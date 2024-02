Porsche-succes in Australië

Sinds er in 2011 voor het eerst GT3-auto’s werden toegelaten, heeft de 12-uursrace van Bathurst in Australië snel naam gemaakt als een van de toonaangevende internationale lange-afstandsraces. In 2019 behaalde Porsche er de eerste overwinning. Dit jaar was het opnieuw raak, met dubbel succes voor het Duits-Australische Manthey-EMA-team. Lokale held Matt Campbell behaalde samen met Laurens Vanthoor en Ayhancan Güven de algehele overwinning, Alessio Picariello, Yasser Shahin en Harry King wonnen met de zusterauto de Pro-Am-klasse als negende algemeen. Ook het debuterende Phantom Global Racing-team, ondersteund door Timo Bernhard, kwam sterk voor de dag met de vierde plaats voor Joel Eriksson, Jaxon Evans en Bastiaan Buus.

Het 6,213 kilometer lange Mount Panorama Circuit in Bathurst in de Australische deelstaat New South Wales behoort tot de mooiste circuits ter wereld. Het parcours ligt tegen een heuvel aan gedrapeerd, de hoogteverschillen, de snelle passages en de deels blinde bochten maken het circuit zeer uitdagend voor de coureurs. De jaarlijkse 1000-kilometerrace, seizoenshoogtepunt van het Australische Supercar-kampioenschap, is beroemd, maar in 1991 werd er voor het eerst ook een 12-uursrace voor toerwagens georganiseerd. Het bleef aanvankelijk bij vier edities, maar in 2002 en 2003 was er zelfs een 24-uursrace, al was ook dat initiatief geen lang leven beschoren. In 2007 keerde de 12-uursrace terug, maar het bleef een race met een hoog amateurgehalte, uitsluitend voor nationale rijders en teams, met hooguit enkele Nieuw Zeelanders en een verdwaalde Britse expat.

Dirk Werner, Dennis Olsen en Matt Campbell behaalden met Earl Bamber Motorsport in 2019 de eerste overwinning voor Porsche in Bathurst. (foto: Porsche AG)

Dat veranderde in 2011, toen de organisatie voor het eerst naast productieauto’s ook GT3-sportwagens alsmede internationale teams toeliet. Daarmee begon een succesverhaal, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Binnen korte tijd groeide de 12-uursrace race in Bathurst uit tot een van de toonaangevende GT3-races wereldwijd, samen met onder andere de 24-uursraces van Dubai, de Nürburgring en Spa-Francorchamps. Sinds 2016 maakt de race deel uit van de Intercontinental GT Challenge, een wereldwijde wedstrijdreeks van GT3-races. Duitse Audi-teams wonnen in 2011 en 2012, daarna waren er successen voor Mercedes-AMG (2013), Ferrari (2014 en 2017), Nissan (2015), McLaren (2016) en Audi, dat in 2018 weer won via het Belgische team WRT met onze landgenoot Robin Frijns als een van de rijders, tot nu toe de enige Nederlandse winnaar van de 12-uursrace. In 2019 won Porsche dankzij Earl Bamber Motorsport met Dirk Werner, Dennis Olsen en Matt Campbell. Na overwinningen van Bentley in 2020 en twee op rij voor Mercedes in 2022 en 2023 (in 2021 vond de race vanwege corona niet plaats) was het ditmaal dus opnieuw een 911 die met de overwinning aan de haal ging.

12h Bathurst 2024 – REPCO Bathurst 12 Hour – Intercontinental GT Challenge Round 1 – Foto: Gruppe C Photography

