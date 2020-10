Porsche PCM 3.1 Apple CarPlay inbouw

Het PCM 3.1 systeem van Porsche is vandaag de dag misschien wel het meest voorkomende systeem omdat dit al vanaf 2010 in Porsches wordt toegepast. Een mooi groot touchscreen met vele functie’s, maar er ontbreekt er nog één die we allemaal wel willen in deze tijd…. Apple CarPlay, en het liefst natuurlijk draadloos zoals te vinden in de nieuwe 992 modellen.

Paul & Sven hebben hier de oplossing voor. Zij hebben een module veilig getest en ingebouwd in hun eigen Porsche. Deze module werkt super snel, koppelt automatisch (draadloos) en opent zodra je in de auto stapt. Je PCM 3.1 krijgt door deze module draadloos Apple CarPlay, draadloos Android Auto en MirrorLink. Volledig origineel en aangestuurd vanuit je telefoon waardoor je altijd de nieuwste versie hebt. Deze twee Porsche liefhebbers / bezitters zijn zo enthousiast over het systeem dat zij met hun passie die module ook met andere Porschebezitters willen delen.

Zij bouwen dit voor je in de auto en doen dit bij je op locatie indien gewenst! De inbouw is zo OEM dat je niets van de inbouw ziet en het is ook volledig omkeerbaar zonder enig spoor. Het reageert allemaal super snel, zelfs sneller dan de PCM 3.1 zelf. Ook blijven natuurlijk alle originele functies van je PCM 3.1 werken, dit is “slechts” een toevoeging in je systeem.

Deze functie’s vinden zij het fijnst;

– Google Maps, een kaart die altijd up to date is.

– Flitsmeister, opent automatisch.

– Spotify, HD Muziek kwaliteit dankzij de WiFi verbinding.

– Whatsapp, leest je laatste berichten op als je wilt.

En zo nog meer handige functies, want elke iPhone/Android app kan gedownload worden wanneer die ook geschikt is ervoor.

De heren komen bij je langs om het op locatie bij je te doen, of je kunt je auto bij hun achterlaten. Ze zijn er met ze tweeën een aantal uren mee bezig, maar dan zit het ook wel echt perfect in de Porsche!

Ohjaa.. ook belangrijk, het is mogelijk op de onderstaande modellen;

Cayenne 2010-2016

Panamera 2010-2016

Macan 2010-2018

Boxster 2010-2018

911 2010-2018

Cayman 2012-2018

Lijkt het je interessant of wil je er wat meer over weten? Stuur gerust een berichtje naar paulkwee@me.com