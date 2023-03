Sebring: Eerste podiumplek 963, eerste klassezege 911 GT3 R

Afgelopen weekeinde werd op Sebring International Raceway in Florida de 71e editie van de Mobil 1 12 Hours of Sebring verreden als tweede seizoensrace van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, plus de 1000 Miles of Sebring als start van het nieuwe racejaar in het FIA World Endurance Championship. Vierenzestig.nl was ter plekke en keek uitgebreid rond.

Zowel in het FIA WEC (foto) als in de IMSA-serie kwam het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport met elk twee Porsches 963 in actie.

WEC: Porsche-LMDh geen partij voor Toyota, podium in GTE-Am

Allereerst was het FIA World Endurance Championship aan de beurt, met een race op vrijdag die officieel “1000 Miles of Sebring” heette, maar in de praktijk opnieuw uitliep op een wedstrijd over de maximale duur van acht uur. De seizoensstart was ook het lang verwachte eerste optreden van de nieuwe Ferrari-hypercar, nadat het Italiaanse merk na een afwezigheid van 50 jaar was teruggekeerd op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij. Toyota had tijdens de voorafgaande tweedaagse test in Sebring en tijdens de trainingen het tempo bepaald, maar in de kwalificatie, beslissend voor de startplaatsen in de race, behaalde Ferrari dankzij coureur Antonio Fuoco verrassend de pole-position. De Porsches startten respectievelijk als zesde en zevende, elk op ruim twee seconden van de pole-winnende tijd.

In de race waren de beide Porsches geen partij voor de snellere Toyota’s.

In de race was het al snel duidelijk dat Toyota opnieuw de favoriet was. Ferrari verprutste de strategie en verloor ook op andere fronten tijd, terwijl de Toyota’s probleemloos reden en uiteindelijk het hele veld op minimaal twee ronden achterstand zette. De pole-winnende Ferrari eindigde als derde, gevolgd door de Cadillac, de beide Porsches werden op elk vier ronden achterstand van de winnaar als vijfde en zesde geklasseerd. Qua snelheid hadden de Porsches geen enkele kans om mee te strijden om het podium. Hoewel er bij Porsche werd toegegeven dat ook operationeel nog niet alles vlekkeloos liep, moet je als objectief waarnemer toch vaststellen dat er ten aanzien van de “balance of performance”, waarmee de verschillende auto’s op een gelijkwaardig prestatieniveau gebracht moeten worden, nog wel het nodige verbeterd kan worden.

De Iron Dames-Porsche startte vanaf de pole-position in de GTE-Am-klasse.

In de GTE-Am-klasse begon het Iron Dames-team, bestaande uit de Belgische Sarah Bovy, de Deense Michelle Gatting en de Zwitserse Rahel Frey, voortvarend vanaf de pole-position, die Bovy in de kwalificatie had veiliggesteld. Een uitstapje naast de baan van Frey zorgde voor het nodige tijdverlies, zodat er voor het damesteam geen podiumplaats in zat. Die was er wel voor de Dempsey-Proton-Porsche van Christian Ried, Mikael Pedersen en Julien Andlauer, die met hun 911 RSR-19 als tweede eindigden. Verder was er nog de overwinning in de LMP2-klasse voor het Britse Jota Sport. Weliswaar niet met een Porsche, maar vanaf later in het seizoen zet het Britse team van David Clark op klantenbasis een Porsche 963 in het WEC in, waarschijnlijk al eind april in Spa. Tot de winnende rijders behoorden de Chinees Yfei Ye, officieel ondersteund door Porsche China, plus de Duitser David Beckmann, die zijn eerste lange-afstandsrace reed, en normaliter actief is als reserverijder van het Porsche Formule E-team.

De Dempsey-Proton-Porsche eindigde als tweede in de klasse.

IMSA: Winstkansen tot in het laatste uur, podium en klassezege

Daags erna werd de “Mobil 1 12 Hours of Sebring” verreden als tweede ronde van het seizoen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Waren er bij de Rolex 24 At Daytona, eind januari, nog de nodige problemen bij Porsche voor wat betreft de betrouwbaarheid van de nieuwe 963 LMDh’s, dat was in Sebring nauwelijks nog een punt. Ook was er na Daytona wat geschroefd aan de “balance of performance”, zodat de snelle Acura’s wat waren verzwaard en de rest wat meer vrijheden kreeg voor wat betreft het gewicht.

