“Prachtige tijden beleefd met Porsche”: Hans-Joachim Stuck wordt 70

In 1986 en 1987 (foto) won Hans-Joachim Stuck met de Porsche 962 de 24 Uur van Le Mans. (Foto: Archief Porsche AG)

Hans-Joachim Stuck behaalde in vele raceklassen met vele merken successen, onder andere met Audi, BMW en Ford, maar internationaal scoorde hij vooral goed met Porsche in de Groep C-racerij. Vandaag, 1 januari, viert de Duitse coureur zijn 70e verjaardag. Reden voor Vierenzestig.nl om hem extra voor het voetlicht te halen.

Er zijn twee prominente coureurs die op 1 januari jarig zijn, en opmerkelijk genoeg behaalden ze beide grote successen met Porsche. De ene is Jacky Ickx, die in 1946 geboren werd en derhalve zijn 76e verjaardag viert, en de andere is Hans-Joachim Stuck, die op Nieuwjaarsdag 1951 het levenslicht zag en derhalve vandaag 70 jaar oud wordt. Dat verdient ook op deze website de nodige aandacht.

Bij Stuck kun je beslist zeggen dat autosport hem in de genen zit. Zijn vader Hans Stuck was in de jaren dertig al succesvol met de vermaarde ‘Silberpfeile’ van Auto Union, een voorloper van het huidige Audi, zowel bij circuitraces als bergklims, wat hem in Duitsland het predicaat ‘Bergkönig’ opleverde. Na de oorlog was Stuck sr. ook nog actief, op 60-jarige leeftijd werd hij in 1960 nog Duits bergklimkampioen, maar meer en meer hield hij zich ook bezig met het geven van rijvaardigheidstrainingen en racecursussen. Zo kreeg ook zijn zoon Hans-Joachim al snel de smaak te pakken en kreeg bij hoge uitzondering al op 16-jarige leeftijd zijn rijbewijs. In 1969 won Hans-Joachim Stuck de ‘Sportfahrerlehrgang’ van de Scuderia Hanseat, die tot op de dag van vandaag hoog aangeschreven trainingen op de Nürburgring organiseert. In datzelfde jaar behaalde Stuck jr. ook zijn racelicentie en won hij in 1970 samen met Clemens Schickentanz in een BMW 2002 van het Koepchen-team de eerste editie van de 24-uursrace op de Nürburgring.

In de Groep C startte Stuck ook voor Porsche-klantenteams, zoals hier met Joest in Mexico in 1990. (Foto: Archief Porsche AG)

Na successen met BMW in de Formule 2 en Ford, waarmee hij in 1972 de eerste titel in de Deutsche Rennsport-Meisterschaft won, kwam Stuck van 1974 tot en met 1979 in totaal in 74 Formule 1-Grands Prix uit. Twee derde plaatsen, in 1977 op Hockenheim en Zeltweg, waren zijn beste resultaten. Daarnaast werd hij in 1979 runner-up in de Procar-serie, de spectaculaire merkencup met de BMW M1-sportwagens. Met de komst van het Groep C-reglement voor lange-afstandsraces vond Stuck medio jaren tachtig onderdak bij Porsche. Daar reed hij niet alleen met de Porsche in de bekende blauw-witte Rothmans-kleuren tijdens de races van het Wereldkampioenschap voor sportwagens en de Duitse Supercup, maar nam hij ook een groot deel van het testwerk voor zijn rekening. “Stuck was er altijd als er getest moest worden”, herinnerde technicus Norbert Singer zich. “Hij woonde in Grainau bij Garmisch-Partenkirchen, dus ook niet zo ver van Stuttgart, terwijl Derek Bell vanuit Engeland moest komen, Jacky Ickx vanuit Monaco en Jochen Mass vaak vanuit Zuid-Afrika.”

Hans-Joachim Stuck (links) en Derek Bell (rechts) maakten in 1986 deel uit van het winnende Porsche-team in Le Mans. In het midden Vern Schuppan, die in een andere fabrieks-962 reed, maar uitviel. Op de achtergrond technicus Norbert Singer. (Foto: Archief Porsche AG)

In 1985 behaalde Stuck in de fabrieks-962 als derde, samen met Derek Bell, zijn eerste podiumplaats tijdens de 24 Uur van Le Mans. Het jaar erna won Stuck er voor het eerst, opnieuw samen met Bell en ditmaal ook met de Amerikaan Al Holbert, opnieuw met een 962. In 1987 stond ditzelfde trio opnieuw op de hoogste trede van het podium na afloop van de West-Franse klassieker. In 1986 eindigden Stuck en Bell samen ex-aequo bovenaan in het rijdersklassement in het WK voor sportwagens, in dat jaar wonnen ze naast Le Mans ook de openingsrace op Monza. Officieel werd Bell echter als kampioen uitgeroepen, omdat hij in de race op de Norisring, de enige wedstrijd waarin ze niet samen in dezelfde auto uitkwamen, boven Stuck geëindigd was.

