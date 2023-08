Op bezoek bij Manthey Racing: kraamkamer voor succes

Het opvallende gebouw met glazen façade dateert uit 2011. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Manthey Racing is onlosmakelijk verbonden met Porsche. Titels in de Supercup, vijf overwinningen in de 24-uursrace op de Nürburgring, successen in de 24-uursraces van Spa-Francorchamps en Le Mans, de GTE-Pro-wereldtitels in het FIA WEC en dit seizoen ook succes in de DTM. Porsche heeft sinds 2013 een belang van 51 procent in Manthey Racing, dat wordt geleid door de broers Martin en Nicolas Raeder, met oprichter Olaf Manthey als adviseur. Vierenzestig.nl benutte het DTM-evenement op de Nürburgring voor een bezoek aan Manthey Racing in het nabijgelegen Meuspath.

Wie wel eens bij de Nürburgring geweest is, kent ongetwijfeld het tankstation Döttinger Höhe, gelegen langs de doorgaande weg B258, die evenwijdig aan het lange rechte stuk van de Nordschleife loopt. Tot een jaar of 30 geleden waren daarachter slechts weilanden, tot aan het dorpje Drees. Sindsdien is daar het Gewerbepark am Nürburgring verrezen, een bedrijventerrein dat nog steeds uitdijt en plaats biedt aan tal van ondernemingen, die allemaal op de een of andere manier met de autosport in het algemeen en het beroemde circuit in de Eifel in het bijzonder verbonden zijn.

Successen in de Porsche Supercup (hier Patrick Huisman, vier keer kampioen) waren een belangrijke factor in de groei van Manthey Racing. (Foto: Archief Porsche AG)

Samen met Phoenix Racing van Ernst Moser, inmiddels verkocht en omgedoopt tot Scherer Sport PHX, was Manthey Racing van Olaf Manthey, oud-DTM-coureur en in 1990 de eerste kampioen in de Duitse Porsche Carrera Cup, het eerste team dat daar zijn onderkomen liet bouwen. Inmiddels is Manthey Racing, met vijf gebouwen en meerdere terreinen op het industrieterrein, een van de grootste spelers aldaar. “We komen constant ruimte tekort, zo snel groeien we”, zegt Martin Raeder, een van de twee directeuren. “Binnenkort starten we weer een groot nieuwbouwproject, zodat we weer verder kunnen.”

Het meest prominente gebouw is de start van onze rondgang. Het complex met de glazen façade en het niet te missen opschrift “Manthey” en “Porsche” bevindt zich aan de rotonde aan de noordzijde van het industrieterrein, al ontneemt de nieuwbouw van Bilstein op de rotonde inmiddels voor een deel het zicht. Hier is het Porsche Service Zentrum Meuspath. “We doen hier alles wat er bij elk ander Porsche Zentrum gebeurt, behalve verkoop van auto’s”, aldus Martin Raeder. “Wie dus een onderhoudsbeurt voor een Taycan of een Cayenne nodig heeft, kan ook bij ons terecht, al zal het niet echt verbazen dat de nadruk ligt op de sportieve modellen.” Dat blijkt ook op de overvolle parkeerplaats voor en naast het gebouw (“Liever geen zichtbare kentekens, dat vinden niet alle eigenaren even leuk”), waar Porsches-met-vleugels de boventoon voeren.

Zomaar een paar trofeeën, van de 24-uursraces op de Nürburgring en Le Mans en de DTM-race op de Norisring. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Op de benedenverdieping is de centrale ontvangstbalie met daarachter de Hugo Emde-Trofee, de wisselbeker van de 24-uursrace op de Nürburgring. “Dat was een wisselbeker, maar als je drie keer won, mocht je hem houden, dus nu staat die hier”, wijst Martin Raeder trots. “Dat hebben ze sindsdien trouwens afgeschaft.” Er is ook een uitgebreide shop met merchandise plus een aantal kantoren en bureaus. Erachter zijn de werkplaatsen, inclusief een aparte ruimte voor het werken aan elektrisch aangedreven Porsches, plus een ruimte voor cleaning en detailing.

