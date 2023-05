1 mei in Dinslaken: Feest voor Porsche-liefhebbers!

Tegen eerdere aankondigingen in werd de paardenrenbaan in de West-Duitse stad Dinslaken voorlopig toch niet gesloopt en zo kon ook dit jaar het jaarlijkse Porsche-treffen op 1 mei alsnog doorgang vinden. En met succes, want met 1.500 auto’s was de accommodatie vol. Vierenzestig was ter plekke en genoot!

Het was waarschijnlijk de duurste file van dit jaar, rondom de paardenrenbaan in Dinslaken. Uitsluitend Porsches. Goed, er stond ook een blauwe Audi RS 2 van een Nederlandse eigenaar, maar dat is feitelijk ook voor een groot deel een Porsche. Al op de snelweg ernaartoe was de Porschedichtheid uitzonderlijk hoog. “Dinslaken” is voor Porscheliefhebbers al jarenlang een begrip: sinds 2001 vindt – coronajaren uitgezonderd – hier ieder jaar op 1 mei een bijeenkomst van gelijkgestemden plaats. In 2008 waren er zelfs 2.300 auto’s, goed voor een vermelding in het Guiness Book of World Records, maar dat was voor velen een beetje te gek. Inmiddels is er een verstandig maximum. “Ik krijg zojuist het bericht dat alle kaarten verkocht zijn, dat betekent dat we 1.500 auto’s binnen hebben. Dat is prachtig, zo blijft het voor iedereen leuk”, zegt organisator Ingo Rübener als we hem rond een uur of elf spreken.

Foto’s René de Boer

De vele geparkeerde Porsches in de straten rondom het evenementterrein laten zien dat er nog veel meer auto’s hadden kunnen zijn. Dat er vorig jaar in de straten rondom drie Porsches gestolen werden (waarvan er één korte tijd later weer teruggevonden werd) weerhield mensen er duidelijk niet van om met hun favoriete auto te komen.

Eigenlijk zou vorig jaar de laatste editie in Dinslaken geweest zijn. De renbaan zou worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. “We stonden echt met tranen in de ogen op het podium vanwege het afscheid”, vertelt Rübener, die in Mühlheim, ook op een paardenrenbaan, al een alternatief gevonden had. Maar het pakte anders uit: “De stad Dinslaken vond geen investeerder die bereid was om hier te bouwen, dus daarmee bleef de baan voorlopig behouden. Veel mensen wisten dat al, maar ons had niemand iets verteld… Een tijdje na het evenement van vorig jaar kregen we de vraag of we nog voor de komende vijf jaar hier verder wilden en daar hebben we na enig nadenken ‘ja’ op gezegd. Want Dinslaken is gewoon een begrip!” Zo kreeg de bijeenkomst van dit jaar de ondertitel “Die Verlängerung”, en anders dan vaak bij de verlenging van een voetbalwedstrijd bleek er meer energie in te zitten dan ooit…

Het recept is vrij simpel: auto’s in rijen geparkeerd op de renbaan en deels op de grasvelden van het middenterrein, dat voor de rest is gevuld met stands van aanbieders van van alles en nog wat op Porsche-gebied: onderdelen, accessoires, onderhoudsproducten, modelauto’s, boeken en brochures en nog veel meer. Ook het Porsche Zentrum Niederrhein, de dealer in de regio met vestigingen in Dinslaken en Moers was zoals altijd aanwezig met een eigen stand, waar een 911 GT3 R in raceuitvoering een absolute blikvanger was. Tal van Porscheclubs hadden eigen gedeelten van het terrein om er zo een leuke bijeenkomst voor hun leden van te kunnen maken.

Een mooie stand was er ook van Kremer Racing, de beroemde renstal uit Keulen die met Porsche zoveel mooie successen in de autosport behaalde, met de overwinning in de 24 Uur van Le Mans in 1979 als onbetwist hoogtepunt. Na de dood van de gebroeders Kremer is Eberhard Baunach de stuwende kracht achter het bedrijf, dat zich bezighoudt met het in stand houden van klassieke Porsches, al dan niet in race-uitvoering, maar ook moderne interpretaties van beroemde raceauto’s uit het verleden realiseert, bijvoorbeeld de 935. En welk kleurenschema staat daarop nou beter dan het beroemde oranje-met-wit van Jägermeister?

Een rondgang over de renbaan en het middenterrein laat zien dat het aantal echt oude Porsches, categorie 356 en aanverwant, een stuk lager ligt dan nog maar een paar jaar geleden. We zien twee 356’s en een 550 Speedster, maar die laatste is naar alle waarschijnlijkheid een replica. Verder nog een heel vroege 911, maar het overgrote deel van de auto’s is toch van 1970 of later. Ook de 914 blijkt slechts heel summier vertegenwoordigd: meer dan één geel exemplaar dat te koop is hebben we niet kunnen ontdekken. Natuurlijk altijd onder voorbehoud, want een mens kan wel eens wat missen tussen alle komende auto’s, maar dit is toch onze indruk.

