Internationaal en Nederlands Porsche-succes bij Hankook 24H Dubai

Na 600 ronden komt de Porsche 911 GT3 R van GPX Racing als winnaar over de eindstreep. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Het team GPX Racing, rijdend onder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft met de Porsche 911 GT3 R en coureurs Axcil Jefferies, Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Frédéric Fatien en Alain Ferté de Hankook 24H Dubai gewonnen. Het was de zesde zege van een Porsche-team in de historie van de race. In de Porsche 911-Cup-klasse was er Nederlands succes, want hier was de overwinning voor NKPP Racing by Bas Koeten Racing met Harry Hilders, Gijs Bessem, Bob Herber en Roeland Voerman.

Dat de Porsche-teams goede kans maakten op succes in de 16e editie van de Hankook 24H Dubai was al duidelijk na de kwalificatie, waarin er vier teams met een 911 GT3 R onder de eerste vijf eindigden. Zeker in een 24-uursrace geldt echter dat je eerst de eindstreep moet halen om succesvol te kunnen zijn, zoals de race op het 5,39 kilometer lange Dubai Autodrome ook dit jaar weer duidelijk maakte.

Het team GPX Racing, dat in Dubai op het circuit zijn thuisbasis heeft, had tijdens de race in de Verenigde Arabische Emiraten wat goed te maken. Vorig jaar was de Porsche in Gulf-kleuren van het team na een crash al in de vierde ronde uit de wedstrijd. Dit jaar ging het aanmerkelijk beter. In de 46e ronde kwam de Porsche met het startnummer 36, vertrokken vanaf de derde startplaats, voor het eerst aan de leiding van het veld met 51 gestarte auto’s, waarvan acht in de GT3-Pro-klasse, de meest serieuze kandidaten voor de algehele overwinning.

Daarna was het nog enige tijd stuivertje wisselen met de nummer 4-HRT-Bilstein-Mercedes en de van pole-position vertrokken nummer 92-Herberth Motorsport-Porsche, maar in de 126e ronde, precies aan het einde van het vijfde uur in de wedstrijd, kwam de Porsche van GPX Racing definitief aan de leiding en stond die gedurende de resterende 19 uren ook niet meer af. Zo werd de Zimbabwaan Axcil Jefferies om 15.01 uur lokale tijd na exact 600 ronden als winnaar van de race afgevlagd. In totaal had de GPX-Porsche maar liefst 522 ronden aan de leiding gereden.

GPX-Porsche-rijder Axcil Jefferies (midden) reed de 911 als winnaar over de finishlijn. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Jefferies, een jonge, talentvolle rijder die tot dusver met name in de Lamborghini-merkenraces actief was, deelde de winnende 911 met de beide Porsche-fabrieksrijders Mathieu Jaminet en Julien Andlauer en de beide Franse gentlemen-rijders Frédéric Fatien en Alain Ferté. “Geweldig dat we deze race hebben kunnen winnen”, zei Jefferies na afloop. “De jongens van het team hebben hier enorm hard voor gewerkt, ze hebben de auto deze week twee of drie keer helemaal uit elkaar gehaald en weer opgebouwd. Ze hebben constant het vertrouwen in ons behouden, prachtig dat ze daarvoor nu de beloning krijgen.”

Zesde overwinning voor Porsche in Dubai

Voor het GPX Racing-team is het de tweede overwinning in een grote internationale 24-uursrace na de zege in de 24 Uur van Spa-Francorchamps in 2019, eveneens met Porsche. Voor Porsche is het de zesde overwinning in de 24 Uur van Dubai na eerdere successen van het Australische team VIP Petfoods in 2008, het Duitse Land Motorsport in 2009, IMSA Performance Matmut in 2010, het Zwitserse Stadler Motorsport in 2014 en het Duitse Herberth Motorsport in 2017. Met zes overwinningen staat Porsche nu weer alleen bovenaan op de ranglijst van winnende merken in Dubai, een positie die het tot dusver deelde met Mercedes-AMG. Opmerkelijk: met het Porsche-succes blijven Duitse fabrikanten ongeslagen tijdens de race in Dubai, waarvan de historie teruggaat tot 2006. De Fransman Alain Ferté, inmiddels 65 jaar oud, is de eerste rijder die de race in Dubai met twee verschillende merken gewonnen heeft. In 2016 zegevierde hij met een Audi van het Belgische team WRT, nu won hij dus met Porsche. Ferté kan bogen op een rijke autosportcarrière met successen in ondermeer Formule 3 en Formule 2, 14 deelnames in Le Mans voor ondermeer de fabrieksteams van Jaguar, Peugeot en Mercedes, twee seizoenen in de DTM en ook tal van activiteiten in het truckracen, onder andere als fabrieksrijder van DAF.

