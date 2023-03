Special: De mooiste foto’s uit Sebring

Autosport is een van de meest fotogenieke sporten ter wereld. De mogelijkheden zijn eindeloos: de actie op de baan, de techniek, de coureurs, de teamleden, fans, sfeer rondom het circuit, emotie, groothoek-panoramabeeld of close-ups van details… Porsche had afgelopen weekeinde op het circuit van Sebring in Florida, waar zowel het FIA WEC als het IMSA WeatherTech SportsCar Championship in actie kwam, maar liefst vier fotografen aan het werk: de Britten Nick Dungan en Drew Gibson, de Italiaan Michele Scudiero en de “Duitse Nederlander” Jürgen Tap. Alle vier toppers in hun vak, die met tomeloze inzet tijdens lange werkdagen fantastisch beeld produceerden. Vierenzestig.nl deelt graag de mooiste foto’s uit Sebring, en dat zijn er heel wat! Neem rustig de tijd en geniet…

Tekst: René de Boer

Foto’s: Porsche AG/Nick Dungan, Drew Gibson, Michele Scudiero en Jürgen Tap