Primeur: Porsche Mobile Showroom deze week in Eindhoven

Dat Tesla’s en andere elektrisch aangedreven voertuigen op de High Tech Campus Eindhoven in de meerderheid zijn, zal weinig verbazing wekken. Toch staat er juist een zwarte Porsche 911 als blikvanger voor de Porsche Mobile Showroom, waarmee PGZ, de zuidelijkste Porschedealer van ons land in een gezamenlijk initiatief met Pon Porsche Import naar potentiële klanten toekomt. Eindhoven heeft de primeur van de geavanceerde unit en Vierenzestig.nl ging er kijken.

“Do you mind if I come inside to take a look?” De Aziatische bezoeker kijkt heel voorzichtig naar binnen als de elektrische schuifdeuren opengaan. “No, not at all, you are more than welcome, please, come in!” luidt het antwoord van de twee dames van PGZ achter de balie. Afgelopen zaterdag arriveerde de Porsche Mobile Showroom in Eindhoven, maar toen was er op de High Tech Campus geen mens te bekennen. Er kon in alle rust worden opgebouwd, zodat de unit vanaf maandagochtend door de vele duizenden mensen uit tal van landen over de hele wereld die op de campus werkzaam zijn in volle glorie kon worden bewonderd. Al snel blijkt de belangstelling groot: heel wat geïnteresseerden komen binnen en er worden flink wat foto’s gemaakt.

Nauwe samenwerking met Pon Porsche Import

“We wilden een nieuwe mogelijkheid om mensen die om welke reden dan ook nog geen binding met Porsche hebben, te kunnen benaderen en ontvangen”, vertelt Robert van Barneveld, business development directeur van PGZ. “Zo kwamen we op het idee van deze mobiele oplossing, waarvoor we bij Pon Porsche Import direct een open oor vonden. Samen hebben we intensief nagedacht over de opbouw, inrichting en mogelijkheden van zo’n faciliteit en Pon Porsche Import heeft ook een flinke bijdrage geleverd aan de investering.”

Het concept van een mobiele presentatieunit is niet geheel nieuw, maar het gebruik voor retail, zoals PGZ dat nu doet, is wel uniek. “Er was een vergelijkbare unit die meer voor ‘brand experience’-activiteiten van Porsche in Frankijk gebruikt werd en Porsche heeft in Zwitserland twee kleinere units in gebruik, maar zoiets als dit is nieuw”, vervolgt Van Barneveld. “We hebben die units ook bekeken, maar deze uiteindelijk in nauwe samenwerking met Pon Porsche Import en mensen van Porsche AG in Stuttgart helemaal naar onze eigen ideeën en wensen laten uitvoeren.”

Zo flexibel mogelijk

Die uitvoering vond plaats door de Roadshow Group uit Utrecht, een bedrijf dat over decennialange ervaring in mobiele hospitalityunits voor onder andere grote sportevenementen beschikt. “Daarbij was het voor ons belangrijk dat we zo flexibel mogelijk konden zijn. Nu is de unit duidelijk ingericht met het oog op retail, dus met een expositieruimte voor een auto, een kantoor en een ontvangstbalie annex bar”, vertelt Van Barneveld. “Maar je zou hem ook kunnen gebruiken als ontvangstruimte, of bijvoorbeeld met een aantal rijen stoelen erin als ruimte voor trainingen of cursussen.”

Helemaal uitgeschoven, wat uiteraard volledig hydraulisch gebeurt, heeft de unit een binnenoppervlak van rond de 100 vierkante meter. Het geheel is voorzien van vloerverwarming en een krachtige airconditioning, de al genoemde elektrische schuifdeuren en een trap naar het dak. In de unit staat een Porsche Taycan opgesteld, een van de zijwanden is voorzien van een groot beeldscherm en op de glazen achterwand is een afbeelding aangebracht, die door de spiegelende werking van het glas van buiten een beeldschermprojectie lijkt. Fraaie afwerking met veel hout en lichtelementen zorgt voor een zeer aangename, hoogwaardige ambiance. “Het moet natuurlijk wel een uitstraling hebben die past bij Porsche”, lacht Van Barneveld.

Via een selectie zijn mogelijke geïnteresseerden vanuit de regio benaderd voor een bezoek aan de Porsche Mobile Showroom. “Daarbij gaat het dus uitdrukkelijk om mensen die nog geen Porsche rijden”, legt Van Barneveld uit. “Die zijn eerst telefonisch benaderd, waarbij al heel wat informatie verzameld wordt, en bij gebleken interesse kan daaraan een vervolg gegeven worden in de vorm van een bezoek hier. We zijn hier zo uitgerust dat hier een volledige transactie kan worden afgerond, maar als iemand er de voorkeur aan geeft om later een keer naar ons bedrijf te komen, dan kan dat natuurlijk ook.”

Maquette als voorproefje

In eerste instantie hebben we het dan over de PGZ-vestiging in Oirschot nabij Eindhoven, maar daarin komt binnen afzienbare tijd verandering, en ook daarvan geeft de Porsche Mobile Showroom een voorproefje. Naast de Taycan staat er immers nog een andere blikvanger in de unit: een maquette van een Porsche-dealergebouw volgens de nieuwste “Destination Porsche”-uitstraling en de meest recente richtlijnen van het merk op het gebied van “corporate identity”. Het gaat om een ongelooflijk fraai gedetailleerde weergave van het geplande nieuwe onderkomen van Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk, waarvan de bouw zeer binnenkort van start gaat en wat over ongeveer een jaar gereed moet zijn. Robert van Barneveld: “Hier kunnen we mensen goed laten zien hoe het nieuwe Porsche Centrum Brabant gaat worden, ook daarop kunnen we met deze Porsche Mobile Showroom de aandacht vestigen.”

Had PGZ ooit, jaren geleden, al niet iets van een mobiele presentatie? Van Barneveld: “Ha, ha, inderdaad, ja, maar dat is echt al lang geleden! Dat was een soort omgebouwde camper, zo’n Amerikaanse RV, waarmee we op tour gingen langs diverse locaties in Limburg. Dat was toen vooral ook om de belangstelling voor een eventueel Porsche Centrum in Limburg te peilen, wat uiteindelijk natuurlijk heeft geleid tot ons bedrijf in Maastricht. Maar wat we nu hebben is wel van een heel andere orde!”

Dat mag gezegd worden, de kwalificatie “indrukwekkend” is zonder meer op zijn plaats. PGZ heeft een jaar lang het exclusieve recht voor het gebruik van de unit voor retail-activiteiten, daarnaast kan Pon Porsche Import de unit gebruiken. Nog tot en met aanstaande zaterdag staat de Porsche Mobile Showroom op de High Tech Campus in Eindhoven. Vanaf 14 mei is de unit opgesteld aan de Noordkade in Veghel. “Daarna volgt een locatie ergens in de regio Den Bosch en na de zomervakantie staan er nog twee locaties ergens in Brabant en één in Limburg op het programma, maar daarvan liggen de details nog niet helemaal vast”, aldus Van Barneveld. “Zeker is in ieder geval dat we zeer blij met en trots op deze unit zijn, we kunnen hiermee een nieuwe doelgroep kennis laten maken met ons merk.”

Tekst: René de Boer

Foto’s: Alain Feld