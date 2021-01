Noord-Amerikaanse Porsche-teams starten in Daytona

Toch nog een 911 RSR in de GTLM-klasse en daarnaast de nodige 911 GT3 R’s voor de GTD-klasse bij de klassieker in Daytona.

Komend weekeinde staat met de 59e editie van de Rolex 24 At Daytona de eerste wedstrijd van het Noord-Amerikaanse IMSA WeaterTech SportsCar Championship op het programma. De startopstelling werd afgelopen weekeinde al bepaald in een kwalificatierace van 100 minuten, die het slotstuk vormde van een driedaagse test onder de titel ‘The Roar Before the Rolex 24’. Met de nodige Porsche-inbreng in beide GT-klassen.

Normaal gesproken vindt de driedaagse ‘Roar’-test altijd drie of soms zelfs vier weken voorafgaand aan de race plaats, maar de IMSA-organisatie besloot afgelopen najaar al in een vroegtijdig stadium om de test nu vanaf acht dagen voor de race te laten verrijden, zodat teams, rijders en andere betrokkenen niet twee keer de trip naar Florida behoeven te maken, maar gelijk ter plekke kunnen blijven. Zeker in de huidige coronatijd is iedere poging om de reisbewegingen te beperken er één.

Start van de GT-divisies voor de kwalificatierace, geheel zonder publiek, waardoor extra opvalt hoe enorm het complex van de Daytona International Speedway is.

Om de test verder op te waarderen werd bovendien besloten om in plaats van de gebruikelijke kwalificatie op de donderdag voorafgaand aan de race, als afsluiting van de driedaagse test een race van 100 minuten te houden, de startopstelling voor de 24-uursrace te bepalen. Deze kwalificatierace onder de titel ‘Motul Pole Award 100’ vormde een novum in de historie van het IMSA-kampioenschap.

Zoals bekend is Porsche er dit jaar in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship niet meer met een eigen fabrieksteam in de GTLM-klasse bij. In het kader van de bezuinigingen als gevolg van de coronasituatie werd al in april vorig jaar het afscheid van het Amerikaanse fabrieksteam aangekondigd, nadat Porsche sinds de start van het IMSA-kampioenschap in zijn huidige vorm in 2014 met een officiële inschrijving van twee auto’s van de partij was geweest. BMW reduceerde voor dit jaar de fabrieksdeelname in de IMSA-serie tot de vier lange-afstandswedstrijden in Daytona, Sebring, Watkins Glen en op Road Atlanta en de Risi-Ferrari is er ook slechts sporadisch bij, zodat alleen Corvette met een volledig seizoensprogramma voor twee fabrieksauto’s heeft opgetuigd.

Dankzij sponsor WeatherTech staat er dit jaar in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie toch nog een 911 RSR in de GTLM-klasse aan de start.

Toch nog een 911 RSR in de GTLM-klasse

Niettemin staat er dit jaar toch nog een Porsche 911 RSR op de grid in de GTLM-klasse, want WeatherTech-oprichter en -eigenaar David MacNeil zorgde voor sponsoring waarmee zijn zoon Cooper MacNeil een seizoen met een Porsche in WeatherTech-kleuren in de klasse kan rijden. Aanvankelijk was het plan om met een Ferrari 488 in de GTLM-klasse te rijden, nadat Cooper MacNeil de afgelopen drie seizoenen met een Ferrari van Scuderia Corsa uitkwam in de GTD-klasse. Die deal kwam echter niet tot stand, waarop de familie MacNeil contact zocht met Porsche, die vervolgens de link legde naar het Duitse Proton-team van Christian Ried. Dat verzorgt nu de inzet van de 911 RSR in het IMSA-kampioenschap en zal naar alle waarschijnlijkheid ook een 911 in WeatherTech-kleuren aan de start brengen tijdens de 24 Uur van Le Mans. De link tussen Porsche en MacNeil is niet geheel nieuw: in 2016 reed Cooper MacNeal een 911 in WeatherTech-kleuren in de GTD-klasse van het IMSA-kampioenschap, destijds ingezet door Alex Job Racing.

De 911 RSR in WeatherTech-kleuren werd in de kwalificatierace uiteindelijk derde in de GTLM-klasse.

Dit jaar rijdt MacNeil de RSR met wisselende teamgenoten uit het fabriekskader van Porsche. Tijdens de Rolex 24 At Daytona start hij samen met Kévin Estre, Richard Lietz en Gianmaria Bruni. In de loop van het seizoen komen wellicht ook Mathieu Jaminet en Julien Andlauer in actie. In de kwalificatierace van zondagavond, waarin MacNeil en Estre het rijden voor hun rekening namen, voerde de Porsche – die het in Daytona in de GTLM-klasse opneemt tegen twee fabrieks-Corvettes, twee fabrieks-BMW’s en de ene Risi-Ferrari, een tijdlang de klasse aan, maar werd uiteindelijk achter de beide fabrieks-Corvettes als derde geklasseerd. Dat is dus ook de startpositie van het team in de klasse voor de 24-uursrace van komend weekeinde. Daarin zal het zaak zijn om Cooper MacNeil, de enige rijder met ‘zilver’-status in de GTLM-klasse, die voor de rest volledig uit coureurs met ‘goud’- of ‘platina’-status bestaat, zo snel mogelijk zijn verplichte minimale rijtijd te laten afwerken, waarna de professionals de zaak kunnen afmaken.

Het Canadese team Pfaff Motorsports heeft zijn 911 GT3 R uitgevoerd in het klassieke Canadese ‘plaid’-design.

Vier 911 GT3 R’s in de GTD-klasse

In de GTD-klasse, voor klantenteams met GT3-auto’s, zijn er in Daytona drie 911’s ingeschreven. Het Canadese team Pfaff Motorsports heeft een auto voor Zach Robichon, die ondersteuning krijgt van fabrieksrijders Laurens Vanthoor en Matt Campbell alsmede Lars Kern, in het dagelijks leven testrijder bij Porsche. Voor Vanthoor, die de afgelopen twee jaar voor het Porsche-fabrieksteam in de GTLM-klasse van de IMSA-serie uitkwam, betekende de deelname aan de GTD-klasse sportief gezien weliswaar een stapje terug, maar hierdoor kan hij niettemin in Amerika blijven racen. Dat is ook niet onbelangrijk, zeker nu hij samen met zijn echtgenote Jacqueline heeft geïnvesteerd in vier ‘tiny houses’ voor de verhuur in Dunedin in Florida (voor meer informatie: www.jemilahomes.com). De 911 van Pfaff Motorsport is uitgevoerd in het karakteristieke Canadese ‘plaid’-design.

Laurens Vanthoor kon dankzij Pfaff Motorsports toch nog in Amerika blijven racen.

Wright Motorsports heeft een 911 GT3 R voor Ryan Hardwick en Porsche-fabrieksrijder Patrick Long, alsmede de Oostenrijkse routinier Klaus Bachler en de Belg Jan Heylen, die al jarenlang in Florida woont en daar, eveneens in Dunedin in de Tampa Bay-regio, onder de naam Kafé Racer een café/restaurant annex fietsenzaak runt (voor als het weer kan: www.kaferacer.com). Ook leuk voor Porsche-liefhebbers, want er zijn tal van autosport-gerelateerde zaken te vinden. De derde Porsche in de GTD-klasse in Daytona is de auto van team TGM, met rijders Ted Giovanis, Owen Trinkler, Hugh Plumb en Matt Plumb. Die hebben allemaal de overstap gemaakt vanuit de GT4-klasse van de IMSA Michelin Pilot Challenge, de tweede divisie van de IMSA-racerij. Tenslotte is er nog de 911 GT3 R van het Team Hardpoint EBM, waar Earl Bamber na het einde van het fabrieksproject een aandeel verwierf en zelf ook het hele seizoen als rijder in actie komt, naast oprichter Rob Ferriol. De beide dames Katherine Lege en Christina Nielsen completeren het team in Daytona.

Het team Wright Motorsports schafte na schade in Daytona ter plekke een andere 911 GT3 R aan, die het nota bene zelf vorig jaar had verkocht.

Larry ten Voorde en Tim Pappas niet aan de start vanwege corona

Eigenlijk was er een vijfde 911 GT3 R gepland onder de vlag van het Black Swan Racing-team van Tim Pappas, waarmee ook onze landgenoot Larry ten Voorde, regerend kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Porsche Carrera Cup, voor het eerst in de klassieker in Daytona zou rijden. Bij dit team was ook de deelname van de Franse Porsche-fabrieksrijder Patrick Pilet en de Amerikaan Patrick Lindsey gepland. Het feest ging echter niet door, omdat zowel Pappas als Ten Voorde vorige week tijdens de 24 Uur van Dubai besmet raakten met het coronavirus. Onder het motto “als ik niet kan rijden, dan rijdt het hele team niet” trok Pappas daarop de inschrijving van zijn auto voor Daytona terug. Het is wel de bedoeling dat hij met de Porsche de races van de GT World Challenge America met Jeroen Bleekemolen rijdt.

De Porsche van het Hardpoint-EBM-team raakte in de beginfase van de kwalificatierace betrokken bij een aanrijding.

Het Wright-Porsche-team reed in de tijdtraining voor de kwalificatierace met Ryan Hardwick de snelste tijd in de klasse, maar tijdens de afsluitende avondtraining crashte Hardwick, waarbij het chassis dusdanig beschadigd raakte dat reparatie ter plekke niet meer mogelijk was. De 911 van Black Swan Racing was nog beschikbaar, dus het Wright-team kocht ter plekke die auto om hem tijdens de kwalificatierace in te zetten. Saillant detail: daarmee ging de Porsche weer terug naar de oude eigenaar, want vorig jaar had Black Swan Racing na een crash in Daytona de Wright-Porsche gekocht… In de kwalificatierace over 100 minuten eindigden Zach Robichon en Laurens Vanthoor achter een BMW als tweede in de GTD-klasse en waren daarmee de beste Porsche-equipe. Wright Motorsports werd met het nieuw opgebouwde chassis achtste in de klasse met Ryan Hardwick en Patrick Long, Christina Nielsen en Earl Bamber sloten de race met de Hardpoint-EBM-Porsche na een aanrijiding voor Nielsen in de beginfase als 13e in de klasse af. Het TGM-team besloot geen risico’s te nemen en liet de 911 van Ted Giovanis en Owen Trinkler in de garage.

Het TGM-team besloot geen risico’s te nemen en de Porsche voor de kwalificatierace in de garage te laten.

De 59e editie van de Rolex 24 At Daytona start aanstaande zaterdag, 30 januari, om 15.40 uur lokale tijd (21.40 uur Nederlandse tijd) en eindigt op zondag 31 januari op hetzelfde tijdstip. In Nederland kan de wedstrijd live worden gevolgd via www.imsa.com