Shop met merchandise en lifestyle-artikelen. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Op de eerste etage wordt aan schade-auto’s gewerkt. Omdat het gebouw tegen een helling aan ligt, kunnen schade-auto’s via de helling naar boven worden gereden en aan de achterkant via een parkeerdek naar binnen. “Alleen uitdeuken en spuiten doen we niet zelf, dat besteden we uit aan specialisten”, zegt Raeder. Met de Nürburgring in de buurt komen er nog wel eens Porsches met schade binnen. “In vrijwel alle gevallen wordt die gerepareerd”, benadrukt hij. “Je praat bij Porsches over een flinke waarde, dus zelfs als de schade aanzienlijk is, is het doorgaans toch de moeite om die te laten herstellen. Dat betekent natuurlijk ook dat de lat hoog ligt. We werken samen met ervaren specialisten, al zitten die soms een stuk verder weg. Zo hebben we een spuiter ergens in de buurt van Stuttgart, die ook vaak in opdracht van de fabriek werkt.”

De gebroeders Raeder, destijds nog met hun eigen bedrijf annex raceteam Raeder Automotive, planden het nieuwbouwpand in 2011 samen met onderstelspecialist KW, met het idee een deel ervan te verhuren aan externe partijen. “Nu hebben we zelf alle ruimte hard nodig, maar we bieden wel volledige KW-service, revisie van schokdempers, waarvan alle bedrijven hier op het industrieterrein en in de wijde omgeving gebruik maken”, vertelt Martin Raeder. Aan de zijkant van het gebouw valt een rij garageboxen op. “Ja, dat is ook een heel populaire activiteit”, vervolgt hij. “We bieden klanten de mogelijkheid om hier hun auto’s te stallen, dichtbij de Nürburgring. Verspreid over meerdere locaties hebben we in totaal 100 van die boxen die we verhuren. We hebben een lange wachtlijst, klanten van heinde en verre maken er gebruik van: Scandinavië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oost-Europa… Als ze dat willen, doen we tussentijds ook onderhoud, remmen, banden en wat er verder nodig is.”

Het oorspronkelijke gebouw. “Olaf Manthey woonde met zijn gezin op de bovenste etage”, wijst Martin Raeder. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De volgende bestemming is schuin aan de overkant van de straat, een pand waar uw verslaggever in 2001 al een keer Olaf Manthey en zijn team bezocht. Destijds was het een van de eerste gebouwen op wat verder nog grotendeels grasland was. “Hier is het allemaal begonnen”, wijst Raeder. “Olaf komt uit de bouwwereld, dus hij wist heel goed wat hij wilde en waar hij dat wilde, en bouwde samen met de firma Galladé, destijds een toeleverancier voor de autoindustrie. Olaf woonde met zijn gezin ook jarenlang op de bovenste etage.” Sinds de overname door de gebroeders Raeder en deels door Porsche speelt oud-coureur Manthey een wat minder prominente rol in de onderneming, al is hij nog wel als ambassadeur actief en treedt hij ook op als adviseur. “Het is goed dat we voor sommige vraagstukken gebruik kunnen maken van zijn enorme kennis en ervaring en soms is het ook goed dat iemand van buiten een blik op dingen werpt”, legt Raeder uit.

Het oude gebouw van het Porsche Zentrum Koblenz doet nu dienst als stalling voor de Porsche Track Experience, waarvan Manthey de auto’s runt. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Op hetzelfde terrein staat een gebouw met een halfronde dakconstructie dat doet denken aan het “hangarconcept” dat rond de eeuwwisseling de standaard voor Audi-dealers was. “Het is het oude gebouw van Porsche Zentrum Koblenz, dat daarvoor inderdaad een Audi-dealerschap was, dat heeft Olaf overgenomen voor opslag. En toen Galladé failliet ging, hebben we ook dat pand erbij gekocht, waarbij de meeste CNC-machines, freesinstallaties en draaibanken konden blijven staan”, aldus Raeder.