Van ouder datum zijn natuurlijk wel de Porsche-tractoren (en één enkele Allgaier), die behoorlijk en met meerdere verschillende modellen (Junior, Standard en Super) vertegenwoordigd zijn. Een tractor is er zelfs met aanhanger, gevuld met melkbussen. Een heerlijke aanblik en een bijzonder aspect van de historie van het merk.

Omdat 1 mei in vrijwel heel Europa een vrije dag is, zijn er ook mensen van verder weg gekomen. We zien Porsches met Oostenrijkse en Zwitserse kentekenplaten, enkele Britten, Belgen, Luxemburgers, Fransen en ook onder de Duitse platen zien we lettercombinaties die op een lange rit duiden: Aschaffenburg, München, Altötting, Miesbach en, hoe kan het ook anders, Stuttgart. Duitsers denken toch anders over afstanden rijden dan de meeste Nederlanders: tijdens het weekeinde was er een groot Citroën-evenement op Vliegveld Twenthe in Enschede, maar we zagen behoorlijk wat commentaren van Nederlandse Citroënliefhebbers dat ze daar niet bij waren, omdat “Enschede toch wel ver weg is”. Tja, alles is relatief.

Ondanks dat het voor Nederlanders dus geen vrije dag is, treffen we toch aardig wat landgenoten. Bijvoorbeeld Emiel uit Zwolle, die samen met partner Maren gekomen is. “Mijn taak is om de hand op de knip te houden”, zegt ze lachend. “Maar ik heb nog veel te leren en kijk vol bewondering om me heen naar alle verschillende soorten auto’s! Daarbij valt me vooral op hoe divers het is, maar dat iedereen er evenveel plezier uit haalt, dus dat het helemaal niet zoveel uitmaakt wat je rijdt. Ik word steeds enthousiaster voor de wat oudere modellen, 930, 944, daar gaat mijn bewondering wel naar uit. Kijk, snel is leuk, maar dat wordt op een bepaald moment ook wel weer een beetje normaal, en dan vind ik juist van die auto’s om lekker in te toeren, met iets bijzonders, een speciale uitvoering, wel tof.”

Hoe komt Emiel in Dinslaken terecht? “We waren op de beurs in Groningen, waar ik iemand sprak die miniaturen verkocht, en die vroeg of ik ook naar Dinslaken zou gaan. Ik had geen idee wat daar was, maar ben wat gaan zoeken en zo komen we hier ineens terecht. De eerste keer, inderdaad, en we hebben het op Porsche-Forum en Instagram gegooid en nu zijn we met z’n twaalven vanuit Nederland deze kant op gekomen. Een leuk clubje! We hebben mensen uit Zwolle, Apeldoorn, maar ook uit Noord-Holland, iemand die tegen de Belgische grens aan woont, dus overal vandaan. De eerste indruk van het evenement is heel goed, groot vooral. Dit had een beetje ‘Puur-Porsche’ moeten zijn van afgelopen jaar, maar toen regende het heel hard, dus dit wordt onze herkansing. Al heel mooie auto’s gezien, in Duitsland zie je toch nog mooiere auto’s dan in Nederland. Ik heb er zeker geen spijt van dat ik hiervoor een dag vrij genomen heb!”

Dat zal, vermoeden we, voor iedereen gelden die de reis naar Dinslaken maakte, al dan niet met vrije dag. Het weer was tot aan een korte, felle regenbui in de namiddag heerlijk en zelfs zomers warm, de sfeer was er gezellig, de prijzen van consumpties (twee Euro voor een broodje kaas of ham, vier Euro voor een Bratwurst im Brötchen, drie Euro voor bier en fris, 2,50 voor koffie) waren alleszins redelijk en zo stond niets een geslaagde dag in de weg. Reden ook voor tevredenheid, na afloop, bij organisator Rübener: “Ik heb geen klacht gehoord, iedereen had het naar zijn of haar zin.” Afspraak voor volgend jaar dan maar weer, 1 mei op de paardenrenbaan in Dinslaken!

Maar dit jaar was op aanraden van René de Boer ook Alain Feld van Vierenzestig naar Dinslaken gekomen.

Ja laten we eerlijk zijn, als René zegt dat je echt ergens heen moet, dan doe je dat gewoon. Ik was er nog nooit geweest, en was blij verrast dat er toch een verlenging van dit evenement kwam. Dus was het vroeg opstaan op 1 mei want ik wilde er om 08.00 uur zijn. Wat is er leuker om de eerste mensen te zien binnenkomen en te zien hoe een leeg terrein zich binnen de kortste keren verandert? Waar eerst een vrijwel leeg grasveld lag werd dat langzaam ingenomen door de bezoekers en hun Porsche. De diverse bedrijven en clubs (wat René al schreef) hadden hun eigen plekje op het middenterrein. Er was wat parkeergelegenheid voor Porsche, maar niet zoveel, zodat in de loop van de ochtend het parkeren begon op de Rennbahn die al spoedig boven en onderlangs, compleet rondom was gevuld met Porsches.

