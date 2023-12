Nederlanders niet in de prijzen – Fransman Alessandro Ghiretti wordt nieuwe Porsche-juniorrijder

De kans dat een Nederlandse coureur de nieuwe Porsche-juniorrijder zou worden, was groter dan ooit tevoren, want met Morris Schuring, Loek Hartog, Robert de Haan en Dirk Schouten behoorden er maar liefst vier Nederlandse rijders tot de twaalf deelnemers aan de selectie, die plaatsvond in Portimão. We moeten echter nog steeds op een Nederlandse Porsche-fabrieksjunior wachten, want de keuze viel op de 21-jarige Fransman Alessandro Ghiretti. Hij krijgt volgend jaar de beschikking over een ondersteuningspakket ter waarde van in totaal 225.000 Euro, waarmee hij kan deelnemen aan de Porsche Mobil 1 Supercup.

Ghiretti is na Jean-Karl Vernay (2013), Mathieu Jaminet (2016) en Julien Andlauer (2018) de vierde Franse rijder die zich fabrieks-junior van Porsche Motorsport mag noemen. Het ondersteuningsprogramma voor talentvolle jonge rijders bestaat sinds 1997, in eerste instantie in de vorm van het UPS Porsche Junior Team in de Duitse Carrera Cup, maar na een hiaat van enkele jaren sinds 2012 meer internationaal gericht.

Ghiretti won dit jaar de rookie-titel in de Porsche Mobil 1 Supercup en werd zevende algemeen in de eindstand. Hij stond eenmaal als derde op het podium na de bizarre race op Silverstone, waar de top vier in een kettingreactie in de eerste ronde de kans op een goed resultaat verspeelde. Tevens eindigde hij als tweede in de Franse Carrera Cup, waarin hij zijn derde seizoen reed.

Naast de prestaties op de baan, waaronder een kwalificatiesimulatie en een longrun, werden tijdens de selectie van de nieuwe Porsche-juniorrijder ook factoren als de feedback naar de ingenieurs van het team, fitness en vaardigheden in de omgang met de media beoordeeld. “Het was als altijd lastig”, zei Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport. “De twaalf kandidaten waren allemaal uitermate sterk. Daarbij ging het om het totaalpakket, niet alleen gas geven, laat remmen en de ideale lijn treffen. Hierbij heeft Alessandro ons absoluut overtuigd. Ik ben er zeker van, dat we in 2024 grandioze races van hem gaan zien. Hij heeft de kans, zich te ontwikkelen tot een complete rijder, zoals het de Porsche-juniorrijders tot dusver hem hebben voorgedaan.”

Ghiretti zelf zei: “Toen mijn telefoon ging in ik zag dat het een telefoontje van Porsche was, heb ik eerst snel een screenshot gemaakt. Ik had direct het gevoel dat ik dit moment voor altijd moest vastleggen. Toen Jasmin (Steidle-Faas, projectleidster, red.) me zei dat ik Porsche-Junior 2024 zou worden, kon ik het nauwelijks geloven. Ik heb haar gevraagd of ze die zin nog een keer kon herhalen. Voor mij gaat daarmee een grote droom in vervulling. Onze hele familie houdt van het merk Porsche en ik word daarvan nu een klein deel. Het nieuws heeft me overweldigd en sprakeloos gemaakt. Die glimlach kreeg ik de hele dag niet meer van mijn gezicht.”