De Porsche 963’s konden in de IMSA-race goed voorin het veld meestrijden.

In de kwalificatie behaalde Mathieu Jaminet met de nummer 6-Porsche de vierde startplaats, achter twee Cadillacs en één Acura, terwijl Matt Campbell de nummer 7-Porsche als zevende kwalificeerde. In de race waren er de nodige incidenten. Zo was er bij de nummer 6 na enkele uren sprake van rook in de cockpit, dat een snelle extra pitstop noodzakelijk maakte. De nummer 7-Porsche verloor tijd vanwege een probleem met de ophanging. Dankzij een goede strategie en de in Amerika gebruikelijke “wave-arounds” bij safety-car-interventies kon de opgelopen achterstand echter snel weer worden goedgemaakt.

De nummer 6-Porsche eindigde ondanks opgelopen tijdverlies nog als derde.

In het achtste uur was er een merkwaardig incident, toen een rijder uit de lagere LMP3-klasse tijdens een neutralisatie achter de safety-car niet oplette en tegen de achterkant van de nummer 6-Porsche aanreed, waardoor Dane Cameron een nieuwe achtervleugel moest laten monteren. Niettemin kon ook hier het verlies worden gecompenseerd en zo reden in het laatste uur de beide Porsches op de eerste en derde plaats, prima vooruitzichten op de mogelijke eerste overwinning voor de 963.

Eerste podiumplaats met de 963: Dane Cameron, Mathieu Jaminet en Nick Tandy (vlnr).

Het mocht echter niet zo zijn: met nog 20 minuten te gaan verdedigde Mathieu Jaminet in de nummer 6 zijn leidende positie tegen de aanvallende Portugees Filipe Albuquerque in de WTR-Acura. Daarbij raakten beide auto’s elkaar, wat uiteindelijk leidde tot een kettingreactie waarbij ook de nummer 7-Porsche met Felipe Nasr aan het stuur betrokken raakte. Beide Porsches en de Acura waren uit de wedstrijd, wat de weg vrijmaakte voor de Whelen-Action Express-Cadillac om de overwinning binnen te halen. De Porsche van Jaminet, Tandy en Cameron werd nog als derde in de GTP-klasse geklasseerd, wat in ieder geval de eerste podiumplaats voor de nieuwe auto betekende. De Porsche van Campbell, Nasr en Christensen sloot de race als vijfde in de klasse af.

Urs Kuratle, hoofd fabrieksautsport LMDh (r.) met Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport.

Natuurlijk was de teleurstelling groot, maar het potentieel was duidelijk aangetoond. Urs Kuratle, hoofd fabrieksautosport LMDh van Porsche, verklaarde: “We hebben vandaag laten zien dat we in de IMSA-serie met onze nieuwe Porsche 963 alles kunnen bereiken. We hebben een goed platform met een groot potentieel. We kijken positief naar de toekomst, want we weten nu dat we uit eigen kracht kunnen winnen.”

De Pfaff-Porsche eindigde bovenaan in de GTD-Pro-klasse.

Succes was er in de GTD-Pro-klasse, waarin de Belg Laurens Vanthoor, de Fransman Patrick Pilet en de Oostenrijker Klaus Bachler in de 911 GT3 R van het Canadese team Pfaff Motorsports voor de eerste internationale overwinning van de sinds begin dit jaar officieel gehomologeerde nieuwe GT3-versie zorgden. Na twaalf uur had het trio een voorsprong van 2,7 seconden. In de GTD-klasse, waarin professionele coureurs samen met amateurcoureurs rijden, behaalde het team Kellymoss with Riley met de Franse fabriekscoureur Julien Andlauer en de beide Amerikanen David Brule en Alec Udell de derde plaats. De andere auto van het team, waarmee ook de Nederlander Kay van Berlo in actie kwam, eindigde als zevende in de klasse.

Eerste overwinning voor de nieuwe 911 GT3 R, vlnr Klaus Bachler, Patrick Pilet en Laurens Vanthoor.

