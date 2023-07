De mooiste Porsche-foto’s van de CrowdStrike 24 Hours of Spa

Het slaapgebrek na de 24 Uur van Le Mans is net weer een beetje ingehaald, maar dit weekeinde staat alweer de volgende belangrijke 24-uursrace op het programma: de CrowdStrike 75 Hours of Spa. Het is de 75e editie van de Belgische lange-afstandsklassieker, waarin vroeger toerwagens de dienst uitmaakten, maar die sinds 2001 het domein van de GT-auto’s is. Dit jaar staan er maar liefst 70 GT3’s aan de start, waarmee het de grootste en belangrijkste GT3-race ter wereld is. Er zijn punten te verdienen voor de Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS en de Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. Er staan maar liefst 14 Porsche 911’s op de inschrijflijst, waarmee Porsche na stadsgenoot Mercedes (15 auto’s) getalsmatig het sterkst vertegenwoordigd is.

In diverse Porsches komen ook Nederlandse rijders aan de start: Jop Rappange rijdt bij het Italiaanse Dinamic GT Huber Racing, Xavier Maassen start voor het Britse Team Parker Racing, Kay van Berlo rijdt voor het Duitse Herberth Motorsport, Jeroen Bleekemolen komt in actie met een Porsche van het Duitse Car Collection onder de vlag van GMG Racing en Francis Tjia, wonend in Hongkong, maar met Nederlandse licentie, start als altijd voor Modena Motorsport.

Vierenzestig.nl kan wederom beschikken over de omvangrijke totale fotoproductie van Porsche Motorsport door het team van Gruppe C onder leiding van Tim Upietz. We laten hierbij dan ook graag een selectie van de mooiste foto’s zien.

De race in Francorchamps, live te volgen via Youtube, start op zaterdag om 16.30 uur.

De Porsches in het veld tijdens de 24 Uur van Spa-Francorchamps:

#20 Huber Motorsport – Antares Au/Tim Heinemann/Jannes Fittje/Matteo Cairoli

#23 Grove Racing – Stephen Grove/Brenton Grove/Anton De Pasquale/Earl Bamber

#24 Car Collection Motorsport – Ivan Jacoma/Niki Leutwiler/Alex Fontana/Nico Menzel

#44 CLRT – Clément Mateu/Fred Makowiecki/Hugo Chevalier/Steven Palette

#54 Dinamic GT Huber Racing – Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart

#55 Dinamic GT Huber Racing – Philipp Sager/Benjamin Barker/Marius Nakken/Christopher Zöchling

#56 Dinamic GT Huber Racing – Jop Rappange/Adrien de Leener/Tanart Sathienthirakul/Daniele Di Amato

#62 Team Parker Racing – Derek Pierce/Xavier Maassen/Andy Meyrick/Kiern Jewiss

#91 Herberth Motorsport – Ralf Bohn/Kay van Berlo/Alfred Renauer/Robert Renauer

#92 Manthey EMA – Julien Andlauer/Laurens Vanthoor/Kévin Estre

#96 Rutronik Racing – Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen

#132 GMG Racing by Car Collection Motorsport – Kyle Washington/James Sofronas/Patrick Long/Jeroen Bleekemolen

#216 Modena Motorsport – Francis Tjia/John Shen/Benny Simonsen/Mathias Beche

#911 Pure Racing – Aliaksandr Malykhin/Joël Sturm/Marco Seefried/Klaus Bachler