Voor veel Porsche-coureurs start het seizoen dit weekeinde in Dubai

De Hankook 24H Dubai wordt dit weekeinde voor de 16e keer gehouden. (Foto: Creventic)

Aanstaande vrijdag en zaterdag (in Arabische landen is dat het weekeinde) wordt op het Dubai Autodrome de 16e editie van de Hankook 24H Dubai verreden. De wedstrijd, georganiseerd door het bureau Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep, is een van de eerste grote internationale lange-afstandsraces van het nieuwe jaar. Natuurlijk staan er ook heel wat Porsches aan de start, inclusief meerdere Nederlandse coureurs. Vierenzestig.nl blikt vooruit.

De race in Dubai ontstond ooit uit een initiatief van twee Nederlandse hobbycoureurs, Ivo Breukers en Gerrie Willems, die in de eerste jaren van deze eeuw actief waren in de toenmalige SEAT Ibiza Cup. Ze beleefden veel plezier aan lange-afstandsraces en toen Ivo Breukers in 2004 in Dubai aanwezig was bij de finale van het toenmalige Europees toerwagenkampioenschap en daar onder anderen Tom Coronel in actie zag, kwam hij op het idee om daar zelf eens een lange-afstandswedstrijd te organiseren. Samen met Willems richtte hij de organisatie Creventic op en zo vond in januari 2006 de première van de 24 Uur van Dubai plaats. Het doorgaan was lange tijd onzeker, omdat net daarvoor de sjeik in Dubai overleden was. Er heerste een periode van nationale rouw, maar voor een internationaal sportevenement als de race werd een uitzondering gemaakt. “Alles en iedereen was al onderweg. Als die race niet had mogen doorgaan, was dat voor ons gelijk einde verhaal geweest”, erkent Breukers nog steeds. Leuk detail: in 2006 behoorde niet alleen racelegende Hans-Joachim Stuck tot het winnende BMW-team, maar ook Toto Wolff, de huidige topman van het Mercedes-Formule 1-team.

In 2017 won het Duitse team Herberth Motorsport, de vijfde en tot dusver laatste overwinning voor Porsche in Dubai. (Foto: Porsche/Gruppe C)

Vijf overwinningen voor Porsche

Inmiddels behoort de race in Dubai tot de klassiekers in de lange-afstandsracerij. In 2008 won er voor het eerst een Porsche, de 997 GT3-RSR van het Australische VIP Pet Foods-team. Ook de twee jaar erna won er een Porsche-team, respectievelijk het Duitse Land Motorsport en de Franse renstal IMSA Performance Matmut. Meer Porsche-successen waren er in 2014 dankzij het Zwitserse Stadler Motorsport en in 2017 met het Duitse Herberth Motorsport, met ondermeer Porsche-fabriekscoureur Brendon Hartley als een van de rijders. Met vijf overwinningen staat Porsche samen met Mercedes-AMG gedeeld bovenaan op de erelijst van de race in Dubai.

Hankook 24 hours of Dubai 2017 – Foto: Gruppe C Een rit naar het podium per kameel voor de top drie behoort onder normale omstandigheden tot de tradities in Dubai. Voor de meeste coureurs spannender dan het racen. (Foto: Gruppe C)

Normaliter is de race in Dubai de eerste internationale lange-afstandsrace van ieder nieuw kalenderjaar. Dit jaar vormt daarop een uitzondering, want afgelopen weekeinde vond er al een GT-race plaats op het circuit van Bahrein, de Gulf 12 Hours, die eigenlijk in december in Abu Dhabi gehouden had moeten worden, maar nu zowel in tijd als qua locatie verplaatst werd. Er stonden slechts twaalf auto’s aan de start, negen GT3’s en drie GT4’s. Het Italiaanse Dinamic Motorsport was het enige Porsche-team, coureurs Roberto Pampanini, Mauro Calamia en Stefano Monaco eindigden met hun 911 GT3 R als tweede, op één ronde van de winnende McLaren.

