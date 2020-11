Sonax Profiline CC36 Ceramic Coating actie

Peter is de initiatiefnemer van Porschekalender.nl en sinds zijn 4e Porsche fan. Kocht zijn eerste Porsche in 1997 (911 SC 1981) en is sinds 2016 de trotse bezitter van een 997.2 Carrerra 4S Cabrio (2009) waarmee hij regelmatig meedoet aan roadtrips, toertochten en rally’s. In maart 2020 komt er nog een uitbreiding in de garage : de Porsche Taycan 4S.