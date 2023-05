Porsche 963 in FIA WEC Spa: Bijna op het podium

Afgelopen weekeinde werd op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de derde race van het seizoen in het FIA World Endurance Championship (WEC) verreden. Naast de beide Porsche 963’s van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport stond voor het eerst ook een 963 van het klantenteam Jota aan de start. Een podiumplaats was lange tijd binnen bereik.

Na de seizoensstart in Sebring en de tweede ronde in Portimão aan de Algarve was Spa de derde toerstop voor de deelnemers aan het FIA WEC 2023. De TotalEnergies 6 Hours of Spa geldt al jaren als generale repetitie, want het is de laatste WEC-race voor het hoogtepunt van het seizoen, de 24 Uur van Le Mans van volgende maand. Ook voor Porsche waren de belangen groot. “Onze overwinning in de IMSA-race op Long Beach en de podiumplaats in de FIA-WEC-race in Portimão was een extra stimulans voor het hele team. Daarvan willen we op Spa-Francorchamps gebruikmaken en de goede trend voortzetten”, zei hoofd Porsche Motorsport Thomas Laudenbach.

In de week voor de race in de Ardennen had de Britse renstal Hertz Team Jota als eerste klantenteam een Porsche 963 in ontvangst genomen bij het hoofdkwartier van Porsche Motorsport in Weissach. Porsche is de enige fabrikant die dit jaar naast de fabrieksprototypes ook al klantenauto’s uitlevert. De auto van Hertz Team Jota is uitgevoerd in een goudkleurig ontwerp. Dat de auto in Spa aan de start stond, was al een prestatie op zich: tot op donderdag werd er gewerkt aan de voorbereiding, maar op vrijdag kwalificeerde de Brit Will Stevens de Jota-Porsche op de zevende startplaats, één plek achter de snelste fabrieks-Porsche in handen van Kévin Estre en drie plaatsen voor de andere fabrieks-Porsche, waarin Fred Makowiecki de kwalificatie reed.

In de race, die zoals zovaak in de Ardennen, bij wisselende weersomstandigheden verreden werd, streden de fabrieks-Porsches in de voorste gelederen van het veld mee. Voor de nummer 6 van Laurens Vanthoor, André Lotterer en Kévin Estre kwam echter na 53 ronden in het derde uur de uitval als gevolg van een probleem met de elektronica. Vanthoor reed op dat moment op de derde plaats, na lange tijd zelfs de tweede plaats in handen te hebben gehad. De andere 963 van Dane Cameron, Michael Christensen en Fred Makowiecki streed tot aan het einde mee om het podium en werd in het duel met Ferrari om de derde plaats uiteindelijk met slechts 2,8 seconden verschil verslagen. Daarmee eindigde het trio als vierde.

“We hebben onze podiumplaats pas in de laatste ronde verloren, daarom is de teleurstelling groot”, stelde sportdirecteur Laudenbach vast. “Niettemin moeten we ook onderkennen dat er voor ons vanwege de actuele krachtsverhouding niet veel meer te halen is.” Porsche hoopt voorafgaand aan de 24 Uur van Le Mans op een aanpassing vanuit de organisatie, zodat het verschil tussen de LMH’s (Toyota, Ferrari en Peugeot, hoewel laatstgenoemde geen serieuze rol speelt) en de LMDh’s (Cadillac en Porsche) wat kleiner wordt.

De Porsche van het Hertz Team Jota eindigde met António Félix da Costa, Will Stevens en Yifei Ye heel verdienstelijk op de zesde plaats, bijvoorbeeld nog vóór de beide fabrieks-Peugeots. In de GTE-Am-klasse zat er voor de teams met de 911 RSR ditmaal ook geen podiumplaats in: de nummer 88 van Proton Competitition met Ryan Hardwick, Zach Robichon en Harry Tincknell eindigde op de vierde plats, de roze Iron Dames-Porsche van Sarah Bovy, Michelle Gatting en Rahel Frey eindigde als vijfde.

Tekst: René de Boer