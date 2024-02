De nieuwe Porsche Taycan; meer power, groter rijbereik en héél veel verfijningen!

Porsche heeft zijn nieuwe Taycan voorgesteld. Hij wordt omschreven als een ‘PA’, wat in de Duitse taal betekent ‘Produkt Aufwertung’. Dit verraadt dat het gaat om een soort facelift in plaats van een geheel nieuwe auto. Maar een facelift is het nu ook weer niet, want onderhuids is er wèl degelijk sprake van een geheel nieuwe auto. Zo nieuw zelfs dat het heeft geresulteerd in de krachtigste productie-Porsche die ooit het levenslicht zag. Dat is met recht een opwaardering van het product, toch?!

Gamechanger

De Porsche Taycan draait alweer een tijdje mee op de markt voor luxe limousines. Om precies te zijn sinds het einde van 2019, meer dan vier jaar dus. “Met de Taycan hebben we in 2019 het tijdperk van e-mobiliteit ingeluid. Het was een echte gamechanger en een innovatieve pionier”, aldus Kevin Giek, hoofd van de Taycan modelreeks.

Maar ondanks zijn leeftijd behoort hij nog steeds tot de meest gewilde auto’s in het elektrische marktsegment. De eigentijdse en bijna tijdloze vormgeving is hier debet aan. En het rijgedrag is als vanouds, zoals we dat van Porsche gewend zijn: top! Alleen dan wèl elektrisch. Dat voelt anders… Maar het is opvallend hoeveel lovende woorden de Taycan krijgt van de traditionele petrolheads. Een beloning voor de ontwerpers, die het grootste deel van hun inspanningen om met een nieuwe Taycan te komen, in het elektrische gedeelte hebben gestopt. Met de Taycan Turbo-S creëerden ze de krachtigste productie-Porsche ooit. Maar ook in de basisuitvoering gaat het al knap hard. Die sprint naar de 100 km/u in 4,8 seconden, voorheen was dat 5,4 seconden. Bepaald niet tobben dus. En de Taycan Turbo S? Die gaat in 2,4 seconden naar de 100 km/u. Dat was voorheen in 2,8 seconden. Bizar! De reden hiervoor is dat de nieuwe Taycan Turbo S beschikt over een vermogen van 952pk en dat is maar liefst 191pk meer dan de oudere versie.

Razendsnel

Genoeg over de snelheden en de power. Er zijn meer zaken die de nieuwe Taycan razendsnel maakt. Wat dacht u van de laadsnelheid bijvoorbeeld? In slechts achttien minuten wordt de accu van 105kWh (was 93kWh) tot 80 procent gevuld. Bij de juiste snellader kan de Taycan voortaan tot 320kW aan, dat is 50kW meer dan voorheen. Hierdoor wordt een actieradius bereikt van ongeveer 678 kilometer en dat is 175 kilometer meer dan bij de vorige Taycan. Mooie getallen voor een mooie auto.

Vormgeving

Het woord mooi is gevallen en dat betekent dat we bij de vormgeving zijn aanbeland.

Met nieuwe stylingdetails aan de voor- en achterkant – onder meer met nieuwe koplampen en achterlichten – hebben de designers van Style Porsche het aantrekkelijke, puristische ontwerp van de Taycan verder verfijnd. De nieuwe voorschermen en de plattere koplampen benadrukken de breedte van de Taycan extra. De nieuwe koplampen zijn voorzien van hoogwaardige HD-matrixtechnologie en tonen ‘s nachts het karakteristieke vierpits-ontwerp van het merk.

Het Porsche logo in de achterlichtstrip heeft een driedimensionaal ontwerp met glasachtige uitstraling. Een verlichte versie hiervan is nu voor het eerst beschikbaar, inclusief welkomst-/afscheid-animaties.

Met de accentkleur Turbonite onderscheiden de Taycan Turbo en Turbo S zich vanbuiten en vanbinnen van de overige uitvoeringen.

Interieur

Qua interieur blijft de vernieuwde Taycan min of meer dezelfde, vertrouwde uitstraling hebben. Het dashboard loopt nog steeds mooi in de pas met dat van alle nieuwere modellen van Porsche. Het instrumentenpaneel, centrale display en optioneel passagiersdisplay hebben een verbeterde gebruikersinterface met extra functies, zo omschrijft Porsche de aangebrachte verfijningen. Een modusschakelaar op het stuur is nu standaard. Voor Taycan-modellen met het Sport Chronopakket en de Performance-accu Plus is er een speciale push-to-pass-knop op de modusschakelaar. Hiermee is afhankelijk van het model gedurende tien seconden een boost van maximaal 70 kW op te roepen. Met de nieuwe bedieningshendel aan de linkerkant achter het stuur, is de bediening van de rijhulpsystemen nog intuïtiever. De Apple CarPlay is nu op een uitgebreidere en naadloze manier geïntegreerd in de displays en functies van de nieuwe Taycan, vervolgt Porsche, dat besluit met de melding dat de nieuwe In-Car Video-functie videostreaming mogelijk maakt op het centrale display en het passagiersdisplay. Vele verfijningen zijn er verwerkt in een interieur dat ogenschijnlijk hetzelfde is gebleven.

Er zijn meer zaken die zijn veranderd. Alle nieuwe Taycan-modellen zijn voortaan standaard uitgerust met adaptieve luchtvering. Het nieuwe Porsche Active Ride-onderstel is voor de vierwielaangedreven versies als optie leverbaar. Porsche heeft verder een hele reeks van efficiencymaatregelen doorgevoerd. De aandrijflijn met een nieuwe elektromotor op de achteras levert op alle modellen tot 80 kW meer vermogen. Voorts zijn ze uitgerust met krachtigere accupakketten, een verbeterd warmtebeheer, een warmtepomp van de nieuwste generatie, verbeteringen aan de recuperatie en verfijningen in de manier waarop het vermogen over de vier wielen wordt verdeeld. De maximale recuperatiecapaciteit bij het afremmen vanaf hoge snelheden, is met meer dan 30 procent toegenomen (van 290 naar maximaal 400kW). En Porsche heeft speciaal voor deze Taycan 21 inch velgen en banden ontwikkeld. Staat nog fraai ook!

Hoewel de vernieuwde Taycan tot 15 kilo minder weegt, is de standaarduitrusting uitgebreider dan voorheen. Zo zijn zaken als sfeerverlichting, ParkAssist met achteruitrijcamera, verwarmde voorstoelen, Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), een warmtepomp met een nieuw koelsysteem, een smartphonehouder voor draadloos opladen, de Drive Mode-schakelaar en Power Steering Plus nu allemaal standaard.

“Met de vernieuwde Taycan voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan dit succesverhaal van Porsche. De modelserie zet nieuwe maatstaven qua prestaties, rijdynamiek en rijplezier. Tegelijkertijd konden we de efficiency en actieradius en het dagelijks gebruiksgemak en comfort aanzienlijk verbeteren”, besluit Kevin Giek in zijn presentatie van Porsche’s nieuwste telg in de familie. De vernieuwde Taycan is al wèl te bestellen, maar we moeten tot het voorjaar wachten dat hij in de showroom staat en beschikbaar is voor proefritten. De prijzen zijn op dit moment ook nog niet bekend, ze worden op korte termijn bekendgemaakt.