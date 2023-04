Porsche met historische racekleuren in 24 Uur van Le Mans

Porsche neemt dit jaar met drie 963-fabrieksauto’s in de hoogste klasse deel aan de 24 Uur van Le Mans. Naast de reguliere WEC-inschrijvingen van het Porsche Penske Motorosport-team met de startnummers 5 (Dane Cameron/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki) en 6 (Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor) rijdt ook de nummer 75, verwijzend naar het 75-jarig jubileum van Porsche als sportwagenfabrikant, met Felipe Nasr, Nick Tandy en Mathieu Jaminet. Aan de vooravond van de FIA WEC-race van Spa-Francorchamps onthulde Porsche de speciale kleuren, waarin de drie 963’s in Le Mans in actie komen.

Beroemde Porsche-kleurenschema’s in de autosport zijn er legio: de 917’s in Salzburg-, Gulf-, Martini- en ‘hippie’-kleuren plus de roze ‘Sau’, het wit met rode Martini-ontwerp van de 936, waarmee Gijs van Lennep en Jacky Ickx in 1976 wonnen, het donkerblauw van de Rothmans-956’s uit de beginjaren van Groep C… Vijf jaar geleden greep Porsche al een keer terug naar het verleden door in Le Mans de fabrieks-911 RSR’s in ‘Sau’- en Rothmans-kleuren te laten rijden, wat voor zeer veel positieve reacties zorgde.

Nu gaat Porsche nog een stap verder, want in de uitmonstering van de drie fabrieks-963’s in Le Mans komen alle genoemde beroemde kleurelementen terug: het oranje van Gulf, het rose van de ‘Sau’, het groen en blauw van de ‘hippie’-Porsche, de kleuren van Martini, het donkerblauw van Rothmans en het rood van Salzburg, de kleur van de 917 die in 1970 voor de eerste Porsche-overwinning in Le Mans zorgde. Zonder Le Mans-historie, maar wel symbool voor racesucces, is het geel, dat samen met rood verwijst naar de Penske-Porsche RS Spyders, die van 2006 tot en met 2008 alle kampioenstitels in de LMP2-klasse van de American Le Mans Series wonnen.

De 963’s die in juni in Le Mans rijden, zijn voorzien van in totaal 15 strepen in de zeven verschillende kleuren, die van voor naar achter over de auto’s lopen. Om de auto’s van elkaar te onderscheiden, heeft de vin op de motorafdekking bij elke auto een andere kleur: zwart voor de nummer 5, wit bij de nummer 6 en rood bij de nummer 75. “Porsche viert het 75-jarig bestaan als sportwagenbouwer. Autosport, en vooral de lange-afstandsracerij, neemt binnen het DNA van Porsche een belangrijke plaats in. Daarom is het 100-jarig jubileum van de 24 Uur van Le Mans ook voor Porsche iets bijzonders. De kleurstelling van de drie auto’s vormt de verbinding tussen beide jubilea”, zegt Detlev von Platen, als lid van de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor marketing en verkoop. Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport, zegt: “Ik ben er zeker van dat de fans dit ontwerp snel in hun hart zullen sluiten.”

Stephane Lenglin, designer exterieur style bij Porsche, verklaart: “Vanwege de zeer lange wielbasis van de Porsche 963 moesten we een beetje met de proporties spelen. De naar achter breder wordende gekleurde strepen zorgen voor een mooie dynamiek en harmonische proporties. Ik had erg veel plezier bij het werk aan dit ontwerp. We hebben met veel verschillende kleuren gespeeld op weg naar het definitieve ontwerp, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor zeven kleuren, die een direct herkenbare blik op de lange en succesvolle historie van Porsche en de bijzondere kleurenschema’s in Le Mans geven. Ik ben er zeker van dat de fans positief op de auto’s zullen reageren.”

Tekst: René de Boer

Foto’s: Porsche AG