Dubbel Porsche Cup-raceprogramma voor Morris Schuring 

Foto: Schuring_portret: Morris Schuring rijdt opnieuw zowel in de Porsche Mobil 1 Supercup als in de Duitse Carrerra Cup. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Hij is pas net een maand 18 en mag dus nog niet zo lang legaal een auto op de weg besturen, maar op het circuit doet hij dat al járen, en met succes: we hebben het over Morris Schuring, Porsche-racetalent uit Den Dolder, die ook dit jaar weer een dubbel programma kent met de deelname aan de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Carrera Cup Deutschland. In beide series komt hij uit voor het gerenommeerde Zwitserse team Fach Auto Tech.

Morris Schuring rijdt opnieuw zowel in de Porsche Mobil 1 Supercup als in de Duitse Carrerra Cup. (Foto: Rebocar/R. de Boer

Een goede basis voor talenten is de renstal uit Sattel in het kanton Schwyz zeker: eerder al deden latere Porsche-fabriekscoureurs als Matt Campbell, Earl Bamber en Matteo Cairoli bij het team van Alex Fach ervaring op. Dit jaar komen er drie jonge rijders voor het team in de Supercup uit, naast Schuring ook de 20-jarige Brit Gustav Burton, vorig jaar de beste rookie in de Britse Carrera Cup en het jaar ervoor Brits GT4-kampioen, en de Zwitser Alexander Fach, zoon van eigenaar Alex Fach en al twee keer winnaar van de Porsche Carrera Cup Suisse.

“Het gemeenschappelijke doel van Alex als teambaas en van mij als rijder is om in beide kampioenschappen, dus de Supercup en de Duitse cup, voor de titel te gaan”, zegt Schuring in gesprek met Vierenzestig.nl over zijn ambities. “Dat is natuurlijk niet niks: het jaar ziet er weer mega-sterk uit, als je ziet wie er allemaal weer meedoen, dan wordt het opnieuw super-competitief. Voor de sport is dat natuurlijk heel mooi! Wij gaan ‘all-in’ om elke race te kunnen meedoen in de top drie en te vechten voor overwinningen. Daarmee gaan we, als er niks doorheen komt en ik niet uitval, dus echt voor het kampioenschap.”

Ook vorig jaar reden de Porsches van Fach Auto Tech (hier Alexander Fach met nummer 8 op Monza) al goed voorin mee. (Foto: PR)

Gevraagd naar de reden van zijn keuze voor het Zwitserse team verklaart Schuring: “Eigenlijk zijn er meerdere redenen. Ten eerste is Fach een sterke organisatie, wat belangrijk is. Je merkt bij Fach dat alles gewoon goed op orde is, dat er heel veel structuur in het team zit. Daarnaast heb ik ook een goede klik met Alex, dat is ook heel belangrijk. Ik merk dat we allebei op dezelfde pagina zitten, om het zo maar eens te zeggen. Dat scheelt nogal! Er is ook een goede sfeer binnen het team, je merkt een bepaalde familie-ideologie, dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat alles samen wordt gedaan, dat bevalt me heel erg.”

Volgende week staat voor Schuring de eerste testdag met Fach op het programma, op 3 en 4 april is er een officiële tweedaagse test voor alle rijders en teams in de Supercup. Het Supercup-seizoen begint tijdens het weekeinde van 20 en 21 mei op het circuit van Imola. De eerste Duitse Cup-race vindt al drie weken eerder plaats, en wel tijdens het FIA WEC-evenement op 28 en 29 april op het circuit van Spa-Francorchamps.