Martin Raeder geeft tekst en uitleg in de hal waar de Porsche Track Experience-auto’s staan. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De hal links van het hoofdgebouw is de stallingsplek voor auto’s van de Porsche Track Experience, die Manthey Racing runt en beheert. “In totaal 50 raceauto’s en 100 straatauto’s. Via de Porsche Track Experience kunnen mensen het hele programma van Porsche Motorsport rijden en er in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding mee kennismaken”, vertelt Martin Raeder. “Meestal zijn we zo’n tien dagen op een circuit, waar we verschillende sessies aanbieden, van beginnersniveau tot echte coureurstrainingen, waarbij ook een racelicentie behaald kan worden. 911 GT3 Cup, GT3 R, 911 RSR: het kan allemaal. We hebben ook een eigen testbank voor motoren, we doen revisies van motoren en versnellingsbakken van Porsche-Cup-auto’s, we maken eigen kabelbomen, allemaal hier in dit gebouw.” De wanden hangen vol met goudkleurige kransen, in de Duitse autosport jarenlang een traditie om racewinnaars te huldigen. Een duidelijk bewijs voor de successen van Manthey Racing.

Van Cup-911’s en Caymans tot 911 GT3 R en 911 RSR reikt het portfolio van de Porsche Track Experience. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Vervolgens lopen we door de receptieruimte, waar een 918 Spyder staat, die dienst doet als safety-car bij de evenementen van de Porsche Track Experience. Raeder toont een van de eigen ontwikkelingen van Manthey Racing: een drinksysteem voor lange-afstandsraces, waarbij rijders met een druk op de knop water vanuit een standaard drinkfles van een liter toegevoerd krijgen. “Het lijkt eenvoudig, maar iedereen knutselde zelf maar wat in elkaar, dus wij hebben iets gemaakt van koolstofvezel dat slechts 850 gram weegt en waarbij de fles tijdens een pitstop met één handgreep kan worden gewisseld”, legt hij uit. “Inmiddels maken ook andere fabrikanten van dit systeem gebruik, bijvoorbeeld McLaren en KTM.”

Een 918 Spyder doet dienst als safety-car voor de Porsche Track Experience. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De volgende hal is het ex-Galladé-gebouw, waar productie van onderdelen plaatsvindt. “Hier liever geen foto’s”, luidt het verzoek. Met behulp van geavanceerde machines kan van alles uit metaal worden gedraaid en gefreesd. “Soms gebeurt het wel eens dat er tijdens een raceweekeinde een verandering van de ‘balance of performance’ nodig zijn en dat er dan opeens grotere of kleinere restrictors voor de luchtinlaat nodig zijn. Die kunnen we hier bijvoorbeeld maken”, laat Raeder zien. “Een of twee keer per jaar stapt er dan iemand met zulke onderdelen het vliegtuig in, als het verder weg is. Onze medewerkers wonen vrijwel allemaal in de buurt, die kunnen we ook ’s avonds bellen om in te springen als het nodig is. Dat kan bijvoorbeeld bij een grote onderneming als Porsche niet. Alles tot zo’n 100 stuks kunnen we hier prima in eigen beheer.” Aan een van de wanden hangt een poster die is gemaakt ter gelegenheid van het winnen van de titel in de Porsche Supercup 1997 door Patrick Huisman, die met Manthey Racing vier jaar op rij kampioen werd, een record dat nog steeds standhoudt.

Manthey Racing ontwikkelde een eigen lichtgewicht drinksysteem voor lange-afstandsraces. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Het achterste gedeelte van de hal is het logistiek centrum, waar de stellingrijen de namen dragen van bochten op de Nürburgring-Nordschleife: Pflanzgarten, Ex-Mühle… “Er komen zo’n 100 pakketten per dag binnen en we sturen er zo’n 60 tot 70 per dag uit”, vertelt Raeder. “Daarbij bieden we onze klanten echt een heel ruime keuze. Het is niet zo dat mensen een auto kopen en dan nog alles elders erbij moeten zoeken, wij leveren ook dingen als pitborden, luchtdrukflessen, bandentrolley’s, noem maar op. Allemaal volgens strenge kwaliteitseisen, dat spreekt voor zich, allemaal ‘plug and play’.”

