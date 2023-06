Innovatieve concept cars zijn bij Porsche altijd de basis geweest voor de toekomst. Die traditie krijgt nu een passend vervolg met de Mission X, een spectaculaire herinterpretatie van een hypercar. De tweezitter valt op met deuren die in Le Mans-stijl naar voren openen en door zijn efficiënte elektrische high-performance aandrijflijn. De timing van de onthulling van de Mission X is ook symbolisch: precies 75 jaar geleden werd het merk Porsche geboren. Op 8 juni 1948 was de 356 ‘Nr. 1’ Roadster de eerste sportwagen die de naam Porsche droeg.

“De Mission X legt de basis voor de sportwagen van de toekomst”, verklaart Oliver Blume, CEO van Porsche. “Hij neemt het stokje over van illustere sportwagens van weleer, zoals de 959, de Carrera GT en de 918 Spyder. Net als deze iconen geeft de Mission X de ontwikkeling van toekomstige voertuigconcepten een belangrijke impuls. Bij Porsche zijn ‘durven dromen’ en droomauto’s synoniemen: het merk is alleen maar zichzelf gebleven door continu te veranderen.”

De Porsche Mission X is circa 4,50 meter lang, nog geen 1,20 meter hoog en 2,00 meter breed. Daarmee is het een relatief compacte hypercar. Zijn wielbasis van 2,73 meter komt overeen met die van de Carrera GT en 918 Spyder. Uit aerodynamische overwegingen heeft de Mission X 20 inch wielen voor en 21 inch exemplaren achter. “Doordat het onmiskenbare autosport-DNA samensmelt met een luxe uitstraling, belichaamt de Mission X de kern van het merk Porsche”, licht hoofdontwerper Michael Mauer toe.

Klassieke designelementen opnieuw geïnterpreteerd

De Mission X staat voor ultieme prestaties en moderne luxe. Zijn lijnvoering is weliswaar krachtig, maar niet agressief. De kleur ‘Rocket Metallic’ is speciaal voor deze concept car ontwikkeld. Diverse designelementen zijn uitgevoerd in carbon, waarvan het kenmerkende weefpatroon duidelijk zichtbaar is.

Het design van de Mission X kenmerkt zich ook door bijzondere details. Zo zijn de achterwielen uitgevoerd met transparante aeroblades, die met hun turbinewerking de remkoeling optimaliseren. Boven de twee inzittenden bevindt zich een lichtgewicht glazen koepel met een frame van CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics). De deuren zijn opgehangen aan de A-stijl en het dak. Ze openen in Le Mans-stijl naar voren en omhoog.

Porsche gebruikte dit principe ook bij de legendarische 917 raceauto. De karakteristieke vierpunts lichtsignatuur van Porsche komt terug in koplampen, die zijn geïnspireerd op de verticale lichtunits van historische raceauto’s als de 906 en 908. De LED-lichtmodules worden gedragen door een geavanceerde structuur waarin alle lichtfuncties samenkomen. Aan de achterzijde lijkt de lichtunit met de uitgeschreven en verlichte naam Porsche te zweven. Als het accupakket wordt geladen, pulseert de ‘E’ van de merkaanduiding.

De Mission X is de eerste Porsche die het nieuwe, gemoderniseerde Porsche-logo draagt. Dit is terug te vinden op de voorklep, het stuur en de wielnaven.

Focus op de bestuurder

Een asymmetrische vormgeving en stoelen in verschillende kleuren maken direct duidelijk dat de focus in het interieur op de bestuurder ligt. De stoelen hebben een basis van carbon. De zespunts gordels zijn direct aan de monocoque bevestigd. Ook het racestuur met rijmodusschakelaars en schakelflippers is een duidelijke verwijzing naar de autosport. De Mission X heeft verschillende camera’s aan boord, die ook kunnen opnemen door de ‘Record-knop’ in te drukken.

Een bijzondere blikvanger aan de passagierszijde is het bajonetsysteem voor de bevestiging van een stopwatchmodule. Hierin past een door Porsche Design ontworpen stopwatch met een analoog en een digitaal display. De klokken zijn geschikt voor race- en rallygebruik. Ze geven onder meer rondetijden weer.

Heldere doelstellingen

Als de Mission X in productie zou gaan, dan moet hij in de visie van Porsche aan deze voorwaarden voldoen:

Het moet de snelste straatlegale auto op de Nürburgring Nordschleife zijn

De vermogen-gewichtsverhouding dient circa 1 pk per kg te zijn

De downforcewaarden dienen die van de 911 GT3 RS duidelijk te overtreffen

Met zijn 900V-systeem moeten de laadprestaties verder verbeteren: twee keer sneller laden dan de Taycan Turbo S

Illustere, innovatieve voorgangers

Alle voorgangers van de Mission X waren buitengewoon innovatieve supersportwagens.

In 1985 debuteerde de 959 als technologieplatform. Hij beschikte over een 450 pk sterke zescilinder twin-turbo boxermotor en een zeer gestroomlijnde carrosserie. Daarmee was hij goed voor een topsnelheid van 317 km/u. Dat maakte hem tot de snelste serieproductieauto van zijn tijd.

De Carrera GT (2003) was de eerste serieproductie-Porsche die was gemaakt van carbon. Ook dankzij de 612 pk sterke V10 en zijn ongelooflijke rijeigenschappen groeide de Carrera GT uit tot een icoon.

De 918 Spyder was de eerste straatlegale auto die op de Nürburgring Nordschleife een rondetijd van minder dan 7 minuten wist te noteren (6:57 min.). Dit was voornamelijk het resultaat van de geavanceerde hybridetechnologie, waarmee de 918 Spyder goed was voor een systeemvermogen van 652 kW/887 pk.

Porsche houdt vast aan hoge standaarden en durft hardop te dromen: mocht de Mission X in productie gaan, dan dient hij ook en wederom de snelste straatlegale auto op de 20,6 kilometer lange Nürburgring Nordschleife te zijn.