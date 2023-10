“Nederlandse” 959 trekt de aandacht op Porsche Rennsport Reunion

Nederlandse bezoekers waren er wel meer, afgelopen weekeinde tijdens de Porsche Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca, maar auto’s met een Nederlands kenteken waren in Californië natuurlijk een zeldzaamheid. De IndiGO Auto Group, onderdeel van het Pon-concern, had twee Nederlandse Volkswagens ID-Buzz in de kleuren van de Porsche Renndienst laten overkomen, maar vooral een Porsche 959 op Nederlands kenteken trok de aandacht. Vierenzestig.nl ging op zoek naar het hoe en waarom.

Als ik op zaterdagochtend rond kwart over acht in de shuttlebus het binnenterrein van het circuit op word gereden, komen net de Porsche-supercars de baan af, die, ondanks de regen, hun paraderonden al achter de rug hebben. Carrera GT, 918 Spyder, 959, een paar exclusieve RUF-Porsches: auto’s die je vroeger graag in een autokwartet wilde hebben. Maar dan niet één, nee, gelijk een stuk of vijf, zes per type, meer dan een normaal mens, die niet in Monaco of Dubai woont, waarschijnlijk rijdend in zijn of haar leven te zien krijgt. Eén 959 trekt echter direct de aandacht, en niet alleen vanwege de prachtige champagnekleur: de auto heeft een Nederlands kenteken! 18-XB-HP staat erop. Daar moet ik natuurlijk meer van weten!

Nog nat na de paraderonden in de regen in de vroege ochtend (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Het duurt tergend lang voordat de chauffeur de shuttlebus geparkeerd heeft en de inzittenden kunnen uitstappen. Amerikanen houden zich altijd strikt aan regels en aanwijzingen, en ondanks het vroege uur is het al druk in de paddock, zoals het binnenterrein van het circuit in racejargon genoemd wordt. Voetgangers hebben voorrang, stapvoets rijden is het devies. En bovendien regent het, waardoor het allemaal nog langer duurt. Als ik eenmaal ben uitgestapt, inclusief de aanwijzing om voorzichtig te doen omdat het nat is (welkom in Amerika!), kan ik eindelijk op weg naar de grote tent, waar de supercars inmiddels staan geparkeerd. Terwijl andere eigenaren hun auto’s met een doekje droogwrijven, is bij de 959 niemand meer te bekennen.

Op hoop van zegen: briefje onder de ruitenwisser (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Toch wil ik er natuurlijk meer van weten, dus ik krabbel een boodschap op een blaadje uit mijn opschrijfboek, dat ik graag wat meer over de auto wil weten, inclusief mijn mobiele telefoonnummer erop. In het Nederlands, ervan uitgaande dat iemand die hier in Amerika met Nederlandse kentekenplaten rondrijdt, ook onze taal wel machtig zal zijn… Met een tissue wrijf ik een hoek links onderaan de voorruit droog en ik steek het briefje onder de ruitenwisser, in de vage hoop dat er inderdaad een reactie zal komen, al heb ik daar niet al teveel vertrouwen in. Amerikanen laten hun auto’s meestal graag zien en praten er met plezier over, maar Europeanen zijn vaak terughoudender als blijkt dat er een artikel over geschreven en er foto’s van gepubliceerd gaan worden. Geen namen erbij, geen zichtbare kentekens, dat soort werk. Al vaak genoeg beleef helaas.

Paul Hesselgesser

Maar ik blijf optimistisch en het vertrouwen wordt beloond: rond half twee krijg ik een Engelstalig WhatsApp-bericht van een Amerikaans mobiel nummer op mijn telefoon. “Ik heb je bericht gevonden, maar ik heb helaas niet alles kunnen vertalen. Ik ben nu niet op het circuit, maar ben er eind van de middag weer en dan kunnen we elkaar met alle plezier ontmoeten.” Zo spreken we af om half zes. En inderdaad staat een echtpaar op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats te wachten. We treffen elkaar in het perscentrum, de ruimte waar journalisten en fotografen tijdens de Rennsport Reunion hun werk kunnen doen. Daar is er de gelegenheid om rustig het verhaal van de Nederlandse 959 op te tekenen. Paul en Shawna Hesselgesser zijn de gelukkigen met de 959, ondanks hun achternaam, die op Duitstalige wortels duidt (“Waarschijnlijk Zwitsers”, weten ze), absoluut Amerikaans.