911’s en Caymans in Cup-uitvoering worden vrijwel allemaal door Manthey getest en klaargemaakt voor aflevering. (Foto: Manthey Racing)

Verder gaan we, weer de straat over, de volgende gebouwen. De eerste hal staat vol met gloednieuwe 911’s in Cup-uitvoering, plus een paar Caymans op hefbruggen. “Die komen gewoon van de band tussen de reguliere productiemodellen, de 911’s in Zuffenhausen en de Caymans in Osnabrück”, aldus Raeder. “Dan worden ze allemaal naar ons in Meuspath getransporteerd. Wij checken ze helemaal, meten en wegen alles na, voeren waar nodig kleine correcties door. En dan, voordat de auto’s worden uitgeleverd, onderwerpen we ze aan een laatste test op de Nürburgring. Dat doen we één of twee keer per week, met tien tot twintig auto’s tegelijk. Handig, als je een circuit voor je deur hebt!” Dankzij een speciale toestemming van de lokale autoriteiten mogen de raceauto’s vanaf het industrieterrein zelfs over de openbare weg naar het circuit, twee kilometer, in een gesloten konvooi, met begeleidende voertuigen ervoor en erachter en mits de auto’s zijn voorzien van een oranje zwaailicht. Ongetwijfeld een mooi schouwspel!

Cup-auto’s voor overzeese bestemmingen worden meestal in Weissach getest en per container op zeetransport gezet, maar auto’s die voor Europese klanten bestemd zijn, komen doorgaans via Manthey Racing in Meuspath. “Zo’n 250 per jaar”, zegt Raeder, “en soms komen er wel vijf op een dag. Logistiek vereist dat de nodige zorgvuldigheid, want we moeten zorgen dat de doorstroming doorgaat en zijn daarom altijd blij als we hier in de buurt terreinen vinden voor stalling.”

Logistiekhal voor het eigen raceteam, vrijwel alles in flightcases. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Op hetzelfde perceel bevindt zich een logistiekhal voor het eigen raceteam van Manthey. Op de vloer is een rechthoekig vlak gemarkeerd dat precies de afmetingen van een 40-voet zeecontainer heeft: 12 x 2,44 meter. Op stellingen tot aan het dak staan flightcases: de complete inrichting van een pitbox en een commandostand aan de pitmuur is hier ondergebracht voor gebruik tijdens races. Jarenlang runde Manthey onder de vlag van het Porsche GT Team de inzet van de fabrieks-911 RSR’s in de GTE-divisie van het FIA WEC, vanaf volgend jaar zet het team de geplande twee 911 GT3 R’s in de nieuwe GT3-klasse in het WEC in, zoals Porsche recentelijk aankondigde.

Werkplaats voor de Manthey-raceauto’s in DTM en de lange-afstandsraces. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Dit jaar bestaan de activiteiten van Manthey Racing op het circuit voornamelijk uit het runnen van twee 911’s in de DTM voor fabriekscoureurs Thomas Preining en Dennis Olsen, plus de inzet van de geel-groene “Grello”-911 tijdens de 24-uursraces op de Nürburgring en Spa-Francorchamps onder de vlag van Manthey EMA in het kader van de samenwerking tussen Manthey Racing en het Australische EMA Motorsport. Die auto’s worden in de naastgelegen hal onderhouden en geprepareerd, maar omdat ons bezoek tijdens het DTM-weekeinde op de Nürburgring plaatsvindt, is de hal leeg. Aan de wanden hangen wat souvenirs uit eerdere seizoenen, onder andere de grote borden die we kennen vanuit de pitstraat in Le Mans en carrosseriedelen van succesvolle 911 RSR’s. Er zijn geen hefbruggen. “We zetten de auto’s op stalen steunen, zo’n 50 cm boven de grond. Dan kan er prima aan worden gewerkt. Op het circuit heb je in de pitbox immers ook geen hefbruggen”, zegt Martin Raeder.

