Boekbespreking: “The succes story of Porsche at Le Mans”

“Porsche in Le Mans” is een onderwerp waarover je heel wat boeken kunt schrijven, want sinds het eerste optreden van een 356 SL in 1951 stonden er ieder jaar wel de nodige Porsches aan de start van de klassieke race. Geen enkel ander merk was er zo lang zonder onderbreking bij. Een deel van die rijke historie is nu vastgelegd in een omvangrijk boek van meer dan 700 pagina’s, verkrijgbaar in het Duits of Engels. Bovendien voor een aantrekkelijke prijs in een gelimiteerde oplage, dus wie een exemplaar wil, kan maar beter snel zijn.

“Je hebt zeker wel aardig wat boeken gekocht”, zei Alain Feld, de hoofdredacteur van deze site, nadat ik teruggekeerd was uit Le Mans, de race van het honderdjarig jubileum. Hij kent me goed, maar het aanbod dat ik in Le Mans gevonden had – overigens alleen in de shops van de organisatie, want bekende handelaren als Chaters, Horton’s of Motors Mania ontbraken – bevatte niets dat bij mij onmiddellijke bezitsdrang opriep. Ik heb al een meter boeken over Le Mans en het officiële jubileumboek van de Automobile Club de l’Ouest was er nog niet. Ik liet het dus maar bij de nieuwste uitgave van Michel Vaillant, die ik ter plekke kon laten signeren en van een opdracht en een extra tekening kon laten voorzien door tekenaar Benjamin Beneteau, waarmee ik erg blij was.

Enkele dagen na de race belandde er alsnog een mooi Le Mans-boek op mijn bureau, want bij de Duitse uitgever McKlein verscheen er een lijvig boekwerk onder de titel “The success story of Porsche at Le Mans”, naar keuze in Duits of Engels. Ja, ook de Duitse uitgave heeft, om welke reden dan ook, de Engelse titel. Een recensie-exemplaar was niet beschikbaar, want de calculatie was, naar we begrepen, erg scherp geweest en de betrokken partijen gingen ervan uit, dat de beschikbare exemplaren hoe dan ook snel weg zouden zijn. Dat lijkt een alleszins realistische veronderstelling. We bestelden en betaalden dus gewoon voor het boek, dat een meer dan welkome aanvulling op de collectie is.

Er was al een Engels boek onder de titel “Porsche at Le Mans” van de Zuid-Afrikaan Glenn Smale, dat in 2011 rond het 60-jarig jubileum van de eerste Porsche-deelname en in 2021 nog een keer rond het 70-jarig jubileum verscheen. Er zijn ook drie Franstalige uitgaven, allemaal met als titel “Porsche au Mans”, de eerste, uit 2015 van de enkele jaren geleden overleden journalist Michel Bonté, naar wie het perscentrum in Le Mans genoemd is; de tweede, boek en DVD, van Alain Pernot, ook uit 2015, en de derde een werk in drie delen van François Hurel, successievelijk uitgegeven in de jaren 2005 tot 2008.

Het nu voorliggende werk is zonder meer het uitvoerigste op dit vlak. Auteur is Wilfried Müller, met tientallen jaren ervaring als autosportjournalist en actief op PR-gebied voor Porsche in de autosport. Müller zorgde eerder ondermeer al voor biografieën van Walter Röhrl, Peter Falk en Alwin Springer en het prachtige boek “Details” over auto’s in het WK Sportwagens van 1965 tot 1969. Het Porsche-boek begint met een voorwoord van Dr. Wolfgang Porsche, gevolgd door een introductie van de auteur. Dan is er een fotogedeelte met 24 bijzondere momenten, elk met een korte beschrijving. Het volgende fotogedeelte is gevuld met opnamen van de 19 overwinningen van Porsche in Le Mans, opnieuw met een korte beschrijving.

Vervolgens, vanaf pagina 124, zijn er afzonderlijke hoofdstukken per jaar, elk met zes tot acht pagina’s, beginnend met de deelname in 1951 van Auguste Veuillet en Edmond Mouche met een 356 SL, de eerste keer dat er een Porsche in Le Mans aan de start stond. Elk decennium wordt voorafgegaan door een korte samenvatting in de vorm van twee pagina’s tekst en een selectie van bijbehorende posters uit de betreffende jaren. Al in 1953 duikt de eerste kleurenfoto op, voor de rest zijn de afbeeldingen uit de vroege jaren uiteraard in zwart-wit. Sommige foto’s zijn flink groot afgedrukt, maar er zijn ook vele kleine afbeeldingen, zodat er volop variatie is, ook bij de gekozen opnamen. Zeker niet alleen actiefoto’s, maar ook foto’s vanuit de pits, het rennerskwartier of de bekende Porsche-werkplaats in Teloché. De foto’s verdienen het om uitvoerig bekeken te worden, want je ontdekt steeds weer nieuwe details.

De jaarlijkse overzichten gaan door tot en met 2022, zodat er in totaal 72 edities van de 24 Uur van Le Mans worden behandeld. Dat daarbij de grootste aandacht uitgaat naar de activiteiten van het fabrieksteam en dat de privéteams met Porsches wat onderbelicht blijven, is weliswaar jammer, maar alleszins begrijpelijk. Het was al een prestatie om zoveel en zo’n lange periode allemaal in één boek te krijgen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het papier (135 grams Gardamat) wat licht aanvoelt en vanwege de breedte van het boek wat flodderig overkomt, maar ruim 700 pagina’s op dikker papier hadden waarschijnlijk niet meer in één boek gepast.

Er is ook een vooruitblik op de deelname met de 963 van dit jaar, inclusief afbeelding van het speciale kleurenschema van de fabrieksauto’s voor de race in Le Mans. Het volgende gedeelte is gewijd aan interessante archiefdocumenten die betrekking hebben op de diverse Porsche-deelnames in Le Mans, van een brief met instructies voor de reis naar Frankrijk in 1951 via interne lijsten van wat er allemaal meegenomen moet worden, persberichten, prijslijsten van onderdelen, getypte rondentabellen, handgeschreven notities en tijdenlijsten, grafieken en tekeningen, correspondentie (o.a. de felicitatiebrief aan Peter van Merksteijn na de klassezege met de RS Spyder in 2008) en andere documentatie. De laatste 60 pagina’s bevatten een chronologisch overzicht van alle Porsches die in Le Mans gereden hebben, inclusief klassering, startnummer, rijders, afgelegde ronden, klasse, gemiddelde snelheid, inschrijver en opmerkingen. Het geheel is keurig verzorgd in hardcover met twee leeslintjes en stofomslag en het boek, met 1000 afbeeldingen en een gewicht van 4,4 kilo, is een absolute aanwinst in de collectie voor iedere Porsche- en Le Mans-liefhebber!

Wilfried Müller: The success story of Porsche at Le Mans, uitgave McKlein Publishing, 708 pagina’s, 30×27 cm, gebonden in hardcover. ISBN 978-3-947156-12-2 (Duitstalig) of 978-3-947156-56-6 (Engelstalig).