“Ik heb de auto in 2010 gekocht op een veiling in Monaco”, steekt de eigenaar van wal. “Hij kwam uit de collectie van een Nederlandse verzamelaar. Daarvoor was het de auto van Mansour Ojjeh, van TAG.” Een belangrijke auto in de Porsche-historie dus, want Ojjeh was degene die met zijn bedrijf TAG de ontwikkelingsopdracht gaf voor de Porsche-turbomotoren, die medio jaren tachtig met McLaren-rijders Niki Lauda en Alain Prost drie wereldtitels in de Formule 1 wonnen. TAG zorgde ook voor de financiering, zodat de door Hans Mezger ontwikkelde motoren onder de naam TAG-Porsche fungeerden.

Een Porsche 959 op Nederlandse kentekenplaten viel natuurlijk direct op (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Maar vanwaar die Nederlandse kentekenplaten? “Amerikaanse platen passen eigenlijk niet op een 959”, vindt Hesselgesser. “Die zijn veel te klein, dat ziet er niet uit. De uitsparingen voor en achter zijn gemaakt voor Europese platen, dus die heb ik er gewoon op laten zitten. Ik rijd er al 13 jaar mee, overal naartoe, en ik ben nog nooit aangehouden, er heeft nooit iemand iets van gezegd. Natuurlijk heb ik ook Amerikaanse platen, die liggen onder de stoel, mocht het ooit nodig zijn…”

Wat zoeken levert op dat de auto inderdaad op 1 mei 2010 in Monaco is verkocht, bij RM Sotheby’s Auctions tijdens de veiling Sporting Classics of Monaco, voor een bedrag van 210.000 Euro. Anders dan de tientallen 959’s die via Bruce Canepa naar Amerika kwamen en daar flink werden aangepast om in Amerika op kenteken te kunnen worden gezet, is de 959 op Nederlandse platen nog steeds volledig in Europese specificatie. “Hij is bouwjaar 1987, dus toen ik hem kreeg was hij nog net iets te jong om te worden geregistreerd als historische auto, dat kan vanaf 25 jaar. Maar ik ben vrij creatief in het vinden van oplossingen om auto’s op kenteken te krijgen. In Nevada, waar we wonen, is dat nooit zo’n probleem, daar zijn ze niet zo heel streng. Hier in Californië was het waarschijnlijk lastiger geweest.”

De 959 is uitgevoerd in zilver rosé metallic en een lederen interieur in wijnrood, naast donkergrijs een van de twee kleuren waarin het leer van het interieur destijds geleverd werd. “Ik wilde alles zoveel mogelijk origineel houden, zoals het destijds bedoeld was”, zegt Hesselgesser. “Onderhoud laat ik doen door het Porsche Classic Center in Las Vegas, maar daar moeten ze wel de nodige creatieve omwegen vinden om bijvoorbeeld aan onderdelen te komen, want Porsche lijkt er, ook ruim 30 jaar na dato, niet zo blij mee te zijn dat deze auto in deze toestand hier rijdt. Het was niet voor niets dat de 959 oorspronkelijk nooit naar de Verenigde Staten is geëxporteerd en dat uiteindelijk vrijwel alle auto’s die er zijn via Canepa de VS zijn binnengekomen, en dat na flinke aanpassingen. Nou, de mijne niet, en dat blijft zo!”Hesselgesser, die naar eigen zeggen gepensioneerd is en daarvoor meerdere verzekeringsbedrijven runde, heeft een mooie autocollectie. “Ik heb meerdere Ferrari’s gehad: 288 GTO, F40, Enzo, maar heb nu toch wat meer een zwak voor Porsches.

Met de 959 ben ik nog steeds ongelooflijk blij en ik ben er ook al mee naar meerdere evenementen geweest. Bij de Werks Reunion in Monterey in augustus wonnen we er de eerste prijs in onze klasse mee. Dit is mijn eerste keer bij de Rennsport Reunion, ook een fantastisch evenement en geweldig om zoveel Porsche-supercars samen te zien en ermee op de baan te rijden. Er staat een groene Carrera GT, die vind ik geweldig mooi, maar mijn ultieme droomwensen zijn een 962 in straatversie en een 911 GT1 in straatversie. Ik weet het, die zijn echt ongelooflijk moeilijk te vinden, maar je moet, zo vind ik, altijd een uitdaging hebben, iets om naar te zoeken. Anders wordt