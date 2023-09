Boekbespreking: Alwin Springer – Racing with Porsche in North America

Eind deze week vindt op het circuit van Laguna Seca de zevende editie van de Porsche Rennsport Reunion plaats, het wereldwijd grootste evenement waarin de sporthistorie van het Duitse merk centraal staat. Alwin Springer, een van de oprichters van Porsche-tuner Andial en voormalig hoofd van Porsche Motorsport North America, is samen met oud-fabrieksrijder Patrick Long Grand Marshal tijdens Rennsport Reunion. Eerder dit jaar verscheen zijn autobiografie, die we hierbij voorstellen.

Springer als racemanager van het team van Vasek Polak, onderweg naar Portland in 1969 (Foto: archief Alwin Springer)

Alwin Springer volgde een opleiding als elektrotechnicus voor de autobranche, maar wist al vrij snel dat zijn toekomst niet in Duitsland zou liggen. Hij wilde de oceaan over, werkte aanvankelijk in Canada, maar trok al snel zuidwaarts in de richting van de Verenigde Staten. Via enkele tussenstations en het voltooien van zijn extra opleiding autotechniek belandde hij in Californië, waar hij begon bij het raceteam van Vasek Polak. Toen het team in 1970 een 917/10 aanschafte, reisde Springer tijdelijk terug naar zijn geboorteland om daar, bij Porsche, alle details van de auto onder de knie te krijgen. Het was het begin van een lange relatie met het beroemde sportwagenmerk.

Springer in 1973 met de Polak-917/10 in Riverside met coureurs Jody Scheckter en Brian Redman (Foto: archief Alwin Springer)

Bij Polak kreeg hij niet de ruimte om zijn ideeën te ontvouwen en in 1975 begon hij samen met twee collega’s voor zichzelf, wat de start van het bedrijf Andial vormde. De naam was een samentrekking van de eerste twee letters van de respectievelijke voornamen, Arnold (Wagner), Dieter (Inzenhofer) en Alwin (Springer), waarbij Ardial werd veranderd in Andial omdat dat beter klonk. Het bedrijf maakte al snel naam als uitstekend adres voor service en onderhoud aan Porsches en preparatie van auto’s voor wedstrijddoeleinden. Aanvankelijk in Californië, een regio met een zeer hoge Porsche-dichtheid, maar in korte tijd ook daarbuiten.

De Andial-racesuccessen begonnen met de 935’s, die vandaag de dag nog regelmatig worden ingezet bij historische races (Foto: Porsche Motorsport North America)

Racende klanten als Jim Busby, Howard Meister, Randolph Townsend en de gebroeders Whittington behaalden met ondersteuning van Andial mooie successen, wat weer voor meer klandizie zorgde. Na de 935 deed de 962 zijn intrede. Dyson Racing en Al Holbert waren succesvol met Andial, later ook de Andretti’s. Tussendoor nam Andial de preparatie van de Porsche-motoren in de Lada’s van onder anderen Jacky Ickx in Parijs-Dakar voor zijn rekening. Springer had iemand gevonden die dankzij veel en langdurig werk de door Porsche angstvallig beschermde code van EPROM’s wist te kraken, zodat door herprogrammering het motormanagement kon worden aangepast, wat een gouden greep bleek. Veel klantenteams, ook in Europa, wisten deze kwaliteiten op waarde te schatten.

De successen van Springer met Andial waren uiteraard ook bij Porsche niet onopgemerkt gebleven en voor 1990 werd hij benoemd tot directeur van Porsche Motorsport North America, waarmee hij de activiteiten bij Andial aan zijn compagnons overliet. Diverse 911’s waren succesvol, maar door het project met de TWR-Porsche, ook een initiatief van Springer, ging in Amerika een streep. Uiteindelijk bleek het concept in Le Mans wel goed voor de overwinning, twee zelfs. De 911-successen stapelden zich op, maar natuurlijk bleven ook de prototypes trekken. Die kwamen er vanaf 2006 in de vorm van de RS Spyder, die een glansrijke carrière in de American Le Mans Series beleefde en het zelfs de LMP1’s vaak knap lastig maakte, met de algehele overwinning in de 12 Uur van Sebring in 2008 als onbetwist hoogtepunt.

In 2010 nam Jens Walther het directeurschap van Porsche Motorsport North America over, maar voor Springer was het nog geen tijd om achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan zitten. Hij deed dankzij zijn contacten bij de race-organisaties IMSA en Grand-Am goede zaken voor Porsche, hij hielp bij de fusie van ALMS en Grand-Am in 2014 en speelde op de achtergrond op diverse fronten mee. Daarnaast geniet en genoot hij eens in de zoveel jaar van de Rennsport Reunion, het mooiste feest voor liefhebbers van Porsche in de autosport. Een betere Grand Marshal had de organisatie voor de editie van dit jaar, waarin Alwin Springer op 8 februari zijn 80e verjaardag vierde, niet kunnen vinden.

Springers goed gevulde leven in de autosport is geboekstaafd in een geweldige autobiografie, “Alwin Springer – Racing with Porsche in North America”, die dit voorjaar verscheen bij het Duitse Sportfahrer Verlag. Het is met 468 pagina’s in een fors formaat, 27,5 x 30 cm, zodat je het boek bij het lezen het beste plat op een tafel kunt neerleggen. De Engelstalige tekst ontstond in nauwe samenwerking met de ervaren auteur Wilfried Müller, wat tot een zeer informatief en lezenswaardig boek leidde, dat een unieke blik achter de schermen van de racerij met Porsches in de Verenigde Staten biedt. De uitvoering is prachtig, mooi in linnen gebonden in hardcover met leeslintje, het geheel in cassette, en met ongelooflijk veel foto’s, grotendeels uit Springers privé-archief en daardoor vaak nog niet eerder gepubliceerd.

Alwin Springer vooraan in de rij met prominente oud-coureurs tijdens de vorige Porsche Rennsport Reunion in 2018 (Foto: Porsche Motorsport North America)

Met een prijs van 225 Euro voor de tot 963 exemplaren gelimiteerde editie is het boek bepaald niet goedkoop, maar er zijn er nog maar zo’n 80 over, dus dit wordt een geheid collectors’ item, en wie ook maar enigszins in de Amerikaanse race-activiteiten met en van Porsche geïnteresseerd is, doet met dit werk een verstandige aankoop. Nadere informatie en bestellingen: https://www.sportfahrer-zentrale.com/de/alwin-springer-limited-edition

Er is ook een speciale collectors’ edition, gelimiteerd tot 99 exemplaren, allemaal gesigneerd door Alwin Springer, waarvan er nog een handjevol beschikbaar is. De prijs hiervan bedraagt 325 Euro, informatie en bestellingen hier: https://www.sportfahrer-zentrale.com/en/alwin-springer-collectors-edition

Begin november verschijnt er tenslotte nog een speciale Rennsport Edition, gelimiteerd tot 72 exemplaren en ook getekend door Springer, maar daarnaast door tal van coureurs en andere belangrijke persoonlijkheden uit de autosport. Voor 495 Euro ook bepaald geen koopje, maar wel bijzonder en ongetwijfeld ook gewild. Hier de link: https://www.sportfahrer-zentrale.com/en/alwin-springer-rennsport-edition

Alwin Springer met Wilfried Müller: Racing with Porsche in North America. Uitgave: Sportfahrer Verlag – Edition Porsche Museum. ISBN 978-3945390177, 468 pagina’s, gebonden in hardcover in cassette, Engelstalig.