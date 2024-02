Op bezoek bij de Porsche Club of America

Wie bij de Rolex 24 At Daytona was, kon er niet omheen: op het binnenterrein was een forse oppervlakte exclusief bestemd voor de leden van de Porsche Club of America. De als altijd volledig uitverkochte ‘Porsche Platz’ is al jarenlang een goede traditie bij vrijwel alle Amerikaanse sportwagenraces. Vierenzestig.nl ging er op bezoek.

Een grote witte tent met “Porsche Club of America” prominent boven de ingang, een groot afgezet terrein met een enorme selectie van de meest uiteenlopende Porsches. Kan niet missen, hier moeten we zijn! Het terrein is afgebakend met de bekende witte houten hekken, die je bij vrijwel ieder buitenevenement in de Verenigde Staten ziet. Parkeren is alleen toegestaan voor clubleden die zich hebben aangemeld, maar wie te voet komt, is van harte welkom, lid of geen lid. Graag zelfs, want Amerikaanse Porsche-eigenaren laten in de regel met veel plezier zoveel mogelijk mensen meegenieten van hun passie. Vertellen honderduit over hun auto’s, doen niet moeilijk over foto’s en zijn doorgaans blij als iemand interesse toont.

Vierenzestig.nl sprak met Vu Nguyen, directeur van de Porsche Club of America. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

In de Porsche-hospitality spraken we eerder die dag al met Vu Nguyen, al sinds 2005 directeur van de Porsche Club of America. De club is met ruim 150.000 leden de grootste merkenclub ter wereld, ruimschoots groot genoeg om er een aantal mensen in vast dienstverband op na te houden. Nguyen is een veel gevraagd man: als hij niet telefonisch in gesprek is, wordt hij wel aangeklampt door mensen die hem fysiek willen spreken. Vrijwel iedereen die bij Porsche te gast is, lijkt hem te kennen. Hoeveel gasten heeft de Porsche Club of America in Daytona? “Geen idee”, lacht Nguyen. “Dat loopt via onze regionale afdeling, maar een paar duizend zullen het er wel zijn. In ieder geval zijn er vrijwel altijd meer aanvragen dan dat we mensen kunnen onderbrengen, zo populair zijn de evenementen!”

“De Porsche Club of America organiseert ruwweg zo’n 3.500 evenementen per jaar”, vervolgt Nguyen. “Dan praten we over de hele Verenigde Staten plus Canada. Dat kan alleen maar, omdat we een heel groot aantal vrijwilligers hebben. Daarnaast hebben we ook de officiële steun van Porsche Cars North America en Porsche AG, het hoofdkwartier in Stuttgart. Hier in Daytona, de eerste grote race van het seizoen, kent het ‘Porsche Corral’, ook bekend als ‘Porsche Platz’, een traditie die al meer dan 30 jaar teruggaat. Het circuit zorgt ervoor dat we de ruimte toegewezen krijgen, vrijwilligers vanuit de regio regelen de inschrijvingen, zorgen voor verfrissingen, we hebben de grote tent waar activiteiten en presentaties plaatsvinden, en natuurlijk beeldschermen waar mensen de race kunnen volgen. Dat moet allemaal georganiseerd worden, dus het is echt alle hens aan dek, zodat iedereen die hier kan zijn, optimaal kan genieten van de Rolex 24!”

Tijdens de Rennsport Reunion van september vorig jaar op Laguna Seca was de Porsche Club of America ruim vertegenwoordigd. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was uiteraard de zevende editie van de Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca. Hoe belangrijk was dat voor de club? Nguyen: “Van Rennsport weet je nooit of er weer een volgende editie komt, er is geen garantie, maar als die volgende editie er komt, dan is het natuurlijk meteen heel groot en dan zijn we er op volle sterkte bij! We hadden meer dan 1.000 vrijwilligers die voor ons tijdens de Rennsport Reunion actief waren, om alles in goede banen te leiden. Dat was geweldig, we hebben er met z’n allen heel erg van genoten en hopen natuurlijk dat er een vervolg aan komt!”

Zijn race-evenementen de populairste op de kalender van de Porsche Club North America? Nguyen: “Misschien verwacht je dat niet, maar mensen die onze bijeenkomsten tijdens races bezoeken zijn een kleiner gedeelte van onze club. De evenementen die de regio’s zelf organiseren, zijn het grootst, daar genieten de mensen het meest van. Dat kan van alles zijn: toerritten, circuitdagen… Natuurlijk, veel mensen zijn wel autosportfans, maar de belangrijkste activiteiten zijn die in de regio’s.”

We vervolgen ons rondje over de Porsche-parkeerplaats op het binnenterrein. In de tent zijn alle beschikbare klapstoelen bezet: bezoekers van jong tot oud maken van de gelegenheid gebruik om even te ontspannen, terwijl ze dankzij de beeldschermen niets van de race hoeven te missen. Er is een uitgebreid programma met presentaties van onder andere Michelin en Porsche Cars North America en handtekeningsessies met rijders.

De geparkeerde Porsches bieden een mooie dwarsdoorsnede van de historie van het merk. Van een enkele 356 via 911’s in vele variaties tot aan moderne Porsches als Macan, Cayenne en Taycan. Een mooie 911 in Singer-uitvoering, prominent geparkeerd naast de tent van de Porsche Club of America, trekt de aandacht, net als een 911 in het rood en wit van Marlboro. Doet denken aan de Porsche Cup-auto waarmee Patrick Huisman ooit racete. Natuurlijk konden er ook wat leuke kentekens worden vastgelegd.

Speciaal voor leden van de Porsche Club North America zijn er zelfs twee speciale modellen gebouwd, de 997 Carrera S Club Coupé en de 991 Carrera GTS Club Coupé. Beide versies, in strikt gelimiteerde oplage, zijn echte collectors’ items. Van de 991 in de speciale kleur Clubblau werden er in 2012 zestig gemaakt, ter gelegenheid van het 60-jarig clubjubileum. Meer dan duizend clubleden hadden er één willen hebben… Gelukkig zijn er modelauto’s van, zowel in 1:18 als in 1:43. In 2022 maakte Porsche Classic in samenspraak met de club een speciale, eenmalige Club Coupé op basis van de 996, die voor 1,2 miljoen dollar werd verkocht op een veiling.

Voor de 60 exemplaren van de 991 Club Coupé waren er meer dan duizend gegadigden. Voor wie er geen kon kopen, zijn er in ieder geval nog modelauto’s… (Foto’s: Rebocar/R. de Boer)

Natuurlijk heeft de club ook een eigen tijdschrift, genaamd Porsche Panorama, dat als maandblad al sinds 1955 verschijnt en inmiddels al bij nummer 802 is aanbeland. Van een eenvoudig dun blaadje met voornamelijk aankondigingen en advertenties is Porsche Panorama uitgegroeid tot een volwaardig full-colour-tijdschrift met tests, interviews en uitgebreide reportages, al blijven advertenties en aankondigingen en verslagen van clubactiviteiten een belangrijk bestanddeel. Ook exemplaren van Porsche Panorama worden verzameld.

Porsche Panorama, van een dun blaadje in de jaren zestig tot een volwaardig, 160 pagina’s dik magazine nu. (collectie/foto: Rebocar/R. de Boer)

Om lid te worden van de club moet je een Porsche bezitten of leasen (een VIN-nummer is verplicht). Voor meer informatie: www.pca.org.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer