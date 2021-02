De mooiste foto’s uit Daytona

René de Boer is sinds medio jaren negentig actief als verslaggever over auto’s en autosport voor media in vele landen. Hij groeide op in Driebergen en het dagelijks zien uitrijden van de Rijkspolitie-Porsches zorgde voor een fascinatie voor het merk. De opbrengst van twee maanden lang iedere ochtend ‘De Telegraaf’ bezorgen investeerde hij als scholier al in een handgemaakt miniatuur van een Porsche Panamericana. Hij schreef de drie edities van het internationaal gewaardeerde boek ‘Porsche Victory’ over de Le Mans-successen met de 919 Hybrid en werkt mee aan tal van Porsche-publicaties. Zijn andere passie is Citroën. Ach ja, niemand is perfect…