Was het tijdens de trainingsdagen en de kwalificatie nog zonnig en warm in Bathurst, de racedag gaf een heel ander beeld te zien. De wedstrijd ging zoals gebruikelijk om 5.45 uur lokale tijd van start, zodat het eerste uur nog in het donker en bij zonsopkomst gereden werd. In het vijfde uur helft van de race trokken er donkere wolken boven het circuit op, vervolgens kwam er onweer en viel er een hoosbui. Op dat moment reed de groen-gele Manthey-EMA-Porsche met Matt Campbell aan het stuur aan de leiding, maar die kreeg een ‘drive-through penalty’ opgelegd omdat de auto bij een pitstop korter dan het reglementair voorschreven minimum van 85 seconden had stilgestaan. Vervolgens reed Campbell tijdens een interventie van de safety-car voor de straf door de pitstraat, wat uiteraard minder tijdverlies betekende dan onder reguliere race-omstandigheden, maar dat vond geen goedkeuring in de ogen van de wedstrijdleiding, waardoor Campbell na de herstart andermaal door de pitstraat moest. Vervolgens kwam hij als twaalfde terug in de wedstrijd, maar naarmate de race vorderde klom de Manthey-EMA-Porsche meer en meer op. Campbell, die de slotstint voor zijn rekening nam, veroverde de leiding en stond die ook niet meer af, waarmee de tweede zege voor Porsche in de Bathurst 12 Hour en de eerste voor het Manthey-EMA-team een feit was.

12h Bathurst 2024 – REPCO Bathurst 12 Hour – Intercontinental GT Challenge Round 1 – Foto: Gruppe C Photography

In totaal hadden Campbell en zijn teamgenoten Laurens Vanthoor en Ayhancan Güven 195 van de 275 gereden ronden de wedstrijd aangevoerd, een record in de historie van de race. Alle drie de rijders hadden aan de leiding gereden. Voor Campbell, die drie weken eerder met Porsche al de Rolex 24 At Daytona gewonnen had, was het zijn tweede overwinning in Bathurst na 2019, Vanthoor en Güven behaalden elk hun eerste zege in de Australische klassieker. De klasse van Campbell en Vanthoor is bekend, maar ook Güven dwong met zijn optreden tijdens zijn debuut in Bathurst respect af. Een mooi succes voor de kampioen van de Porsche Carrera Cup Benelux 2018, van wie verwacht wordt dat hij komend seizoen naast titelverdediger Thomas Preining voor Manthey-EMA in de DTM uitkomt.

Succes was er ook voor het Chinese team Phantom Global Racing, dat voor het debuut in Bathurst de handen ineengeslagen had met het Duitse Team75 Motorsport van tweevoudig Le Mans-winnaar, WEC- en ALMS-kampioen en Porsche-coryfee Timo Bernhard. In het kader van een meerjarige overeenkomst, die in Bathurst zijn aanvang nam, ondersteunde het Duitse team de Chinese renstal met ingenieurs en monteurs. Ook eigenaar Timo Bernhard was ter plekke. Als coureurs kwamen de Zweed Joel Eriksson, de Nieuw-Zeelander Jaxon Evans en de Deen Bastiaan Buus voor het team in actie. Vanaf de 18e startplaats klom het team in de race snel op, waarbij in de eerste drie uur al 13 plaatsen werden goedgemaakt. In de tweede helft van de race had de blauwe Porsche tijdelijk zelfs de leiding in handen, uiteindelijk greep het team als vierde net naast het podium, maar het resultaat is meer dan verdienstelijk bij het eerste optreden op het lastige Mount Panorama Circuit. Evans reed bovendien de snelste raceronde.

Met de winst in het algemeen klassement was het voor Manthey-EMA nog niet gedaan, want ook de Pro-Am-klasse resulteerde in de overwinning voor de Duits-Australische renstal. Hier waren het de Belg Alessio Picariello, de Australiër Yasser Shahin en de Brit Harry King, kampioen in de Porsche Carrera Cup in 2022, die voor het succes zorgden. Het trio, dat uitkwam in de kleuren van Shell V-Power en ook Coca-Cola-reclame op de auto had, eindigde op de negende plaats algemeen.

De 12-uursrace in Bathurst was de eerste van de in totaal vier wedstrijden, die in dit seizoen op het programma staan van de Intercontinental GT Challenge. Het volgende evenement is de 24-uursrace op de Nürburgring, die voor het eerst deel uitmaakt van deze globale serie. De race in de Eifel wordt verreden op 1 en 2 juni.

Foto:s Gruppe C/Team75 Motorsport, Gruppe C/Manthey-EMA