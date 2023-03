Porsche op volle sterkte in Sebring

Deze week vindt op de Sebring International Raceway, een circuit op een voormalig militair vliegveld ‘in the middle of nowhere’ (en dan linksaf…) in Florida misschien wel het mooiste evenement van het jaar voor liefhebbers van lange-afstandsraces plaats. Vrijdag (start 12.00 uur lokale tijd, 17.00 uur in Nederland, live op Eurosport) de acht-uursrace als seizoensstart van het FIA World Endurance Championship, zaterdag (start om 10.10 uur lokale tijd, 15.10 uur in Nederland, live op Ziggo Racing en via imsa.tv) de 71e editie van de traditionele “12 Hours of Sebring” als ronde van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Porsche is op volle sterkte aanwezig in Sebring. Ook Vierenzestig.nl is erbij en blikt vooruit.

Sebring is het enige evenement dit jaar waar de twee 963’s uit het FIA WEC en de twee uit de IMSA-serie tijdens één weekeinde rijden. Het voltallige team van Porsche Penske Motorsport bijeen. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Beter wordt het niet. Vier 963’s, het nieuwe prototype waarmee Porsche voor het eerst sinds 2017 weer meestrijdt in de hoogste categorie van de internationale lange-afstandsracerij: twee in de IMSA-serie, twee in het WEC, beide ingezet onder de vlag van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport. Zes 911 RSR-19’s, de geweldige ultieme raceuitvoering van de 911, die de afgelopen jaren in de lange-afstansdsracerij zoveel successen behaalde en dit jaar in de GTE-Am-klasse van het FIA WEC zijn afscheidstournee beleeft, voordat volgend jaar de GT3’s komen. Maar ook die GT3’s zijn er, meer specifiek de dit jaar nieuwe 911 GT3 R, waarvan er in Sebring in het IMSA-kampioenschap ook zes aan de start staan: één in de GTD-Pro-klasse, vijf in de GTD-klasse, waarin per auto minimaal één amateurrijder in actie moet komen. Voeg daarbij de 42 ingeschreven 911 GT3 Cup-auto’s in de openingsronde van de Porsche Deluxe Carrera Cup North America met dit weekeinde drie races op Sebring en de vier 718 Cayman GT4’s in de IMSA Michelin Pilot Challenge, dan wordt duidelijk dat dit – afgezien van de Porsche Rennsport Reunion tijdens het laatste weekeinde van september op het circuit van Laguna Seca in Californië, waar natuurlijk alleen maar Porsches rijden – waarschijnlijk het internationale race-evenement is waar dit jaar de meeste Porsches aan de start staan.

Porsche is bij de fans in Sebring populair. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Sebring is misschien in Europa voor niet-ingewijden in de autosport niet zo bekend als Le Mans of Daytona, waar ook klassieke lange-afstandsraces verreden worden, maar het evenement is voor liefhebbers absoluut iets om naar uit te kijken! Voor de derde keer na 2019 en 2022 luidt de officiële aanduiding “Super Sebring”, want naast de traditionele 12-uursrace, een van de onbetwiste hoogtepunten in de Amerikaanse sportwagenracerij, wordt ook de eerste race van het FIA World Endurance Championship, het wereldkampioenschap lange-afstandsracen, op Sebring verreden. In 2012, de allereerste race van het WEC in zijn huidige vorm, werd het WEC-veld samengevoegd met de reguliere deelnemers van de 12-uursace in wat toen nog de American Le Mans Series was, maar dat werd een logistieke nachtmerrie, met vervelende discussies over welke organisatie nu precies zeggenschap had, twee verschillende systemen voor de tijdwaarneming en allerlei ander geneuzel waar niemand vrolijk van werd.

