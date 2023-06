De Haan en Levi winnen in Zandvoort; De Haan aan de leiding in Porsche Carrera Cup Benelux

Leusden, 25 juni 2023 – Robert de Haan (Richardson Racing) en Ariël Levi (Huber Racing) waren dit weekend de beide racewinnaars in de Porsche Carrera Cup Benelux op CM.com Circuit Zandvoort. Tijdens het derde raceweekeinde van het seizoen was de snelste merkencup van de Benelux voor het eerst dit jaar te gast in het voorprogramma van de DTM. De in totaal 24.000 bezoekers kregen heel wat spektakel voorgeschoteld. Sacha Norden (Team GP Elite) schreef in beide races de Pro-Am-klasse op zijn naam, Ralph Poppelaars (Hans Weijs Motorsport) was in beide wedstrijden de best geklasseerde rijder uit de Am-klasse. Halverwege het seizoen verstevigt De Haan zijn leidende positie in de tussenstand van het rijdersklassement.

Na optredens in België en Duitsland was het DTM-weekeinde op CM.com Circuit Zandvoort de eerste afspraak voor de Porsche Carrera Cup Benelux op Nederlandse bodem. Met drie dagen van zonnig zomerweer en talrijke toeschouwers op de tribunes en in de duinen was het een zeer geslaagd evenement. Ook de hospitality van de Porsche Carrera Cup Benelux kon op grote belangstelling rekenen, met vele gasten op het terras en in de prettig gekoelde binnenruimte.

Op vrijdag was er de vrije training, vanwege het volgepakte programma tijdens het weekeinde gereduceerd tot één sessie in plaats van de gebruikelijke twee. En die kon ook niet voor de volle geplande duur van 60 minuten worden verreden, nadat de Zwitser Marc Wächter (DUWO Racing) met zijn Porsche in de Hugenholtzbocht van de baan was geraakt. Daarop moest de afgrenzing worden gerepareerd, wat zoveel tijd in beslag nam dat de wedstrijdleiding de sessie na 46 minuten staakte en niet meer hervatte. Robert de Haan sloot af met de snelste tijd, 1:36,915 minuten, gevolgd door Gus Burton (Richardson Racing), Benjamin Paque (August by NGT) en Rik Koen (Revs Motorsport). Snelste Pro-Am-rijder was Sacha Norden met de achtste tijd algemeen, gevolgd door Niels Troost (Team GP Elite) en Aaron Mason (Revs Motorsport). De snelste Am-tijd kwam op naam van Ralph Poppelaars, voor Cédric Chassang (Team GP Elite) en Jules Grouwels (Speedlover).

Pole-positions voor Benjamin Paque en Robert de Haan

In de kwalificatie was Benjamin Paque – tijdens het vorige raceweekeinde in Hockenheim afwezig – met een tijd van 1:36,311 minuten de snelste, op slechts 0,037 seconde vóór Ariel Levi en op 0,107 seconde vóór Robert de Haan. Sacha Norden reed de twaalfde tijd algemeen als snelste uit de Pro-Am-klasse, gevolgd door Niels Troost en Ryan Ratcliffe (Revs Motorsport). De snelste Am-tijd kwam op naam van Cédric Chassang, die Poppelaars en Grouwels achter zich hield.

In de ranglijst van de op-één-na snelste rondetijden, bepalend voor de startposities van de race op zondag, eindigde Robert de Haan met een tijd van 1:36,422 minuten bovenaan, op 0,103 seconde gevolgd door Benjamin Paque en op 0,208 seconde door Ariel Levi. Snelste Pro-Am-rijder was opnieuw Sacha Norden, voor Niels Troost en Ryan Ratcliffe, Cédric Chassang eindigde bovenaan in Am, opnieuw gevolgd door Poppelaars en Grouwels.