Vijf Porsches in de GT3-klasse in Dubai

In Dubai staan er dit weekeinde vijf Porsches in de GT3-klasse aan de start, waarvan drie in de GT3-Pro-klasse en twee in de GT3-Am-klasse. Het genoemde team Dinamic Motorsport is met dezelfde rijders als afgelopen weekeinde in Bahrein ook in Dubai van de partij, aangevuld met de Italiaanse Porsche-fabriekscoureur Matteo Cairoli. De tweede 911 GT3 R op de inschrijflijst is de auto van GPX Racing, dat in de Verenigde Arabische Emiraten zijn thuisbasis heeft. De auto in Gulf-kleuren wordt bestuurd door de beide Franse fabrieksrijders Mathieu Jaminet en Julien Andlauer, gentlemen-rijders Frédéric Fatien en Alain Ferté en Axcil Jefferies, een jong talent uit Zimbabwe. De derde Porsche in de Pro-klasse is die van het Duitse Herberth Motorsport, een voormalige winnaar in Dubai, met twee gentlemen-rijders in de personen van Jürgen Häring en Wolfgang Triller en drie snelle jonge coureurs, te weten Vincent Kolb, Sven Müller en Klaus Bachler.

De twee Porsches in de GT3-Am-klasse komen ook van Herberth Motorsport en zijn bezet met respectievelijk Daniel Allemann, Ralf Bohn en de tweelingbroers Robert en Alfred Renauer alsmede Steffen Görig, Antares Au, Daniel Lloyd en John Loggie. Tot de concurrenten in de GT3-Am-klasse behoort ook een bekende naam uit Porsche-kringen: Jaap van Lagen rijdt ditmaal in een Mercedes-AMG GT3 van het team MP Motorsport uit het Zuid-Hollandse Westmaas. Dit team wist vorig jaar, toen de race in Dubai vanwege zware regenval na zeven uur al werd gestaakt, de klasse te winnen.

De Porsche 911-Cup-klasse (met startnummers 900 en hoger) is in Dubai altijd zeer goed bezet. (Foto: Creventic)

Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde in Porsche Cup-klasse

Als altijd is er in Dubai ook een aparte klasse voor Porsche Cup-auto’s (generatie 991-II). Hier zijn negen auto’s ingeschreven, zodat er een spannende strijd mag worden verwacht. Vanuit Nederlands perspectief is vooral de deelname van twee Porsche Supercup-kampioenen interessant: Larry ten Voorde rijdt voor het Duitse team Profildoors by Huber Racing, Jeroen Bleekemolen start voor het eveneens Duitse MRS GT-Racing. Bleekemolen wist de race in Dubai al drie keer op zijn naam te schrijven, maar strijdt nu, net als Ten Voorde, om de zege in de Porsche-klasse. Andere rijders uit de Supercup in Dubai zijn ondermeer de Luxemburger Dylan Pereira, vorig jaar Ten Voordes voornaamste concurrent in de titelstrijd van zowel de Supercup als de Duitse Carrera Cup, de jonge Duitser Leon Köhler en de Fin Jukka Honkavori.

Larry ten Voorde live vanuit Dubai

NKPP Racing by Bas Koeten Racing: Nederlands team met Porsche



NKPP Racing by Bas Koeten Racing foto Petr Fryba

Met NKPP Racing by Bas Koeten Racing is er ook een Nederlands Porsche-team actief in de Hankook 24H Dubai. Samen met het al genoemde MP Motorsport in de GT3-Am-klasse is dit het enige team dat ook volledig uit Nederlandse rijders bestaat, en wel Harry Hilders, Gijs Bessem, Bob Herber en Roeland Voerman. Alle vier beschikken ze over rijkelijk ervaring, al moet gezegd dat ze tussen de Supercup-routiniers en andere jonge wolven waarschijnlijk niet om de hoogste eer in de klasse zullen strijden. Het plezier van deelnemen telt in Dubai echter ook, de goede sfeer in de paddock – dit jaar natuurlijk met de nodige afstand – en het gezamenlijk beleven van de passie voor de autosport is iets wat bij de evenementen van Creventic altijd hoog in het vaandel staat.

NKPP Racing by Bas Koeten Racing foto Petr Fryba



Morgen, donderdag 14 januari, is er de kwalificatie, bepalend voor de startopstelling. Op vrijdag 15 januari start de race om 15.00 uur lokale tijd, 12.00 uur in Nederland, met de geplande finish 24 uur later, dus op zaterdag op het middaguur. Een livestream is te vinden via het YouTube-kanaal van de 24H Series.