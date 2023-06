Porsche-persconferentie 24 Uur van Le Mans

Daags voor de 24 Uur van Le Mans organiseerde Porsche in het Theatre des Jacobins in het centrum van de stad een eigen persconferentie, waar werd vooruitgeblikt op de grote race. Voor een gezelschap van enige honderden genodigden en journalisten stond de nieuwe 963 in de hypercar-klasse uiteraard centraal, maar ook voor de 911 RSR in de GTE-Am-klasse was er volop aandacht.

Als vertegenwoordigers van het Porsche-Penske-fabrieksteam spraken Roger S. Penske en Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport. Penske blikte terug op zijn lange relatie met het merk en zijn grote droom van het winnen van Le Mans. “De droom begon al 63 jaar geleden, ik neem aan dat niet velen van jullie toen al hier waren! Het is geweldig om nu hier terug zijn en kunnen strijden voor de overwinning.” Laudenbach benadrukte: “Het idee om in IMSA en WEC met dezelfde auto te kunnen racen was een belangrijke reden om terug te keren naar Le Mans. Bij ons werd al vroegtijdig de beslissing genomen en bekendgemaakt, , waardoor ook tal van andere merken volgden. Eindelijk weer hier, strijdend om de algehele overwinning, ik kan me het niet beter voorstellen!”

Van elk van de drie fabrieksauto’s sprak één rijder. Fred Makowiecki, rijder in de Porsche met startnummer 5, vertelde: “18 maanden geleden deed ik de roll-out, de eerste test van de auto. Dat is iets fantastisch voor een rijder, je vertegenwoordigt honderden mensen die aan dit project gewerkt hebben. Je ziet de ogen van al die mensen als je de motor start. Niet laten afslaan! Gelukkig is me dat gelukt. Vorig jaar heb ik hier in Le Mans de klasse gewonnen met 911 RSR, ik ben naar Porsche gekomen met het doel in Le Mans te winnen. Dat proberen we dit jaar te herhalen.”

Kévin Estre van het team met de nummer zes verklaarde: “De stap van de 911 naar het prototype is enorm: de 963 is lichter, lager, heeft meer downforce, meer vermogen. Alles is beter. Je voelt aan alles dat deze auto gebouwd is voor Le Mans. Vooral Indianapolis, snelle bochten, daar zijn we veel sneller dan met de 911 RSR. Het helpt dat ik als rijder vanuit de GT’s gewend ben om me snel aan aan te passen aan diverse uiteenlopende auto’s. Het was prachtig om in 2018, het jaar van het 70-jarig bestaan van Porsche, gewonnen te hebben met de Pink Pig, het is mooi om nu ook die kleur op de auto te hebben. Dat betekent veel voor me.”

Felipe Nasr, die normaliter in he IMSA-kampioenschap rijdt, komt uit in de Porsche met het jubileum-startnummer 75. Hij zei: “Het is een geweldig gevoel de 963 hier in Le Mans te rijden. Voor mij was het altijd een droom om voor de overwinning te gaan. Vorig jaar hadden we hier in Le Mans al een kleine warm-up met de Penske-LMP2, waarmee we het nodige hebben geleerd. Gisteren hadden we een goede dag, we hebben hoge verwachtingen. De hele historie van Porsche hier, zo’n fantastisch moment om betrokken te zijn bij het merk, bij dit project!”

Er was ook aandacht voor Racing for Charity, een nieuw initiatief van het Porsche-fabrieksteam dit jaar. Voor elke ronde die de fabrieksauto’s in de race afleggen, wordt 750 Euro gedoneerd aan drie goede doelen ten behoeve van kinderen, te weten “Kinderherzen Retten”, Interplast en de Ferry Porsche Stichting. De eerstegenoemde organisatie ondersteunt bij de behandeling van hartafwijkingen bij kinderen in ontwikkelingslanden. Interplast ondersteunt operaties bij jonge mensen en kinderen in ontwikkelingslanden, om hun levenskwaliteit te verbeteren en de Ferry Porsche Stichting ondersteunt uiteenlopende initiatieven. Eerder op de dag werd de Racing for Charity-campagne van Porsche al onderscheiden met de Sustainable Endurance Award van de Automobile Club de l’Ouest, waarvoor Dr. Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor technische ontwikkeling, de prijs in ontvangst nam.

Als representaten van de klantensportprogramma’s van Porsche Motorsport kwamen Patrick Dempsey, Dieter Gass en Aksel Lund Svindal aan het woord. Dempsey, bekend als acteur, maar in het verleden ook succesvol als coureur en Le Mans-klassewinnaar met een 911 en tegenwoordig mede-teameigenaar van het Dempsey-Proton-team, zei: “Hier gewonnen te hebben betekent enorm veel: de vriendschap, de ondersteuning, ook door iedereen van Porsche. Het Klantenprogramma van Porsche Motorsport stelt je in staat om je droom te leven. Het gaa om teamwork, in goede en slechte tijden.”

Aksel Lund Svindal verwierf faam als alpineskiër, won tweemaal Olympisch goud, werd vijf keer wereldkampioen en won tweemaal de algemene wereldbeker. Tegenwoordig is hij merkambassadeur van Porsche en racet dit weekeinde in de Carrera Cup Scandinavië, die in Le Mans samen met de Franse cup racet. “Ik ben een complete amateur, maar ben blij dat ik de kans krijg! Ik deed vorig jaar een paar GT4-races, en toen ik hoorde dat de cup in Le Mans zou racen, wilde ik erbij zijn! Het is best lastig voor een amateur, ik moet veel leren, maar ik geniet er erg van!”

Dieter Gass is oud-sportdirecteur van Audi en is teammanager van het Hertz Team Jota, dat ook een 963 in de hoogste klasse inzet. “Het is de eerste LMDh-klantenauto. De kans om mee te strijden voor de overwinning in de grootste race van de wereld, is enorm. Het is een gecompliceerde auto voor een klantenteam. We leren de auto nog steeds kennen, allemaal heel complex. We moeten ervoor zorgen dat alle systemen samen functioneren.”

Na afloop van het officiële gedeelte was er voor journalisten nog de mogelijkheid om met de rijders en managementleden te spreken, waarvan met name televisieteams gretig gebruik maakten. De verwachtingen zijn hooggespannen!