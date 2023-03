Porsche-autosportjaarboeken

Het nieuwe autosportseizoen komt zo langzaam op toeren, maar ook het afgelopen jaar bood genoeg om op terug te kijken en af en toe nog eens de revue te laten passeren. Dat kan uitstekend met een aantal autosportjaarboeken, waarvan Vierenzestig.nl er een paar presenteert.

Porsche Sport 2022

Daarbij beginnen we natuurlijk met het onvolprezen jaarboek Porsche Sport, een absolute must voor iedereen die Porsche in de autosport een warm hart toedraagt. Bij ontvangst van het boek is de eerste indruk dat de uitgave, die al sinds 1993 bestaat, in vergelijking met het jaar ervoor weer dikker geworden is, en dat blijkt geen illusie: waren het in 2021 nog 384 pagina’s, de editie 2022 tikt voor het eerst de 400 pagina’s aan, wat een mens doet afvragen of de uitgever de volgende keer misschien zelfs een werk in twee delen moet overwegen.

Hoe dan ook, vrijwel alle series en evenementen waar in 2022 Porsches in wedstrijdverband op iets meer dan puur amateurniveau in de rondte reden, staan erin. Na wat inleidende hoofdstukken over het afscheid van de 911 RSR en de nieuwe competitiemodellen 963, 911 GT3 R en 718 Cayman GT4 e-Performance volgen zo’n 30 pagina’s over de Formule E. De volgende 60 pagina’s zijn gewijd aan GT-racerij: ondermeer IMSA, FIA WEC, DTM, World Challenge, European en Asian Le Mans Series en de nodige nationale kampioenschappen. Vervolgens de Porsche Mobil 1 Supercup en dan de diverse Carrera Cups, waaronder ook flink wat aandacht voor de Porsche Carrera Cup Benelux. Het volgende deel is gewijd aan dse diverse Sprint Challenges, inclusief ook hier de Benelux-serie. Dan zijn er items over de diverse 24-uursraces, van Dubai en Daytona tot de Nürburgring en Zolder, en alles wat daartussen zit. Het geheel wordt afgesloten met een gedeelte over diverse nationale series, van GT4 tot aan diverse Porsche Sports Cups. Het geheel is gelardeerd met zo’n 1.000 foto’s en ook uitgebreide uitslagen en eindstanden ontbreken niet. Voor Porsche-liefhebbers een must!

Porsche Sport 2022, uitgave: Gruppe C Verlag, ISBN 978-3-948501-21-1, 400 pagina’s, gebonden in hardcover, Duits- en Engelstalig.

Porsche Sports Cup Deutschland 2022

De Porsche Sports Cup Deutschland is een tak van autosport waarover je normaliter zelden of nooit ergens iets in de media vindt. Het doel is dan ook niet het bereiken van een groot publiek, hoewel de races soms zeer onderhoudend zijn, maar vooral het bieden van een platform waarop mensen op diverse niveaus, van absolute beginners tot talenten die streven naar een carrière in de autosport, zich met uiteenlopende Porsches kunnen uitleven.

Dat dat in een behoefte voorziet, is wel duidelijk, want er zijn Sports Cup-evenementen bij onze oosterburen waar soms wel 200 rijders in een weekeinde aan de start verschijnen in diverse competities. Dat begint bij regelmatigheidswedstrijden met gewone Porsches voor op straat en gewone straatbanden tot aan categorieën waarin wordt gereden met GT2 RS’sen of GT3 R’s. Er zijn sprintwedstrijden en langere races, waarin ook rijderswissels mogelijk zijn.

Soms zijn er ook rijders actief die bekend zijn uit de Carrera Cup of de Supercup en ook vanuit Nederland weten mensen inmiddels wel de weg naar de Porsche Sports Cup te vinden, zoals Marcel van Berlo en Bart van Helden. Een aantal jaren geleden was ook Larry ten Voorde op dit niveau actief, en het is bekend waar dat toe geleid heeft…

Er werd vorig jaar op vijf circuits gereden: Nürburgring, Red Bull Ring, Oschersleben, Misano en Hockenheim. De evenementen zijn in woord en beeld gedocumenteerd in het jaarboek van de Porsche Sports Cup Deutschland, voor de liefhebbers een leuke aanvulling op het hierboven vermelde Porsche Sport-jaarboek en voor degenen die iets met de serie te maken hebben natuurlijk een mooie herinnering.

Porsche Sports Cup Deutschland, uitgave: Gruppe C Verlag, ISBN 978-3-948-501-22-8, 178 pagina’s, gebonden in hardcover, Duitstalig.

Nürburgring Langstrecken-Serie 2022

Volgens veel coureurs is de Nürburgring-Nordschleife het mooiste circuit van de wereld. De uitdaging is er in ieder geval enorm: hoogteverschillen, snelle en langzame passages, blinde bochten, verschillende materialen die het oppervlak van het circuit vormen, oneffenheden en dan ook vaak nog eens het weer dat in de Eifel erg wisselvallig kan zijn en soms op het ene punt van het circuit heel anders dan op een ander punt. Dat krijg je met een parcours van ruim 20 kilometer.

De Nürburgring Langstrecken Serie (die hele volksstammen nog steeds hardnekkig VLN blijven noemen) is een wedstrijdserie die al teruggaat tot in de jaren zeventig. De races vinden uitsluitend op de Nordschleife plaats: ideeën, alweer jaren geleden, om af en toe eens een uitstapje te maken naar bijvoorbeeld Spa-Francorchamps werden met weinig enthousiasme onthaald. Zo bleef het dus bij de Nürburgring-Nordschleife, met wedstrijden die meestal vier uur duren, een enkele uitschieter naar zes uur en vorig jaar voor het eerst een twaalf-uursrace, bestaande uit twee gedeelten van zes uur met daartussen een nachtelijke onderbreking.

Van GT3’s tot aan productieauto’s (de kleinste auto is een Dacia Logan) zijn tijdens de NLS-races toegelaten, punten worden per klasse toegekend op basis van het aantal auto’s dat in die klasse rijdt. Dat betekent dat de GT3-teams weliswaar altijd strijden om de overwinning, maar nooit het kampioenschap winnen, want dat gaat doorgaans naar een van de teams uit de productiewagenklassen, waarin er veel meer deelnemers zijn.

Opnieuw is het NLS-seizoen vastgelegd in een jaarboek, waarin alle verreden wedstrijden in woord, beeld (zo’n 800 foto’s) en volledige uitslagen uitgebreid aan bod komen, aangevuld met de virtuele NLS (ook een volwaardig kampioenschap). Er zijn ook aparte hoofdstukken per klasse plus korte items over de kampioenen, de prijsuitreiking en de diverse aparte klassementen. Dat daarbij ook heel wat Porsches aan de orde komen, is uiteraard niet meer dan logisch: 911’s en Caymans behoren op de Nordschleife zo ongeveer tot de inventaris!

Nürburgring Langstrecken Serie 2022, uitgave: Gruppe C Verlag, ISBN 9-783-948-501-20-4, 258 pagina’s, gebonden in hardcover, Duitstalig met Engelstalige samenvattingen.

24 Stunden Nürburgring Nordschleife 2022

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, maakt de jaarlijkse 24-uursrace op de Nürburgring geen deel uit van de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar is een op zichzelf staand evenement. In 2022 vond de 24-uursrace voor de 50e maal plaats, wat natuurlijk aanleiding was voor de nodige festiviteiten.

Het geheel is ook ditmaal weer samengevat in een lijvig boekwerk, dat het wel en wee van de 135 deelnemende teams in de 24-uursrace uitgebreid in woord en beeld belicht. Daarbij komen de teams met kleinere auto’s evenzeer aan bod als de grote renstallen met GT3’s, al dan niet met fabriekssteun. Ook hier was Porsche goed vertegenwoordigd, met de 911’s van Manthey Racing en Falken Motorsport. Daarnaast waren er tal van Porsches in de diverse andere klassen, van 911’s in Cup-uitvoering tot aan Caymans in GT4-specificatie.

Het boek begint met een terugblik op de historie van de race, passend bij het jubileum, gevolgd door een verslag van de zogeheten “Qualifiers”, het voorbereidingsweekeinde inclusief twee races dat enkele weken voorafgaand aan de 24-uursrace gehouden werd. Ook alle klassen in het bijprogramma van de 24-uursrace komen aan bod, van het bandendebacle in de FIA WTCR, die uiteindelijk helemaal niet racete, tot aan de spectaculaire race met identieke BMW M2 Cup-auto’s met bekende oud-coureurs in het kader van het 50-jarig jubileum van BMW M, de sportieve tak van het Beierse merk.

Na verslagen van de kwalificaties op zo’n 40 pagina’s zijn de volgende 90 pagina’s gewijd aan een chronologisch overzicht van het raceverloop, opgedeeld in blokken van meestal twee uur, met enkele uitzonderingen. Vervolgens is er op 80 pagina’s een overzicht met aparte verslagen van de diverse klassen. Een gedeelte met uitslagen, statistieken, feiten en cijfers rondt het keurig verzorgde tweetalige geheel af. De hoofdmoot van de tekst is Duits, maar er zijn uitgebreide samenvattingen in het Engels.

24 Stunden Nürburgring-Nordschleife 2022, uitgave: Gruppe C Verlag, ISBN 9-783-948-501-18-1, 290 pagina’s, gebonden in hardcover, Duitstalig met Engelstalige samenvattingen.

ADAC GT Masters 2022

Ook in de ADAC GT Masters, de Duitse nationale GT3-serie, was Porsche vorig jaar goed vertegenwoordigd: de teams Dinamic Motorsport, ID Racing, Team Joos Sportwagentechnik, ID Racing with Herberth en Allied-Racing waren allemaal me de 911 GT3 R actief. Christian Engelhart en Ayhancan Güven werden met de Porsche van Joos Sportwagentechnik tweede in de eindstand, of in goed Duits: Vizemeister. Reden genoeg dus om ook het bijbehorende jaarboek in dit bestek te presenteren.

Het jaarboek van de ADAC GT Masters volgt ook in de editie 2022 weer het bekende stramien. Een voorwoord van Dr. Gerd Ennser, hoofd sport van de ADA, een overzicht van de circuits, het reglement, een blik op de techniek, een overzicht van auto’s, teams en rijders en vervolgens verslagen van de testdagen op Oschersleben en de in totaal zeven race-evenementen, verreden op Oschersleben, Red Bull Ring, Zandvoort, Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring en Hockenheimring. De teksten zijn grotendeels van de hand van Oliver Runschke, jarenlang actief als verslaggever in de GT- en sportwagenracerij en inmiddels alweer een aantal jaren verantwoordelijk voor de perszaken van de ADAC GT Masters, dus bijzonder goed ingevoerd in de serie.

De kampioenen (Raffaele Marciello bij de rijders, Emil Frey Racing bij de teams, maar ook Ben Green als winnaar van het juniorklassement en Florian Spengler als winnaar van de Pirelli Trophy voor amateurrijders) komen uitgebreid aan bod, gevolgd door een terugblik op het seizoen in het ADAC GT Masters eSports Championship en de diverse klassen in het bijprogramma: ADAC GT4 Germany, Fanatec GT2 European Series, Prototype Cup Germany, Porsche Carrera Cup Deutschland, ADAC TCR Germany en ADAC Formule 4. Een uitgebreid gedeelte met uitslagen en standen completeert het geheel.

ADAC GT Masters 2022, uitgave: Gruppe C Verlag, ISBN 9-783-948-501-23-5, 226 pagina’s, gebonden in hardcover, Duitstalig.

Autocourse 2022-2023

En dan tenslotte een boek waarin nauwelijks Porsches staan, behalve in de hoofdstukken over Formule E, Le Mans en GT-racerij, in totaal drie foto’s. Maar dat is ook niet het voornaamste doel van dit boek, dat we ondanks het geringe Porsche-aandeel van harte aanbevelen. Het Britse Autocourse is het absolute standaardwerk op het gebied van autosportjaarboeken, want het bestaat al sinds 1961 als jaarboek in zijn huidige vorm, met hardcover en stofomslag. In de tien jaar daarvoor was er sprake van kwartaaluitgaven, tot 1959, waarna een jaarboek met softcover volgde. Aanvankelijk zelfs in vier talen, maar al snel uitsluitend in het Engels, wat tot op de dag van vandaag het geval is. Natuurlijk siert Max Verstappen als wereldkampioen de cover, al voor het tweede jaar op rij.

“The world’s leading Grand Prix annual”, staat er op het stofomslag, en daarmee is geen woord teveel gezegd. Auteurs Tony Dodgins en Maurice Hamilton, erkende grootheden als het gaat om Formule 1-verslaggeving, blikken terug op de 22 Grands Prix, maar er is meer. Max Verstappen schreef als wereldkampioen het voorwoord, gevolgd door een introductie van Tony Dodgins en de top tien van rijders in het seizoen 2022, gerangschikt volgens Dodgins – wat zeker niet overeenkomt met de volgorde in de top tien van de eindstand van het rijderskampioenschap. Dieter Rencken leverde hoofdstukken over de (gecompliceerde) relatie tussen de FIA en Formule 1-promotor Liberty Media. Overige items zijn onder andere gewijd aan Sebastian Vettel en de overleden Dietrich Mateschitz.

Het jaaroverzicht begint met een terugblik op het seizoen per team, gevolgd door een chassis-logboek en dan op ruim 220 pagina’s, tien per race, verslagen en achtergronden van elk van de 22 Grands Prix, inclusief alle uitslagen, rondentabellen, bandenstrategieën en tal van andere aspecten. Vervolgens zijn er goed geschreven terugblikken op de seizoenen in Formule 2 en 3 (beide van Craig Llewellyn), Formule E (van Sam Smith), sportwagens en GT’s (van Gary Watkins), toerwagens (van Matt Salisbury) en, op zo’n 20 pagina’s, de racerij in de Verenigde Staten (van Gordon Kirby), met IndyCars, NASCAR en IMSA. Uitslagen en eindstanden ronden het geheel af. “Staat allemaal op internet”, horen we nog wel eens, maar vind al die informatie maar eens zo mooi gebundeld bij elkaar, en dan met zulke mooie foto’s erbij… Een genot om te bladeren, te lezen en te bewaren!

Autocourse 2022-2023, uitgave: icon publishing, ISBN 978-1910584-50-7, 416 pagina’s, gebonden in hardcover met stofomslag, Engelstalig.