Geweldig schouwspel: Porsches drie breed over de baan

Bij de start van de eerste race nam Paque vanaf de pole-position de leiding, gevolgd door Schuring, De Haan en Burton. In de openingsronde ontstond er al een mooie strijd om de leiding, waarbij de Porsches drie breed over de baan gingen, een geweldig schouwspel! De Haan veroverde in de tweede ronde de leiding, terwijl Paque rechtdoor schoot in de Tarzanbocht en slechts met flinke achterstand zijn race kon vervolgen. Poppelaars voerde de Pro-Am-klasse aan, Norden leidde in de Am-categorie. In de vierde ronde kwam de safety-car in actie, nadat Niels Troost in de Tarzanbocht van de baan was geraakt en er elders op de baan ook brokstukken lagen. De Haan leidde vóór Schuring, Van Parijs en Paul Meijer (Hans Weijs Motorsport). In de zevende ronde werd de race weer vrijgegeven, maar dat was niet van lange duur: in de Hugenholtzbocht waren Cédric Chassang en Joan Vineys gecrasht, waarop de beide flink beschadigde Porsches moesten worden geborgen. Dat nam enige tijd in beslag, zodat de wedstrijdleiding uiteindelijk besloot de wedstrijd achter de safety-car voortijdig met de rode vlag te staken en niet meer te hervatten. Zo won De Haan vóór Schuring en Van Parijs, Meijer en Burton. Norden schreef de Pro-Am-klasse op zijn naam, vóór Ratcliffe en Mason, Poppelaars won ondanks een excursie in het Scheivlak de Am-klasse vóór Grouwels en Rik Geerts (Hans Weijs Motorsport).

Rode vlag

In de zondagsrace leidde De Haan het veld bij de start, vóór Van Parijs, Paque en Levi, maar bij het opgaan van de Hunserug raakten Van Parijs en De Haan van de baan, waarop Levi de leiding kon overnemen, vóór Paque, Schuring en Burton. De Haan was teruggevallen naar de vijfde plaats, terwijl Van Parijs uit de wedstrijd lag. De safety-car kwam in actie, de herstart volgde in de vijfde ronde. Daarop ontstond een mooie strijd tussen Burton en Schuring, totdat laatstgenoemde met blokkerende wielen rechtdoor schoot in de Tarzanbocht en ver terugviel. In de negende ronde raakte Schuring in de Hugenholtzbocht in de begrenzing, waarop opnieuw de safety-car naar buiten gestuurd werd. In de 14eronde kon er weer op normaal tempo gereden worden, met Levi aan de leiding vóór Paque, Burton en De Haan. Laatstgenoemde nam met een gewaagde manoeuvre aan de binnenkant van de Tarzanbocht de derde plaats over, maar even verderop ging het mis toen Meijer en Lucas van Eijndhoven in de Gerlachbocht strandden. Opnieuw gold de safety-car-procedure, met de herstart in ronde 16, maar toen ging het wederom mis, tussen Burton en Chassang in de Hugenholtzbocht, waarop de rode vlag werd gezwaaid en de wedstrijd werd gestaakt. Zoals gebruikelijk gold de volgorde van de ronde daarvoor als basis voor de uitslag, met Levi als winnaar vóór Paque. Micah Stanley (Richardson Racing) werd als derde geklasseerd, nadat heel wat rijders naderhand van de wedstrijdleiding straffen opgelegd hadden gekregen vanwege diverse incidenten en overtredingen. De winst in Pro-Am ging naar Norden vóór Mason en Didier Glorieux (Revs Motorsport), Poppelaars won de Am-klasse vóór Rik Geerts en Ad Geerts (RedAnt Racing).

Nederlandse successen in Duitse Carrera Cup, TV-uitzendingen op Ziggo Racing

Ook in de Duitse Porsche Carrera Cup, die dit weekeinde eveneens op Zandvoort in het voorprogramma van de DTM reed, waren er Nederlandse successen te melden. Larry ten Voorde (Team GP Elite) won zowel op zaterdag als op zondag de wedstrijd en vergrootte daarmee zijn aantal overwinningen in de Duitse cup naar 26, een verbetering van zijn eigen record. Robert de Haan (HRT Performance), die als gastrijder meereed, werd op zaterdag vierde en op zondag derde. Ook Loek Hartog (Team GP Elite) en Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) scoorden goed als respectievelijk vijfde op zaterdag en zesde op zondag.

De Porsche Carrera Cup Benelux wordt van 11 tot en met 13 augustus voortgezet tijdens de populaire Jack’s Racing Day op het TT-Circuit Assen. Uitzendingen van de beide races van het afgelopen weekeinde op Zandvoort zijn op woensdag 28 juni om 22.15 uur te zien op Ziggo Racing en zullen op hetzelfde kanaal daarna nog meerdere malen worden herhaald.