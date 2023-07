Boekrecensies: “Driven by Dreams” en “Porsche Legends”

Je kunt de vakantietijd natuurlijk besteden aan het maken van mooie ritten met je Porsche, maar wellicht biedt de periode van zomerse ontspanning ook de gelegenheid om te genieten van mooie Porsche-boeken.

Vierenzestig.nl stelt twee uitgaven voor, één boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ons favoriete merk, waarin het vooral om mensen rondom Porsche gaat, en één geweldig mooi fotoboek met korte begeleidende teksten. Gezien de omvang zijn het geen boeken die je meeneemt naar het strand of op de ligstoel in de tuin, maar met de boeken plat op tafel op het terras kun je er uitstekend van genieten!

“Driven by Dreams”

Het zal niemand ontgaan zijn dat Porsche dit jaar zijn 75-jarig jubileum als sportwagenfabrikant viert. Natuurlijk verschijnen er in dat kader meerdere boeken, maar in alle eerlijkheid zitten we niet echt te wachten op het zoveelste fotoboek met de mooiste afbeeldingen uit het fabrieksarchief of het snel gemaakte boek dat de geschiedenis van het merk in vogelvlucht behandelt. Daarvan hebben we er al genoeg. Wie een echt goed gefundeerd standaardwerk over de historie van het merk wil, kiest het beste voor de meest recente editie van “Excellence was expected” van Karl Ludwigsen. Een lijvig werk in vier delen, niet goedkoop, maar wie een beetje handig op internet is, vindt een gebruikte set voor 400 Euro en een nieuw exemplaar voor rond de 600. Beter wordt het niet.

Porsche koos bij het officiële boek ter gelegenheid van het jubileum dan ook voor een andere aanpak. De titel “Driven by dreams” is ook de claim die het merk bij zijn reclame-uitingen gebruikt en al op de voorpagina van het lijvige boekwerk, 400 pagina’s op flink formaat, wordt in één oogopslag duidelijk dat het hier natuurlijk ook over auto’s, maar vooral over mensen gaat. Het voorwoord is afkomstig van Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen van het merk en hoofd van de familie die het merk zijn naam gaf. Dan een uitvoerig interview met Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur, en Michael Mauer, als bestuurslid verantwoordelijk voor technische ontwikkeling, over de toekomst van de auto. Over elektrisch en autonoom rijden, maar ook over de fascinatie voor nieuwe technologieën en hoe je rijplezier behoudt.

De proloog van het hoofdbestanddeel van het boek is een verhaal over Ferdinand Porsche en zijn loopbaan, zijn fascinatie voor elektriciteit – wat onder andere leidde tot de elektrische aangedreven Lohner-Porsche – zijn diverse ontwerpen voor onder andere Austro-Daimler en Auto Union, het KdF-project en zijn droom van een eigen sportwagen, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van het merk Porsche. De volgende ruim 320 pagina’s zijn gewijd aan de persoonlijke verhalen over de dromen van 75 mensen, van Ferry Porsche, Karl Rabe en Erwin Komenda, mensen van het eerst uur achter Porsche als merk, via coureurs als Umberto Maglioli, Eberhard Mahle, Hans Herrmann, Jacky Ickx, Walter Röhrl en Hans-Joachim Stuck, visionairs als importeur Max Hoffman, Ferdinand Piëch, Helmut Bott en Harm Lagaaij, beroemde Porsche-ambassadeurs als Herbert von Karajan, Egon Zimmermann, Aksel Lund Svindal, Emma Radiucanu, Lord Norman Foster en Patrick Dempsey tot aan minder bekende mensen met hart voor het merk als Helmut Pfeifhofer, die in het Oostenrijkse Gmünd het Porsche-erfgoed bewaarde en zijn eigen Porsche-museum stichtte, of striptekenaar Benjamin Benéteau, een van de mensen achter de Michel Vaillant-reeks.

Een epiloog over de filosofie van Porsche rondt het geheel af. Natuurlijk is het geen boek dat je in één keer van voor naar achteren uitleest. Het vraagt erom, ergens binnen handbereik in de buurt van een lekker comfortabele stoel, al dan niet op de spreekwoordelijke koffietafel, te laten liggen, het van tijd tot tijd eens ter hand te nemen (of, gezien het toch flinke gewicht van 2,7 kilogram op tafel te leggen) en een paar hoofdstukken over interessante persoonlijkheden en hun band met Porsche te lezen en te genieten van het fraaie begeleidende fotowerk. Dat maakt het boek tot een werk dat in geen enkele serieuze Porsche-collectie mag ontbreken, want ondanks dat het niet primair om auto’s gaat, staan er natuurlijk ook genoeg foto’s van mooie Porsches in, veelal in combinatie met mensen die iets voor het merk betekenen of hebben betekend, of voor wie het merk veel betekent, op welke manier dan ook.

