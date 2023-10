Verslag Porsche Rennsport Reunion zaterdag

Op zaterdag was het weer op WeatherTech Raceway Laguna Seca niet helemaal zoals je normaliter in Californië verwacht: het was regenachtig, bewolkt en ronduit fris. Aan het evenement deed dat natuurlijk verder niets af, want opnieuw was er volop actie op en rondom de baan tijdens de Porsche Rennsport Reunion.

Al weken van tevoren waren toegangskaarten voor de zaterdag uitverkocht, ondanks de forse prijs van 130 Dollar. Ja, alleen voor een dagkaart. En dan nog parkeren, een programmaboek, wat eten en drinken… Het wordt allemaal steeds duurder, maar het lijkt weinig uit te maken, want vol is het toch wel en ook de wachtrij voor de winkel met merchandise (ook allemaal duur) was de hele dag door tientallen meters lang.

Acteur Jerry Seinfeld (links), groot Porsche-verzamelaar, was er ook (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Tot de bezoekers behoorde ook acteur Jerry Seinfeld, al jarenlang een groot Porsche-verzamelaar. Handtekeningen wilde hij niet zetten. “No, thank you, but a great pleasure to meet you”, was zijn standaard antwoord als iemand hem om een handtekening vroeg.

Jochen Mass vierde op zaterdag zijn 77e verjaardag en werd met gezang ontvangen in de Porsche-hospitality (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Oud-coureur Jochen Mass vierde op zaterdag zijn 77e verjaardag en werd met gezang begroet toen hij de Porsche-hospitality binnenkwam. “Verjaardagen zeggen me niet zoveel, ik ben al blij als ik iedere dag gewoon weer gezond wakker word”, aldus de Duitser.

Een glas Bernardus ter nagedachtenis aan Ben Pon op diens vierde sterfdag (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Het was op zaterdag ook precies vier jaar geleden dat de Nederlandse oud-coureur Ben Pon overleed. Vlakbij het circuit van Laguna Seca, in Carmel, had hij jarenlang zijn hoogwaardige hotel Carmel Lodge. Zijn heerlijke Bernardus-wijn werd tijdens de Rennsport Reunion ook in de Porsche-hospitality geschonken.

Volkswagen ID-Buzz vanuit Nederland in Porsche Renndienst-kleurstelling (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Nederlandse inbreng was er ook in de vorm van een elektrisch aangedreven Volkswagen ID-Buzz, die door Porsche Nederland in de historische bordeauxrode kleur van de Porsche Renndienst was uitgevoerd. Een busje reed op zaterdag in de paddock, een ander busje wed elders rond het circuit voor transportdiensten ingezet. De auto’s trokken volop aandacht.

Bij de start van de tractorrace ging het bijna mis tegen de pitmuur (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Volop belangstelling was er ook voor de tractorrace over een halve ronde: voordat pet parcours naar boven richting Corkscrew leidde, mochten de tractoren alweer afbuigen naar de paddock. Waarschijnlijk waren ze de steile heuvel ook nauwelijks op gekomen, zeker de kleinste Junior-tractoren met 1 pk-motor niet. Er werd vertrokken met een echte Le Mans-start, waarbij de rijders van de overkant van de baan naar hun tractoren liepen en daarna pas konden wegrijden. Sommigen namen het wel heel serieus, want er was bij de start bijna een aanrijding. De rest van de halve ronde verliep zonder problemen.

Bijzondere Porsches in de pitrstraat, zoals deze ex-Paul-Ernst Strähle-Carrera-Abarth (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Op zaterdag aan het eind van de middag was er een concours d’élégance in de pitstraat, waarbij diverse zeer bijzondere Porsches tentoongesteld werden.

Concert van The Doobie Brothers voor een flink publiek in de paddock op zaterdagavond (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Als speciale act ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Porsche als sportwagenmerk was er op zaterdagavond een concert van The Doobie Brothers in de paddock. Ze maakten er een mooie show van. Ook voor zondag zijn alle toegangskaarten à raison van 160 Dollar per stuk uitverkocht. Uw redacteur is er dan niet meer bij, want voor zondag staat alweer de terugvlucht op het programma. We hebben ervan genoten.