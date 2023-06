Porsche & koffie bij Sonax; wat een topsfeer

Zondagmiddag 25 juni 2023. De eerste 64 Porsche & koffie zit er op. Hoewel je met een opkomst van zo’n 20 Porsches in eerste instantie niet aan een groot succes denkt, was de sfeer ontzettend leuk en hadden Jean-Paul van Sonax Service Nederland en Paul van EQ-performance alle tijd om respectievelijk demonstraties en uitleg te geven.

Genietend van vers gemalen koffie en een heerlijke Sonax-tompoes werd er door de dames en heren over Porsches gekletst. What else? Een gevarieerd gezelschap Porsches; 718, 718 GTS, 986, 996, 997 en 991 en een even gevarieerd gezelschap Porsche liefhebbers. Leeftijd eigenaars; van jong tot eh…middelbaar.

Het is toch hartstikke leuk om een jongeman welkom te mogen heten, die een opleiding volgt in de autotechniek en die sinds december 2022 zijn allereerste auto heeft, een Porsche Boxster 986 nota bene. Het virus was ontstaan door zijn vader, die met zijn dochter in zijn 996 acte de présence gaf, en ook nog eens een Boxster 986 bezit. Dochter zei al dat zij over een jaar of vijf met “de zilveren”, de 986 dus, komt. “Hè, hè. Het autovirus leeft nog bij de jeugd” sprak uw auteur van “middelbare” leeftijd.

Ik moet wel wat bekennen mensen. Ik vond het zo gezellig dat ik eerlijk gezegd helemaal was vergeten dat ik een artikel moest schrijven over dit evenement, en dus mensen moet interviewen en zo. Nou, gekletst heb ik genoeg, maar gerichte vragen stellen en namen en bijbehorende auto’s noteren ho maar. Zullen we het er maar op houden dat het voor mij ook de eerste Porsche & Koffie was?

Ik had zeker de naam moeten opschrijven van de meneer die na een motorrevisie met zijn 997 op de koffie kwam. De eerste rit na de reparatie. Of van die meneer die hoorde dat van zijn vroege 996 het motorvermogen wel degelijk iets op te schroeven was door middel van tuning door EQ-Performance. “Ik maak van de week een afspraak” was de reactie. En ook de namen van die vader en zoon met het Porschevirus. Ik beloof je. De volgende 64 Porsche & Koffie ben ik bij de les!

Zoals gezegd kon iedereen met zijn of haar vragen terecht bij Sonax en EQ-Performance. Zelf had ik een vraag over de lederen bekleding in mijn 997 Cabrio. Zwart leder en combinatie zonnebrand. Moet ik nog meer zeggen? “Rijd maar even naar binnen” zei Jean Paul, “dan kijk ik even”. Met een reinigingsmiddel van Sonax ging Jean Paul het meest aangetaste (lees smerigste) onderdeel te lijf, de hoofdsteun en leuning van de passagiersstoel. Ik had het interieur vorige week gereinigd met een doek en warm water. Het effect was niet noemenswaardig. Nu wel, de doek was zwart en het leder brandschoon. Daarna ging Jean Paul nog met een beschermingsmiddel aan de gang. Het resultaat na drogen. Brandschoon en soepel. Natuurlijk kon ik ter plekke een setje aanschaffen, met korting nog wel. Ik kan dus binnenkort aan de gang.

Ook voor Paul van EQ-Performance had ik een vraag. Dat is namelijk dezelfde Paul die het PCM systeem van jouw Porsche kan moderniseren. Afhankelijk van het type en modeljaar maakt hij het bestaande PCM systeem geschikt voor Apple Car Play. Op mijn vraag wanneer dit beschikbaar komt voor de 997.2 antwoordde Paul, “sinds vorige maand. Ik zal eens kijken en een mooie prijs voor je maken”. Daarna zette hij zijn EQ-Performance pet op. “Hoeveel PK heeft jouw 997, 400?” Nee joh, 385. “O, die kan dik over de 400, richting 440. Ik zal een mooie prijs voor je maken. Weet je wat? Ik maak er een set-prijs van. Samen met je PCM aanpassen.”

Ja mensen, het was een gezellige Porsche & Koffie, maar het wordt vrees ik ook een kostbare. Maar weet je? Zaken die mijn Porsche mooier of beter maken, daar word ik blij van en dat maakt de investering minder pijnlijk. En ik was niet de enige, ik zag meer mensen met Sonax tasjes lopen en in gesprek gaan met Paul.

Natuurlijk hadden we op een grotere opkomst gehoopt. Maar eerlijk gezegd viel het mij nog mee. Het was vreselijk warm dus ik begrijp heel goed dat een Porsche & Koffie evenement nou niet het eerste is waaraan je denkt. De interactie met de mensen die er waren was echter top. Onder elkaar werd er veel gekletst, maar ook met Jean-Paul Hulsebos van Sonax, Paul Kwee van EQ-performance en de 64 teamleden, Alain Feld, Jos Berkien, Paul Ammerlaan en ik zei de gek. De sfeer was dus top. Daarom kijken we toch terug op een geslaagd evenement. Ik dank alle gasten voor hun komst. Zonder jullie hadden wij daar mooi voor Jan met de korte achternaam gezeten en hadden we al die tompoezen zelf moeten nuttigen. Dankjewel en tot een volgende keer misschien.

Na 13.00 uur waren de meeste gasten vertrokken en was de temperatuur opgelopen tot boven de 30 graden. Hieronder zwaaien we ze uit.

Rond 13.45 uur hielden we het dus maar voor gezien. Onderweg wees de buitentemperatuurmeter van de Porsche 33 graden aan. Stond je daarna voor een gesloten deur? Onze welgemeende excuses. Als pleister op de wonde krijg je van ons de 64-sticker. Vers van de pers.

Ik wil afsluiten met Jean-Paul Hulsebos hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid, de koffie en niet te vergeten de heerlijke tompoezen.

Foto’s Paul Ammerlaan, Jos Berkien, Robin Groenendijk