit formulier of scan de onderstaande QR-code, zodat zij de catering kunnen regelen.

Staat jouw Porsche in de winterstalling? Kom gewoon lekker met een ander merk of op de fiets. Als je er maar bij bent. Volgens mij wil je dit niet missen.

Tot ziens op 24 februari!

Foto’s Nino Hooyman Ecxlusive, Robin Groenendijk