De bezoekers in Sebring krijgen een dubbele dosis sportwagenracen voorgeschoteld. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Sinds 2019, toen het WEC na enkele pogingen op het circuit van Austin in Texas, voor zijn Amerikaanse ronde naar Sebring terugkeerde, is er dus sprake van twee afzonderlijke races, al vond het evenement het jaar erna geen doorgang omdat zo ongeveer op de dag dat vrijwel iedereen naar Sebring zou vliegen, de grenzen dichtgingen vanwege corona. Ook in 2021 reed het WEC niet op Sebring, maar vorig jaar werd “Super Sebring” in ere hersteld. Het tekent zich overigens af dat het dit jaar waarschijnlijk ook alweer de laatste keer is, want de organisatie van het FIA WEC tekende eind vorig jaar een overeenkomst met de autoriteiten in Qatar om voor de komende vijf jaar de seizoensstart van het kampioenschap inclusief de bijbehorende tweedaagse test in het oliestaatje te laten plaatsvinden. Een officieel sponsorcontract met de nationale luchtvaartmaatschappij hielp daarbij zonder enige twijfel. Voor sportwagenliefhebbers is het jammer, maar het is een publiek geheim dat de mondiale autosportfederatie FIA en de promotor van het WEC het niet zo geweldig vinden dat de meeste Amerikanen de WEC-race als voorprogramma van “hun eigen” 12-uursrace van het IMSA-kampioenschap beschouwen, hoewel het dat natuurlijk ook gewoon is. De 12-uursrace kent immers de langste historie en is het evenement waar het overgrote deel van alle Amerikaanse fans voor komt.

Tienduizenden bezoekers komen naar Sebring om naar racen te kijken, maar ook om feest te vieren! (Foto: Jürgen Tap/Porsche AG)

Die historie in Sebring gaat terug tot oudejaarsdag 1950, toen er op het terrein van Hendrick Field, een voormalig militair vliegveld, een zes-uursrace voor sportwagens georganiseerd werd. In februari 1952 vond de volgende race plaats, toen al gelijk met een duur van een half etmaal, zoals het tot op de dag van vandaag het geval is. 1974 was een uitzondering: toen moest de race vanwege de oliecrisis worden afgezegd, al kwamen er desondanks tijdens het gebruikelijke weekeinde in maart een paar duizend mensen naar Sebring om feest te vieren, want dat hoort er daar net zozeer bij als het racen zelf. Fans komen soms met de meest fantasievolle uitdossingen, als koeien, monniken, cowboys of anderszins, bouwen complete constructies met zwembaden, hutten en zelf gemaakte tribunes op het binnenterrein van het circuit, dat voor de rest natuurlijk vooral gevuld is met tenten en campers, het bier stroomt in hectoliters en het lijkt wel alsof de barbecues dag en nacht aan blijven. Het binnenterrein heeft niet voor niets de bijnaam “the zoo”.

In 1960 behaalde Hans Herrmann met een 718 RS de eerste overwinning voor Porsche in Sebring. (Foto: Archief Porsche AG)

Porsche kent een rijke traditie in Sebring. Al in 1955 stonden Huschke von Hanstein en Herbert Linge er aan de start, een jaar erna vierde Hans Herrmann er met een Porsche een klassezege. In 1960 won Herrmann samen met de Belg Olivier Gendebien in een 718 RS 60, na tal van klassezeges de eerste algehele overwinning voor Porsche in een belangrijke internationale sportwagenrace. In de loop der jaren volgden nog 17 overwinningen met legendarische race-Porsches als de 907, 917, 935 en de 962. Daarbij is er zelfs een beetje sprake van Nederlands succes, want in 1983 maakte Kees Nierop deel uit van het team in de winnende Porsche 935, samen met Wayne Baker en Jim Mullen. Nierop stamt uit Monnickendam, begon zijn racecarrrière op Zandvoort, maar emigreerde met zijn ouders naar Canada en reed sindsdien onder Canadese nationaliteit, onder andere ook met de fabrieks-Porsche 961 in Rothmans-kleuren in Le Mans.

