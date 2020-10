Plakkerige PCM draaiknoppen, wat nu?!

Plakkerige radio/PCM draaiknoppen??? Ik had het probleem zelf en heb het volgende bedacht.

Dat de PCM draaiknoppen plakken is bij de Porsche 996, 997 en bij oudere Boxster modellen een veel voorkomend verschijnsel. Heel irritant, en laten we eerlijk zijn, het voelt ook niet echt lekker als jij je PCM bedient.

Maar dit vervelende probleem is zo en simpel verholpen. En ja je kan natuurlijk nieuwe knoppen kopen bij Porsche…. maar die schijnen nogal kostbaar te zijn.

De oplossing.

Trek de beide draaiknoppen er met een beetje kracht af. Neem een glas of klein schaaltje of kommetje en neem een sterke ontvetter als Dasty,en wat afwasmiddel. Meng dit zonder water of met heel weinig water. Neem de knopjes en dompel deze onder in het mengsel. Laat ze een minuutje ondergedompeld zodat het mengsel kan in trekken in de plaklaag. Na een minuut (mag natuurlijk ook iets langer) haal je de beide knopjes uit het mengsel. Dan even met een borsteltje, bijvoorbeeld een nagelborsteltje, borstelen of met een sponsje wrijven, en de plaklaag is weg. Dan met warm water afspoelen en droogmaken. Nu zouden je draaiknoppen niet meer mogen plakken. Het plakken komt ook niet meer terug. Bij mij is het inmiddels jaren terug dat ik het gedaan heb en ze zijn nog steeds plakvrij.

Je probleem kan dus binnen 5 minuten opgelost zijn. Inmiddels hebben diverse van mijn bekenden en vrienden dit ook geprobeerd en het werkte bij iedereen. Laat ons weten of het bij jou ook het gewenste resultaat heeft gebracht in een reactie op deze tip.

Heb jij ook een goede tip neem dat contact met ons op via info@vierenzestig.nl