Een rit op kamelen door de pitstraat voor de top drie behoort tot de tradities in Dubai. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Voor de overige Porsche-teams in de GT3-Pro-klasse was er geen succes weggelegd. Het Italiaanse team Dinamic Motorsport, tweede in de kwalificatie, werd op de startopstelling drie plaatsen teruggezet omdat een van de rijders in de avondtraining op donderdag tijdens een neutralisatie een andere auto had ingehaald, wat in het reglement verboden is. In de race verloor het team in de nacht al 20 minuten voor reparatie van schade na een aanrijding en uiteindelijk zorgde een defect aan de versnellingsbak voor de voortijdige uitval. Vanwege het aantal afgelegde ronden werd de Dinamic-Porsche nog als zesde in de klasse geklasseerd. Niet geklasseerd daarentegen werd de Herberth Motorsport-Porsche die vanaf de pole-position vertrokken was: hier zorgde een defect aan de ophanging voor de uitval.

In de GT3-Am-klasse was de Herberth-Porsche met het startnummer 93 van Stefan Görig, Antares Au, Daniel Lloyd en John Loggie de enige geklasseerde 911 met de zesde plaats. De andere Herberth-Porsche in deze klasse viel al na 60 ronden uit, nadat bij een aanrijding met de Dinamic-Porsche uit de Pro-klasse een draagarm van de wielophanging was afgebroken.



Nederlandse zege in de 991-Cup-klasse dankzij NKPP Racing by Bas Koeten Racing. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Nederlands succes dankzij NKPP Racing by Bas Koeten Racing in 991-Cup-klasse

In de 991-Cup-klasse was er Nederlands succes: het team NKPP Racing, waarvan de inzet verzorgd werd door Bas Koeten Racing uit het Noord-Hollandse Westwoud, behaalde met de vier eveneens Nederlandse rijders Harry Hilders, Roeland Voerman, Gijs Bessem en Bob Herber de overwinning in de met acht auto’s goed bezette klasse. Net als bij de algehele overwinning van GPX Racing met de 911 GT3 R was ook het succes voor NKPP Racing by Bas Koeten Racing in de Cup-klasse het resultaat van een foutloze race, waarin het team niet de snelste, maar wel de betrouwbaarste combinatie bleek te hebben.

De groen-oranje NKPP/Bas Koeten Racing-Porsche kon in de tweede helft van de race de leiding in de klasse overnemen, nadat de 911 van het Luxemburgse Duwo-team, met onder anderen meervoudig Supercup-racewinnaar Dylan Pereira in de bezetting, in de vroege ochtend op de baan stilviel en daarop zo’n 45 minuten in de pits stond voor reparatie. Het Luxemburgse team eindigde op de tweede plaats in de klasse.

Derde plaats voor de MRS GT-Racing-911 met onder anderen Jeroen Bleekemolen. (Foto: MRS/Xynamic)

De 911 van het Duitse MRS GT Racing, waar tweevoudig Supercup-kampioen Jeroen Bleekemolen deel uitmaakte van de rijdersbezetting, eindigde als derde in de klasse. “Niet helemaal ontevreden”, meldde Bleekemolen na afloop. “Maar we hadden natuurlijk gehoopt, mee te kunnen doen voor de overwinning. De snelheid was er zeker. Al vrij vroeg in de race had Tim Pappas een aanrijding met de Mercedes van MP Motorsport. Dat kostte meteen een halfuur in de pits vanwege een lekke radiateur en een kromme ophanging. Dat was veel werk, maar daarna zijn we toch weer goed opgeklommen en reden zelfs een tijdlang op de tweede plaats. Toen ging er iets stuk met de elektronica, we weten nog steeds niet helemaal precies wat. Er is veel vervangen en uiteindelijk zijn we wel gefinisht en werden zo derde. Verder een mooi evenement, top hoe Creventic het toch weer heeft georganiseerd. Het was leuk om weer eens met een Cup-Porsche te rijden, dat doe ik niet meer zo vaak. Leuk gestreden, ik heb een leuk weekeinde beleefd.”

De Profildoors by Huber Racing-Porsche met Larry ten Voorde haalde na een crash van een van de andere rijders de eindstreep niet. (Foto: Creventic/Petr Fryba)

Een plaats daarachter eindigde de Porsche van Profildoors by Huber Racing met Supercup- en Duitse Carrera Cup-kampioen Larry ten Voorde op de vierde plaats in de klasse, maar ook deze auto haalde de finish niet. “In de nacht ging het heel goed”, vertelde Ten Voorde. “We hebben de auto op de derde positie kunnen houden, de jongens deden een goede job, maar jammer genoeg had een van mijn teamgenoten (Merabi Mekvabishvili, red.) in de ochtend een zware crash, waarna de auto niet meer te repareren was. Daarmee was de race voorbij. Het was jammer om te zien, zeker omdat we meededen voor een podium, maar dat mocht helaas niet zo zijn.”

Al mocht er dit jaar dan geen publiek naar binnen, de traditie van vuurwerk op vrijdagavond om 20.00 uur werd natuurlijk gehandhaafd. (Foto: Creventic/Petr Fryba)







Larry ten Voorde over het verloop van de race.

Foto’s: KNPP/Bas Koeten Racing crew. Petr Fryba, MRS/Xynamic.