Stuck enkele jaren geleden bij de gerestaureerde 962 in Coca-Cola-kleuren, waarin hij samen met Bob Akin en Jo Gartner in 1986 de 12 Uur van Sebring won. (Foto: Archief Porsche AG)



Nadat Porsche de fabrieksactiviteiten in de Groep C-racerij afbouwde, maakte Stuck de overstap naar Audi, waarmee hij in 1988 en 1989 successen behaalde in respectievelijk de Amerikaanse TransAm-serie en het IMSA GTO-kampioenschap, eveneens in de VS. Samen met Audi reed Stuck in 1990 in de Duitse toerwagenserie DTM, waarin hij dat seizoen kampioen werd. Aanvankelijk lachte de concurrentie nog om de enorme V8 quattro, maar al snel bleek de auto een echte winnaar. Ook in 1991 en 1992 reed Stuck nog met Audi in de DTM, maar halverwege 1992 stapte Audi uit de serie, nadat een aanvankelijk goedgekeurde constructie met een omgedraaid ingebouwde krukas alsnog werd afgekeurd. In 1994 stond Stuck opnieuw op het podium in Le Mans, waar hij met de Dauer-Porsche 962 als derde eindigde. Vervolgens reed Stuck enkele jaren in de tweeliter-supertoerwagens, maar dat was niet helemaal zijn métier. Na nog een seizoen DTM met Opel in 1996, toen het kampioenschap onder de FIA-vlag de naam ITC droeg, inclusief twee overwinningen, keerde Stuck terug naar Porsche.

Stuck en Bell wonnen in 1986 met de 962C ook de 1000 Kilometer van Monza. (Foto: Archief Porsche AG)

Met de spectaculaire 911 GT1 zette Porsche in 1996 de toenmalige BPR-GT-serie op zijn kop. De constructie van Norbert Singer was puur voor de racerij gebouwd, in tegenstelling tot de concurrentie, bestaande uit McLaren F1, Ferrari F40, Venturi LM600 en Chrysler Viper, wat voor de racerij aangepaste straatauto’s waren. Porsche nam aan drie races deel en won ze alle drie, op Brands Hatch en Spa-Francorchamps wonnen Stuck en de Belg Thierry Boutsen, op Zhuhai Ralf Kelleners en Emmanuel Collard. In de 24 Uur van Le Mans, niet meetellend voor de BPR-serie, eindigde Stuck samen met Thierry Boutsen en Bob Wollek in de 911 GT1 als tweede. Het jaar erop reed Stuck voor het laatst voor Porsche in Le Mans, maar ditmaal haalde hij, wederom samen met Boutsen en Wollek de eindstreep niet.

Hans-Joachim Stuck geniet bij fans, zeker in Duitsland, nog steeds een enorme populariteit. (Foto: Audi AG)

In 1998 stapte Stuck over naar BMW, waarvoor hij nog eenmaal in Le Mans in actie kwam, maar ook hier de finish niet haalde. Met BMW won hij in 1998 wel de 24-uursrace op de Nürburgring – de eerste overwinning voor een auto met dieselmotor in een internationale 24-uursrace – en behaalde zijn derde succes in de klassieker in de Eifel, eveneens met BMW, in 2004. In 2008 tekende Stuck voor het Volkswagen-concern, waar hij naast activiteiten als rijder ook als adviseur en ambassadeur actief was. Zijn carrière als coureur beëindigde hij in 2011, nadat hij samen met zijn zoons Johannes en Ferdinand de 24 Uur op de Nürburgring gereden had. Van 2012 tot afgelopen voorjaar was Stuck tevens voorzitter van de Duitse auto- en motorsportfederatie DMSB.

Samen met Timo Bernhard in de 919 Hybrid Evo reed Stuck in de 962 in 2018 een paraderonde over de Nürburgring-Nordschleife. (Foto: Porsche AG)

“De 962 is de raceauto die de meeste indruk op me heeft gemaakt”, stelde Stuck in een interview. “Zeker de versie met PDK, de Porsche Doppel-Kupplung, was technisch zijn tijd ver vooruit. Ik heb met Porsche prachtige tijden beleefd.” In 2018 was er nog een bijzonder moment toen Stuck met een 962 Timo Bernhard in de 919 Hybrid Evo begeleidde tijdens een paraderonde over de Nürburgring-Nordschleife in het voorprogramma van de 24-uursrace aldaar. Stuck geniet met name in Duitsland nog steeds een enorme populariteit.