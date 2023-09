Voorbeschouwing Porsche Rennsport Reunion VII op Laguna Seca

Iedereen die iets met Porsche heeft doet er goed aan, dit weekeinde de aandacht gericht te houden op de WeatherTech Raceway Laguna Seca. Op het beroemde circuit in Monterey in de Amerikaanse staat Californië vindt de zevende editie van de Porsche Rennsport Reunion plaats, een van de grootste Porsche-evenementen ter wereld. Het thema in het jaar waarin Porsche het 75-jarig bestaan viert, luidt “Icons of Porsche”. Porsche-raceauto’s en coureurs uit heden en verleden staan er centraal en als alles goed verloopt is Vierenzestig.nl ook ter plekke. We blikken alvast vooruit.

Brian Redman nam het initiatief voor de eerste Rennsport Reunion in 2001. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De eerste Rennsport Reunion werd in juli 2001 gehouden op het circuit van Lime Rock in Connecticut. Het was een initiatief van oud-coureur Brian Redman, die een bijeenkomst voor rijders van vroeger wilde organiseren, gecombineerd met wat historische races. Redman vond direct een gewillig oor bij Bob Carlson, PR-directeur van Porsche Cars North America, die het initiatief van harte ondersteunde. Het werd een enorm succes en het kleine circuit van Lime Rock, prachtig landelijk gelegen in een park, barstte haast uit zijn voegen vanwege de grote belangstelling.

De tweede editie vond daarom op een andere locatie plaats, de aanmerkelijk grotere Daytona International Speedway in Florida, waar deelnemers en bezoekers in april 2004 bijeen kwamen. De derde editie, in november 2007, vond opnieuw in Daytona plaats en was opnieuw een groot succes, al waren er wel geluiden te horen dat het enorme complex van Daytona wat sfeerloos was, omdat het er zelfs met meerdere tienduizenden bezoekers nog altijd vrij leeg uitziet.

Ook de programmaboeken zijn de moeite waard en echte collectors’ items (Foto/collectie: Rebocar/R. de Boer

Met die gedachte in het achterhoofd, en wetend dat van alle Porsches die naar de Verenigde Staten zijn geëxporteerd, ongeveer de helft naar Californië ging, kwam er in 2011 een andere locatie: het circuit van Laguna Seca op de Monterey Peninsula. Na edities in september 2015 en september 2018 vindt de Porsche Rennsport Reunion dit weekeinde dus alweer voor de vierde keer op rij op Laguna Seca plaats, en er is waarschijnlijk vrijwel niemand die dat erg vindt, want er zijn bepaald slechtere plaatsen om te vertoeven dan de Monterey Peninsula, in de buurt van heerlijke rijwegen als Highway 1 en de 17-Mile-Drive.

Het kon slechter: Porsche ergens onderweg langs de 17-Mile Drive (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Vier dagen lang, van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober, wordt er op Laguna Seca gereden in vijf klassen: de Gmünd Cup (modellen 550, RSK, Abarth Carrera, 356, 904 en specials), de Eifel Trophy, (911 tot 2,5 liter, TR, ST en 914), de Weissach Cup (911 boven 2,5 liter, RSR, 3.0 RSR, 2.1 Turbo, 934, 935, 936, 924 GTS en 924 GTR), de Werks Trophy (904 6-cilinder, 906, 907, 908, 909, 910 en 917), de Flacht Cup (964, 993, 996 en 997 GT) en de Stuttgart Cup (956, 962, GT1, WSC en RS Spyder). Daarnaast zijn er demonstraties met de 911-modellen GT3 R, RSR en RSR-19, plus de elektrische/hybride-raceauto’s 963, GT4 ePerformance en 919 Hybrid. Naast wedstrijden van de Porsche Club of America en een race met Porsche-tractoren, in 2018 een van de absolute hoogtepunten, worden er ook twee races van de Porsche Deluxe Carrera Cup North America verreden. Daarnaast is de finale van de Amerikaanse Porsche Esports Challenge onderdeel van het evenement. In totaal worden er meer dan 300 auto’s op het circuit in actie verwacht.

Races met Porsches in de meest uiteenlopende klassen (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Naast de auto’s gaat het natuurlijk vooral ook om mensen, en met name degenen die in de rijke autosporthistorie van Porsche een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld. Uiteraard coureurs, maar ook constructeurs, ingenieurs, teambazen en andere persoonlijkheden. Er zijn meer dan 50 coureurs aanwezig, waarbij Nederland in ieder geval wordt vertegenwoordigd door Gijs van Lennep, Arie Luyendijk en Jeroen Bleekemolen. Daarnaast worden onder anderen Jacky Ickx, Derek Bell, Hurley Haywood, Richard Attwoord, Timo Bernhard en Mark Webber verwacht, plus uiteraard een groot deel van het actuele kader van Porsche-fabrieksrijders.

Tal van actuele en vroegere Porsche-coureurs zijn aanwezig, zoals hier Gijs van Lennep tijdens de Rennsport Reunion in 2018 (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De jubilea 75 jaar Porsche-sportwagens en 60 jaar Porsche 911 zijn uiteraard belangrijke speerpunten, maar ook een blik in de toekomst ontbreekt niet. Zo zullen de studiemodellen Mission X en Vision 357 Speedster voor het eerst in de Verenigde Staten te zien zijn, net als de deze zomer aangekondigde 911 S/T, terwijl er voor donderdagavond (lokale tijd) de onthulling van een wereldprimeur is aangekondigd. Op zaterdagavond is er een optreden van de Doobie Brothers. Uiteraard zullen ook de gebruikelijke stands met merchandise, boeken, miniaturen en andere collectors’ items niet ontbreken.

Jeroen Bleekemolen reed in 2018 tijdens de Rennsport Reunion met een 962 (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Voor wie er niet bij kan zijn, is er een livestream via de website van het evenement, te vinden onder https://www.porscherennsportreunion.com/

De race met Porsche-tractoren behoorde bij de vorige editie tot de onbetwiste hoogtepunten (Foto: Rebocar/R. de Boer)