Het geheel is keurig verzorgd als hardcover in linnen, wat bijzonder plezierig aanvoelt, gebonden met twee leeslintjes, en gedrukt op hoogwaardig papier waarop ook het fotowerk uitstekend tot zijn recht komt. Naar keuze verkrijgbaar in de originele Duitse taal of vertaald in het Engels. Niet gelimiteerd, maar een boek dat ongetwijfeld een collectors’ item wordt.

Driven by Dreams, uitgave Delius Klasing als Edition Porsche Museum, 400 pagina’s, 26 x 29 cm, gebonden in hardcover, Duits- of Engelstalig, ISBN 978-3-667-12699-3 (Duits) of 978-3-667-12704-4 (Engels).

Porsche Legends

Het tweede boek dat we voorstellen draagt de titel “Porsche Legends”, en alleen al de foto op de voorpagina, van een 908/03 in lichtblauw en oranje met het kaartsymbool klaver erop, maakt duidelijk dat het hier om bijzondere Porsches gaat. De ondertitel in twee talen, “Die Rennsport-Ikonen aus Zuffenhausen” en “The racing icons from Zuffenhausen”, bevestigt dit.

Het is een boek met foto’s van René Staud, die al sinds tientallen jaren als een autoriteit op het gebied van autofotografie geldt, met name als het om werk in de studio gaat. Zo kreeg hij tal van succesvolle Porsches uit de autosport voor de lens, wat hem uiteindelijk op het idee bracht hiervan een boek samen te stellen. Een aantal auto’s die hij vroeger al gefotografeerd had, legde hij opnieuw vast, waarbij hij profiteerde van het feit dat het Porsche-Museum vanwege corona toch gesloten was, zodat hij de auto’s in zijn studio kon zetten.

Het eerste deel toont Porsches uit de vroegste jaren van het merk, zoals de Berlin-Rom-Wagen Type 64, de 550 Spyder, Carrera GTL of 718 in meerdere hoedanigheden. Daarna volgen formulewagen als de McLaren-TAG Porsche, de Porsche Indycar, sportwagens voor de lange-afstandsraces als Daytona en Le Mans, waaronder 904, 917 in meerdere varianten, een kort intermezzo met rallyauto’s, dan 956 en 962, 911 GT1, 919 Hybrid, en de evergreen 911 in verschillende uitvoeringen, van RSR en RSR Turbo via 935 tot diverse Cup-911’s en de 911 GT2 RS Clubsport uit 2018 als meest recente variant.

De meeste hoofdstukken beginnen met een grote foto op twee pagina’s, veelal als zijaanzicht, met mooie belichting, waarbij er gebruik is gemaakt van meerdere lichtbronnen en kleureffecten, waardoor de auto’s bijzonder mooi uitkomen. De volgende pagina’s zijn gewijd aan foto’s vanuit andere perspectieven en in sommige gevallen detailopnamen, die ook zeer de moeite waard zijn en soms onbekende aspecten tonen. Jürgen Lewandowski, bekend Duits autojournalist en boekauteur, zorgde voor de korte begeleidende teksten met wat geschiedenis en achtergrond per model, aangevuld met een kort overzichtje van technische gegevens.

De teksten zijn tweetalig in Duits en Engels, het boek is gebonden in hardcover en door het grote, vierkante formaat komen de prachtige foto’s uitstekend tot hun recht. De vormgeving bevat lekker veel wit, wat rust geeft, terwijl ook het gebruikte gladde papier prettig aanvoelt en de foto’s goed doet uitkomen. Wat je wellicht als minpuntje zou kunnen aanmerken, is dat het geheel wat klinisch overkomt, doordat uitsluitend gebruik gemaakt is van studiofoto’s. Omdat het in het boek voor het overgrote deel om race- en rallyauto’s gaat, zijn er van elke auto natuurlijk ook actiefoto’s beschikbaar en het toevoegen van zo’n opname, al zou het er maar één per auto zijn, had het geheel ongetwijfeld iets meer dynamiek verleend. Dat neemt echter niet weg dat het boek “Porsche Legends” een heerlijk bladerboek is, dat zijn plek in de verzameling zonder meer verdient!

René Staud: Porsche Legends, uitgave Delius Klasing, 240 pagina’s, 30 x 30 cm, gebonden in hardcover, Duits- en Engelstalig, ISBN 978-3-667-12531-6.