Achterspoiler met handtekeningen van Porsche Motorsport als geschenk voor de opening van het eerste gebouw op 14 oktober 2000. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De laatste bestemming is de werkplaats waar de Manthey-kits voor straat-Porsches worden ingebouwd. Ook hier is met het oog op privacy en de bescherming van intellectueel eigendom fotograferen niet gewenst, maar Stefan Mages van de ontwikkelingsafdeling geeft graag en met hoorbaar enthousiasme tekst en uitleg bij de 911 met Manthey-kit in het opvallende blauw dat inmiddels een soort huiskleur voor de snelle Manthey-Porsches op kenteken is geworden. “We werken aan meerdere aspecten van de auto: onderstel, aerodynamica, remmen”, legt hij uit. “Natuurlijk is de rondetijd op de Nordschleife een belangrijke graadmeter, iets waaraan ook klanten en potentiële kopers veel waarde hechten, maar de rondetijd zegt niet alles: het gaat ook om de handling en de duurzaamheid. Blijft het allemaal wel heel, hoe lang kan ik ermee rijden?”

Manthey-911 waarmee een nieuw ronderecord op de Nordschleife werd gevestigd. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De enorme achtervleugel op de blauwe 911 valt natuurlijk direct op. De wielen zijn voorzien van ronde afdekplaten uit koolstofvezel, die zo ongeveer het halve oppervlak beslaan. “Dankzij die vleugel hebben we 50 procent meer neerwaartse druk op de achteras, terwijl we met die afdekkingen van de wielen turbulenties voorkomen en daardoor de luchtstroom veel stabieler maken”, aldus Mages. “Hetzelfde geldt aan de voorkant: daar is de lip onder de voorspoiler 30 millimeter langer, maar alleen een kenner ziet dat.” Een volledige kit voor de actuele 911 komt op een meerprijs van zo’n 35.000 Euro bovenop de catalogusprijs. En mag dat allemaal? “De TÜV is onze voornaamste tegenstander”, lacht Mages, “maar we hebben inmiddels een heel goede verstandhouding en we weten heel goed wat er allemaal kan en mag. Voor de goedkeuringen werken we ook nauw samen met Porsche, we doen geen dingen die Porsche niet zou goedkeuren of waardoor er discussie zou ontstaan. Daarvoor kennen we Porsche ook heel goed, dingen waarvan we van tevoren al weten dat ze die niet willen, daar komen we ook niet mee aanzetten.”

Voor de afsluitbare en beveiligde garageboxen die Manthey verhuurt, bestaat een lange wachtlijst. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Manthey-kits kunnen ondertussen al bij veel Porsche-dealers wereldwijd worden ingebouwd, als medewerkers daarvoor een speciale training hebben gevolgd. “Een volgende stap zou misschien zijn dat we zo’n inbouw al in de fabriek kunnen doen, en niet eerst weer zaken uit een kant-en-klare Porsche hoeven te demonteren, dat zou het nog efficiënter maken, maar dat is iets om misschien in de toekomst een keer naar te kijken”, zegt Mages. Ideeën zijn er bij Manthey nog genoeg, zoveel is wel duidelijk. Onlangs werd de 300e medewerker verwelkomd, de groei is enorm. “Sinds 2013 groeien we elk jaar met zo’n 30 procent”, zegt Martin Raeder. “Heel eerlijk, we hadden zelf ook niet gedacht dat het allemaal zo’n vlucht zou nemen. Binnenkort starten we weer met een omvangrijk nieuwbouwproject met kantoren, meer ruimte voor de technische ontwikkeling en stallingsruimte. En we hebben nog zo’n 40 vacatures. Goed personeel is altijd welkom!”

De beide Manthey-Porsches van Thomas Preining en Dennis Olsen zijn dit seizoen succesvol in de DTM. (Foto: ADAC)