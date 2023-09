Monterey Car Week: de mooiste Porsche-foto’s uit Californië

De Monterey Peninsula in Californië behoort hoe dan ook al tot de plezieriger oorden op deze aardbol, maar medio augustus is het helemaal een geweldige plek om te vertoeven, zeker voor autoliefhebbers, want de jaarlijkse Monterey Car Week is een aaneenschakeling van evenementen waarin de auto centraal staat. Races, ritten, een concours, een meeting, veilingen: alles is er. En natuurlijk waren er ook volop Porsches. Via Rolex kregen we de beschikking over prachtig beeldmateriaal, dat we graag delen.

Op donderdag 17 augustus vormde de Pebble Beach Tour D’Elegance presented by Rolex de start van de activiteiten in het lange weekeinde, al waren er ook al mensen het voorafgaande weekeinde actief tijdens de races op Laguna Seca. De tour voerde ditmaal langs Palmero Way en over de beroemde 17-Mile Drive, verder naar Big Sur en vervolgens terug naar de Pebble Beach Golf Links. In de ochtend was het nog flink mistig, zoals vaak in de regio, maar er stonden meer deelnemers en bezoekers dan ooit bij de start.

Daags erna stond The Quail, A Motorsports Gathering op het programma. Op het prachtige gras van de Quail Lodge & Golf Club waren zo’n 200 auto’s te bewonderen, van tijdloze klassiekers tot aan interessante studiemodellen die een blik op de toekomst gaven. Het evenement, dat voor de 20e keer plaatsvond, omvatte ook een concours, waarbij niet een jury, maar de deelnemers hun keuze voor de “Rolex Best of Show” bepaalden. De eretitel was ditmaal voor de Ferrari 410 Superamericana ‘Super Fast’ uit 1956 van Anne Brockinton Lee, die daarvoor een fraaie Rolex in ontvangst mocht nemen. Oud-F1-wereldkampioen en Rolex-ambassadeur Jenson Button behoorde tot de eregasten.

Geracet werd er natuurlijk ook, en wel op de nabijgelegen WeatherTech Raceway Laguna Seca. In totaal kwamen er van woensdag tot en met zaterdag tijdens de Rolex Monterey Motorsports Reunion meer dan 400 auto’s in een flink aantal verschillende klassen in actie. Een van de thema’s was de 70e verjaardag van Corvette, waarbij ook het honderdjarig jubileum van de 24 Uur van Le Mans niet werd vergeten, want de eerste Corvettes die in 1960 in Le Mans aan de start stonden, werden tentoongesteld.

Het slotstuk, en voor velen het hoogtepunt, van de diverse activiteiten was als altijd het Pebble Beach Concours d’Elégance op de zondag. Op de fairway van de 18e hole van de golfclub stonden auto’s opgesteld uit de periode van 1906 tot 1998. De Concept Lawn bood plaats aan toekomstmodellen van diverse merken, terwijl meerdere fabrikanten, waaronder Porsche, ook bijzondere auto’s uit de eigen collecties hadden meegebracht. De titel “Best of Show”, inclusief bijbehorende Rolex, ging naar de Mercedes-Benz 540K Special Roadster uit 1937 van Jim Patterson. Tot de juryleden behoorde negenvoudig Le Mans-winnaar en Rolex-ambassadeur Tom Kristensen.



Tekst: René de Boer

Foto’s: Rolex/Stephan Cooper, Rolex/Tom O’Neal