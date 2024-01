Loek Hartog maakt overstap naar Porsche Cup North America

Na twee jaar in de Porsche Mobil 1 Supercup en drie seizoenen in de Porsche Carrera Cup Deutschland, voortbouwend op zijn kampioenstitel in de Porsche Carrera Cup Benelux in 2020, zet Loek Hartog zijn carrière nu voort in de Verenigde Staten. Namens het team KellyMoss, dat al jarenlang Nederlandse connecties heeft, gaat hij deelnemen aan de Porsche Carrera Cup North America. Daarnaast omvat zijn programma met het team nog andere facetten, waarover binnenkort meer bekend wordt. In gesprek met Vierenzestig.nl verklaart Hartog de achtergronden van zijn carrièrestap.

Eigenlijk had Hartog zijn hoop gevestigd op de positie van junior-rijder van Porsche Motorsport, nadat hij voor het tweede jaar in successie was afgevaardigd voor deelname aan de selectie van Porsche. “Eigenlijk was ik ervan overtuigd, dat het of Morris Schuring zou worden, of ik”, zegt hij. “Met misschien Robert de Haan als outsider, vanwege zijn leeftijd. Met Ghiretti had ik geen rekening gehouden, dat was ook voor mij een verrassing. Toch ben ik heel trots op wat ik daar heb laten zien, ik heb niet het idee dat ik iets beter had kunnen doen. Maar goed, één ding heb ik in de autosport inmiddels wel geleerd: je moet altijd een plan B hebben, een alternatief.”

Buiten de gebaande paden gaan loopt als een rode draad door Hartogs carrière, zo benadrukt hij zelf: “Ik heb altijd alternatieve wegen bewandeld: haalde op mijn 13e al mijn licentie, maar terwijl anderen op hun 14ekozen voor Formule 4, koos ik voor de toen nieuwe Ford Fiesta Cup om ervaring op te doen, en ben daarna doorgegroeid via de Porsche-piramide. Nu kom ik anderen in de Porsches weer tegen die wel die omweg via de formulewagens gemaakt hebben, maar ik heb al meerdere jaren ervaring met Porsche Cups.”

Ook in de Porsche Carrera Cup North America is er sprake van close-racing (Foto: PR)

“Ik heb nu absoluut genoeg geleerd in de Supercup en de Carrera Cup Deutschland om klaar te zijn voor de volgende stap: endurance- of sprintraces, DTM, IMSA, WEC, dat werk”, aldus Hartog. “Daarbij heb ik mijn hele carrière dus wel gebouwd rondom Porsche, waarbij het rijden in Amerika voor mij nu de volgende stap wordt. Er zijn genoeg voorbeelden van Nederlandse rijders die in Amerika een goede carrière hebben opgebouwd, zoals Nicky Catsburg, Jeroen Bleekemolen en Renger van der Zande. Niet geheel toevallig alle drie ook rijders die mij op bepaalde momenten in mijn carrière geholpen hebben. En nu kan ik dus zelf die stap zetten.”

Het contact tussen Hartog en het team KellyMoss, dat al jarenlang een vaste waarde in de Amerikaanse Porsche-racewereld is, bestaat al sinds 2020. “In eerste instantie verliep het via Chiel Bos (de Nederlandse race-engineer die al jarenlang bij het Amerikaanse team betrokken is, red.), met wie ik via Jeroen Bleekemolen in contact gekomen ben”, aldus Hartog. “Nu viel alles samen, zodat ik dit jaar in de Amerikaanse Porsche Carrera Cup rijd, waar ik natuurlijk voor de titel ga. Plus nog een programma daarnaast, waarover binnenkort meer bekend wordt. Ik ben in ieder geval zeer verheugd over deze kans!”

Net als Kay van Berlo in 2021 en 2022 rijdt ook Hartog in de kleuren van het Racing for Children’s Hospital (Foto: PR)

Net als in 2021 en 2022 Kay van Berlo, die ook namens KellyMoss in de Amerikaanse Carrera Cup actief was, zal Hartog uitkomen in de kleuren van het Racing for Children’s Hospital. Victoria Thomas, financieel directeur en mede-eigenaar van KellyMoss, is enthousiast over haar nieuwe rijder, spreekt in het geval van Hartog zelfs over “onbegrensd potentieel en een ongelooflijke werkmentaliteit die perfect past bij onze prestatiegedreven cultuur bij KellyMoss”. Bovendien stelt Thomas een verandering vast: “Jarenlang zagen we jonge rijders in de VS die geloofden dat het racen in Europa een noodzakelijke volgende stap in hun carrière was. Het is verfrissend en een bewijs voor de groei en kracht van onze Amerikaanse programma’s dat een rijder van Loeks kaliber de omgekeerde weg bewandelt.”

Ook Volker Holzmeyer, president en CEO van Porsche Motorsport North America, ziet het helemaal zitten: “Jonge rijders zien dat ze hier een levenslange carrière kunnen maken en de Porsche Carrera Cup North America is het beste platform om die opstap te maken. Dat een rijder van het niveau van Loek de Carrera Cup North America kiest voor de volgende stap in zijn carrière is een perfect voorbeeld van het succes dat de serie heeft. Samen met KellyMoss is dit een sterke combinatie vanaf de start van het seizoen in maart in Sebring.”