Foto’s Nicole Lazotta

In de bochten zelf drie rijen dik! Wat een geweldig treffen. René had geen woord overdreven. Dit is een echte aanrader. Buiten dat er best een aantal mooie oude of bijzondere Porsche stonden, had ik ook de gelegenheid René “in het wild” te kunnen fotograferen. Dus dit is een mooie gelegenheid René de Boer even in het zonnetje te zetten. De man achter veel artikelen staat vaak niet eens vermeld en al helemaal niet in beeld bij interviews of artikelen. Of hij staat als allrounder zelf achter een camera.

Zoals gezegd was ik er, ondanks wat lokale omleidingen dicht bij huis, toch net na 08.00 uur. Ik had het geluk dat een bekende van mij een parkeerplekje had geregeld bij Porsche Freunde Ruhrgebied die hier een eigen plek hadden. PFR bleek een werkelijk supergezellige groep Porschevrienden te zijn, die zich elke maand aan een Stammtisch ontmoeten, en samen vaker dit soort evenementen bezoeken. Ik werd meteen hartelijk begroet en voelde mij meteen ook werkelijk welkom. Als Nederlander met een geel kenteken ben je toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar daar heb ik niets van gemerkt. Het tegendeel zelfs.

Foto Nicole Lazotta

Wat zeker de moeite waard is om te vermelden was deze dakkoffer op de Panamera van een van de leden, Nils Freyberg. Deze Dachkoffer of wel dakkoffer is zijn eigen design onder de naam Asphaltkind. Als je al een dakkoffer op je Porsche nodig hebt, dan wil je echt deze. Geweldig designaspecten, zoals bijvoorbeeld de diffuser en de aerodynamische vorm van deze dakkoffer. Maar zeker ook het sluitsysteem.

Wat mij persoonlijk opviel was dat werkelijk iedereen vriendelijk was. Een bijna familiare sfeer. Zelfs je hond mag en kan je meenemen. Zoals mijn bekende ook had gedaan. Haar teckel Olivia had het ook geweldig naar haar zin. Net zoals wij zelf… jaja, het zonnige weer zal meegeholpen hebben aan de uitstekende sfeer op dit evenement. Persoonlijk hadden er van mij nog wat meer kraampjes mogen staan (al stonden er hier al meer dan bij het laatste Puur treffen in Best). Porsche Centrum Niederrhein stond er met een gezellig stand en hadden. Zij een leuke verloting waar je voor een euro een lot kon kopen. Natuurlijk hebben wij beide loten gekocht. Want wie wil er nu geen soundbox van Porsche Design. De trekking is van de week, dus dat wordt nog even in spanning zitten hahahaha. En toch ook nog even de Porsche 2023 kalender gekocht voor het belachelijke bedrag van € 5,- . Ok, dat was extra gereduceerd omdat de dag ten einde liep. Wat leuk was van Porsche Centrum Niederrhein was dat ze van alles verdeelden, zoals boeken, posters en Porsche energie drinks of andere Porsche items tegen gereduceerd tarief verkochten.

En dan kom je toch weer een goede bekende tegen. Zoals bij Porsche Club Nürburgring Heiko Hermes van Scuderia-Eleven GmbH .

Bij elke nieuwe ronde over het terrein/baan zag je wel weer wat nieuws of kwam je in gesprek met iemand. Mensen zitten bij hun geliefde Porsche op klapstoelen en vertellen graag wat over hun auto. Tip van mij als je volgende jaar ook gaat. Neem ook een stoel mee. Dat was ik dus vergeten.

Zoals René al vermelde was er een gele 914 te koop, maar toch ook een redelijk aantal diverse andere Porsche modellen. Zo ook deze toch wel unieke Porsche 930 Strosek Carrera Coupé. Er was genoeg aanbod, ook onderdelen werden aanboden, al dan niet vanuit de kofferbak. Ik sluit mij aan bij René, met de afspraak dat wij/64 er volgende jaar zeker weer bij zullen zijn op 1 mei. Ik ga dan iets beter voorbereid op pad en neem stoelen mee. Op de valreep krijg ik net het bericht binnen van NRZ dat er een Porsche zou zijn gestolen op dit evenement. Maar wat blijkt? De eigenaar had zijn 911 buiten het terrein van de paardenrenbaan geparkeerd. Tja…. je kan dan niet gaan wijzen naar de organisatie.

Foto’s video’s Nicole Lazotta, René de Boer, Alain Feld

Hier nog wat indrukken

Foto’s Nicole Lazotta