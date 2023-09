Verslag Porsche Rennsport Reunion vrijdag

Na een lange reisdag en de presentatie van de Porsche 911 GT3 R rennsport volgde de eerste volledige dag van ons bezoek aan de Porsche Rennsport Reunion op WeatherTech Raceway Laguna Seca. Met een aantal foto’s geven we een impressie van wat en wie we tegenkwamen.

910

In de expositie TAG Heuer Legends, met bijzondere auto’s uit de Porsche-racehistorie, zijn twee auto’s met Nederlandse connectie te zien. Allereerst de 906, chassisnummer 134, op de openingsfoto van de bijdrage van vandaag. Ben Pon kocht de auto in 1966 voor het Racing Team Holland en Gijs van Lennep eindigde er op Zandvoort, bij de eerste race van de auto, als tweede mee. In 1967 crashte de auto op Spa, waarna hjij uiteindelijk werd verkocht aan Dr. Jean-Paul Ostiguy uit Montréal. Die racete er in 1970 in een aantal Canadese cliubevenementen mee. In 1992 werd een onvangrijke restauratie voltooid. In 2015 werd de auto voor het laatst verkocht, voor bijna twee miljoen Dollar. De foto hierboven toont de 910, chassisnummer 018, die Ben Pon in 1968 voor Racing Team Holland kocht. Het jaar erna reed de Duitser Hans-Dieter Blatzheim ermee, daarna racete de auto nog een aantal jaren in Brazilië. Sinds 1972 was de auto in het bezit van Bernd Becker, in 2017 werd hij verkocht en teruggebracht in het vertrouwde RTH-oranje.

Gijs van Lennep – Jacky Ickx:

Benelux-connectie, bij elkaar goed voor acht Le Mans-overwinningen: de Belg Jacky Ickx, die in totaal zes keer won, en onze landgenoot Gijs van Lennep, die in 1971 en 1976 de Franse klassieker op zijn naam schreef. In 1976 deed hij dat samen met Ickx.

De Porsche 962-003 Langheck, een ex-fabrieksauto die zelfs Serge Vanbockryck, boekauteur en gerespecteerd kenner op het gebied van de historie van de Groep C-modellen 956 en 962, niet meer gezien heeft sinds er actief met de auto geracet werd. De inzet van een ‘Langheck’ is, behalve in Le Mans, op vrijwel alle andere circuits dan ook vrij lastig. Mooi om de auto dit weekeinde in Californië te kunnen bewonderen.

Rüdiger Mayer

De Duitser Rüdiger Mayer maakte enkele jaren geleden samen met Jürgen Barth een heel leuk boek onder de titel Racing & Recipes. Zeer recent verscheen bij Motor Buch Verlag zijn nieuwste werk onder de titel “Back on track Porsche”, over bijzondere Porsche-raceauto’s die werden gerestaureerd en nu weer bij historische evenementen, niet in de laatste plaats ook de Rennsport Reunion, worden ingezet.

In de wereld van klassieke auto’s is het altid een bijzondere eer als een auto wordt uitgekozen om een evenementposter en de voorkant van het programmablad te sieren. Bij de Porsche Rennsport Reunion was dat het geval met de actuele Porsche 963 van Porsche Penske Motorsport uit het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, de ongelooflijk indrukwekkende, 1200 pk sterke Porsche 917/30 waarmee Penske met coureur Mark Donohue in 1972 de Can-Am-serie domineerde, en de 550 Coupé die in 1954 uitwam in de Carrera Panamericana.

De Nederlandse Porsche-organisatie was met een aardige delegatie op Laguna Seca vertegenwoordigd. Op de foto vlnr Anne Pellekoorn (marketing Porsche Nederland), Michel Arfman (Porsche Centrum Twente), Luc Vanderfeesten (Porsche Centrum Maastricht), Mark Wegh (Porsche Centrum Gelderland) en Ad Geerts (Porsche Centrum Eindhoven). Dat ze genoten van alles wat er te zien was, behoeft uiteraard geen betoog.

De eerste volledige dag van ons bezoek aan de Porsche Rennsport Reunion was een feest voor ogen en oren. Op de baan kwamen de historische Porsches uit de diverse klassen in actie tijdens trainingssessies, in de paddock konden de auto’s worden bewonderd en namen de eigenaren ook graag de tijd om wat tekst en uitleg te geven. Nog niet in actie kwamen de Porsche-tractoren, die staan voor zaterdag en zondag op het programma. Maar we konden ze natuurlijk al wel in de paddock bewonderen.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer