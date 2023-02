Fotoverslag Interclassics Maastricht

Maastricht is hoe dan ook altijd een bezoek waard, maar dit weekeinde heel in het bijzonder, want in de hallen van het MECC vindt de beurs Interclassics plaats, de toonaangevende klassiekerbeurs in de Benelux. Na twee jaar Corona-ellende is de sfeer weer als vanouds en de stemming is uitstekend: iedereen is blij weer gewoon en met elkaar te kunnen genieten van prachtige auto’s, fijne ontmoetingen en al het goede en mooie dat de beurs te bieden heeft. Nog tot en met zondag te bezoeken, beide dagen van 9.00 tot 18.00 uur. Voor informatie en kaartverkoop: interclassics.events. Vierenzestig was al in Maastricht en maakte een foto-impressie van wat er zoal op Porsche-gebied te zien is, zonder aanspraak op volledigheid.

“Gelukkig minder 911’s dan in voorgaande jaren”, hoorden we links en rechts als opmerking. Porsche-liefhebbers zullen zeggen dat je nooit genoeg 911’s kunt hebben, maar inderdaad was er wat meer variatie. Ook op Porsche-gebied, want we zagen ook 356’s, 914’s, een 944 en zelfs een Porsche Junior-tractor! Bijzonder is ook de 718, een heuse Grand Prix-auto, waarmee Carel Godin de Beaufort racete. De geëxposeerde oranje auto is afkomstig uit het Louwman Museum en past perfect binnen de speciale thematentoonstelling rond het thema “Dutch Grand Prix Classics”.

Ook liefhebbers van boeken, modelauto’s, auto-gerelateerde kunst en andere automobilia kunnen in Maastricht van alles van hun gading vinden, terwijl – hoe kan het in de meest bourgondische stad van Nederland ook anders – ook de inwendige mens niets tekort komt! Kortom, wie dit weekeinde nog geen plannen heeft: Maastricht is uw doel!

Hier dan onze foto impressie

Foto’s: Rebocar/R. de Boer