Het Penske-Porsche-team zorgde in 2008 voor de tot nu toe laaste overwinning van Porsche in Sebring. (Foto: Archief Porsche AG)

De 18e en meest recente overwinning van Porsche in Sebring dateert uit 2008, toen Timo Bernhard, Romain Dumas en Emmanuel Collard met de Porsche RS Spyder van het Penske-team uit de op papier minder krachtige LMP2-klasse de voltallige concurrentie uit de grotere LMP1-klasse (inclusief de fabrieksauto’s van Audi en Acura) het nakijken gaf. Dit jaar doet teambaas Roger Penske, inmiddels 86 jaar oud, maar nog steeds volop actief, weer een gooi naar de overwinning in Sebring. Porsche ging voor de inzet van de fabrieks-963’s, de nieuwe LMDh-prototypes in zowel het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap als het FIA WEC, de samenwerking aan met de race-organisatie van de Amerikaanse miljardair. Het team werkt vanuit drie locaties: de basis van Penske Racing in Mooresville in de Amerikaanse staat North Carolina, van waaruit het IMSA-programma gerund wordt, het hoofdkwartier van het WEC-team in het Duitse Mannheim – waar Penske nog een pand bezat waar vroeger het lokale Porsche Zentrum was ondergebracht, inmiddels in een moderner en veel groter onderkomen, een paar straten verderop – en de centrale van Porsche Motorsport in Weissach.

Roger S. Penske, inmiddels 86 jaar oud, houdt alles ter plekke nog terdege in de gaten. (Foto: Porsche AG/Jürgen Tap)

Sebring is het enige evenement dit jaar waar alle vier de 963-prototypes in actie komen, zij het niet tijdens één en dezelfde race. In de WEC-wedstrijd op vrijdag, officieel aangeduid als “1000 Miles of Sebring”, maar in de praktijk een acht-uursrace, komt de Porsche 963 met het startnummer 5 in actie met de Amerikaan Dane Cameron, de Deen Michael Christensen en de Fransman Fred Makowiecki. De auto met het startnummer 6 wordt bestuurd door de Fransman Kévin Estre, de Duitser André Lotterer en de Belg Laurens Vanthoor. In de IMSA-race, een half etmaal lang, rijden de Brit Nick Tandy, de Fransman Mathieu Jaminet en de al genoemde Dane Cameron in de auto met het nummer 6, de Porsche met het startnummer 7 heeft de Australiër Matt Campbell, de Braziliaan Felipe Nasr en de al genoemde Michael Christensen als rijder.

Michael Christensen is een van de rijders die zowel de WEC- als de IMSA-race rijden. (Foto: Porsche AG)

Cameron en Christensen rijden dus een dubbel programma met twee races op twee opeenvolgende dagen, maar ook Laurens Vanthoor maakt deel uit van het gezelschap van niet minder dan 27 coureurs die zowel op vrijdag de WEC-race als op zaterdag de IMSA-wedstrijd rijden. Vanthoor rijdt in de 12-uursrace de 911 GT3 R van het Canades Pfaff Motorsports in de GTD-Pro-klasse, waarin hij samen met Klaus Bachler en Patrick Pilet een team vormt. In de GTD-klassse van de IMSA-race op zaterdag vinden we in totaal vijf Porsches, ingezet door de teams Wright Motorsports en Kellymoss with Riley, elk met twee auto’s, plus AO Racing met één 911. Bij Kellymoss with Riley behoort onze landgenoot Kay van Berlo tot de rijders: de in Miami studerende en wonende coureur uit Veghel deelt de Porsche met het startnummer 91 met de Amerikaan Alan Metni en de Nieuw-Zeelandse Porsche-fabrieksrijder Jaxon Evans. In de WEC-race op vrijdag worden de Porsche 911 RSR’s in de GTE-Am-klasse ingezet door de teams Project 1-AO, Dempsey-Proton Racing, Iron Lynx, Iron Dames, GR Racing en Proton Competition.