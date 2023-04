Succesvol Porsche-raceweekeinde

Afgelopen weekeinde kwam de dit jaar nieuwe Porsche 963-raceauto voor het eerst op twee continenten tegelijk in actie. En met succes: de derde race van het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap op het stratencircuit van Long Beach leverde de eerste overwinning plus de derde plaats op, in de tweede wedstrijd van het FIA World Endurance Championship op het circuit van Portimão in Portugal eindigde het Porsche-fabrieksteam als derde. Vierenzestig.nl blikt terug en toont de mooiste beelden vanuit Californië en de Algarve.

IMSA Long Beach: eerste overwinning

In het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship begint het seizoen traditioneel met de twee langste wedstrijden van het jaar, beide verreden in Florida: de Rolex 24 At Daytona eind januari – inderdaad een 24-uursrace – en de Mobil 1 12 Hours of Sebring medio maart. Daarna volgt juist de kortste race van het seizoen, helemaal aan de andere kant van het land in Californië: een sprint van 100 minuten op het stratencircuit van Long Beach. Ook dit is een belangrijke wedstrijd, want met de combinatie van IMSA en IndyCars is de Long Beach Grand Prix een van de populairste race-evenementen in de VS, met volop media-aandacht, veel prominenten en een geweldige show.

Nadat er in Daytona nog de nodige aanloopproblemen waren, lieten de Porsche 963-prototypes in Sebring al zien dat ze in de IMSA-competitie konden meestrijden voor de overwinning. Dat werd in Long Beach eens te meer bevestigd. Weliswaar hadden de Acura’s de overhand als het ging om pure snelheid, maar in de race misten ze het nodige geluk om goed te kunnen scoren. Bovendien plukte het Porsche-Penske-fabrieksteam de vruchten van een weliswaar gewaagde, maar uiteindelijk dus goede strategie door, in tegenstelling tot de concurrentie, tijdens de pitstop met rijderswissel geen banden te wisselen en daardoor wat tijd uit te sparen. Die beslissing bleek uiteindelijk cruciaal.

De Porsche met het startnummer 6, bestuurd door Nick Tandy en Mathieu Jaminet, kwam na 78 ronden als winnaar over de eindstreep, waarmee de eerste overwinning van de nieuwe Porsche 963 een feit was. Achter de BMW, die als tweede geklasseerd werd, eindigde de andere Porsche, startnummer 7 met Matt Campbell en Felipe Nasr, op de derde plaats, dus een 100-procent podiumscore.

FIA WEC Portimão: voor het eerst op het podiumEen maand na de seizoensstart met de acht-uursrace van Sebring in Florida werd de tweede wedstrijd in het in Europa verreden, en wel op het

In de GTD-Pro-klasse eindigde de Porsche 911 GT3 R van Pfaff Motorsports met Klaus Bachler en Patrick Pilet op de derde plaats. In de GTD-klasse kwamen de Porsches er niet aan te pas: de best geklasseerde 911 was de Wright Motorsports-auto van Alan Brynjolfsson en Trent Hindman als tiende. De beide Porsches met Nederlandse inbreng van KellyMoss with Riley hadden te maken met remproblemen. Kay van Berlo werd in de Porsche met nummer 91 samen met zijn teamgenoot Alan Metni twaalfde, Jeroen Bleekemolen eindigde samen met Alec Udell in de nummer 92-Porsche als 13e.