Boekbespreking: 24 Hours of Le Mans 1970

Nu we toch nergens heen kunnen, kan een lekker Porsche-boek het thuiszitten aanzienlijk veraangenamen. Deze week stelt Vierenzestig.nl enkele nieuwe publicaties voor. Vandaag deel drie, een geweldig boek over de 24 Uur van Le Mans in 1970 en wat ons betreft het beste Porsche-sportboek van het jaar!

Een boek over een race die een halve eeuw geleden plaatsvond? Is daarover niet alles al gezegd en geschreven? Misschien, maar de race van Le Mans in 1970 is zeker vanuit het perspectief van Porsche een bijzondere, want in dat jaar behaalde het merk zoals bekend voor het eerst de algehele overwinning in de Franse klassieker, de eerste van de in totaal 19 die er tot dusver voor Porsche op de lijst staan. En het halve-eeuwfeest van de overwinning van Hans Herrmann en Richard Attwood in de 917 was voldoende reden om uit te pakken met een nieuw boek, verschenen als ‘Edition Porsche Museum’ bij het Motorbuch Verlag en naar keuze verkrijgbaar in Duits, Engels of Frans.

De teksten zijn van Peter Weidenhammer, die regelmatig product- en technologieteksten voor Porsche schrijft, maar teksten spelen in dit ruim 200 pagina’s tellende boek een ondergeschikte rol. Het gaat vooral om de foto’s, en die zijn in ruime mate opgenomen. De fotograaf in kwestie is Klaus Reichert, jarenlang werkzaam voor de persafdeling van Porsche en helaas in 1991 op 52-jarige leeftijd veel te vroeg overleden. Rondom de 24-uursrace was hij in juni 1970 zo’n twee weken lang in Le Mans en legde daar met camera en zwart-witnegatieven de verrichtingen van de diverse Porsche-teams en de betrokken mensen vast. Enkele foto’s zijn bekend geworden van posters of boeken, maar het overgrote deel van het materiaal werd nog niet eerder gepubliceerd en is afkomstig uit het archief van Porsche.

Op de cover is de bekende opname van de winnende 917 met het startnummer 23 van links voor in de regen bij het uitkomen van de Ford-bochten te vinden, de opname die is gebruikt in tal van publicaties, maar met rode en blauwe markeringen zoals die in het analoge tijdperk jarenlang de uitsnede voor bepaalde printpublicaties aangaven. De eerste twee pagina’s laten een lang belichte opname zien van het rechte stuk bij de finish en de grote tribune bij avond, een foto waarop niets scherp is, maar die wel heel veel sfeer heeft. Tegenover de titelpagina staat ‘Black & bright’, een motto dat perfect past bij dit boek. Na het voorwoord en een Porsche-intern tijdschema voor de 24 Uur van Le Mans (‘15.55 h: Fahrer startbereit in Wagen’) volgen de foto’s, vrijwel constant één foto per pagina, waardoor de opnames uitstekend tot hun recht komen.

In totaal zeven 917’s stonden er in 1970 aan de start, drie Kurzhecks onder de inschrijving van John Wyer Autmotive (startnr. 20 van Jo Siffert/Brian Redman, startnmmer 21 van Pedro Rodriguez/Leo Kinnunen en startnummer 22 van David Hobbs/Mike Hailwood), twee Kurzhecks van Porsche Salzburg (startnummer 23 van Hans Herrmann/Richard Attwood en startnummer 25 van Vic Elford/Kurt Arens), een Kurzheck van David Piper met Piper zelf en Gijs van Lennep onder het startnummer 18 en een Langheck van het Martini-team van Hans Dieter Dechent, bestuurd door Willy Kauhsen en Gérard Larrousse onder het nummer 3. Een achtste 917 met het startnummer 24 was eveneens door Porsche Salzburg ingeschreven, maar was een trainingsauto.

Het boek begint op woensdag 10 juni met foto’s van de technische keuring. ’s Avonds is de eerste training, waarbij naast de 917’s ook foto’s van enkele 911’s en een 914 zijn opgenomen. Uit de technische documenten uit het Porsche-archief blijkt wat er aan de auto’s is gedaan (remmen ontlucht, vierde versnelling gewisseld, toespoor rechts achter versteld naar 15°). Een spectaculaire fotoserie laat zien hoe de 908/02 van Dieter Spoerry na een aanrijding met de Matra van Jack Brabham volledig vernield is. Ook van de donderdag zijn er mooie trainingsfoto’s. Van de vrijdag zijn er opnamen vanuit de werkplaats in Teloché, waar ook Ferry Porsche en Louise Piëch op bezoek kwamen, en van de Porsche-ontvangst in de avond op het Château de Courtanvaux, waar diverse raceauto’s keurig op het grind stonden opgesteld. Geweldige sfeerfoto’s van de receptie in de open lucht, met de meeste coureurs keurig in kostuum met stropdas.

Van de zaterdag zijn de voorbereidingen voor de start weergegeven, waarbij ook de concurrentie met Alfa Romeo T33/3’s en Ferrari 512’s in beeld komt. Uit de eerste uren van de race zijn er ook de nodige foto’s, met veel regen, gevolgd door prachtige meetrekkers in het donker. Op zondag wordt de berichtgeving hervat, waarbij het nog steeds zichtbaar nat is. Opnames vanaf de baan en vanuit de pits, waarbij de fotoserie rond de middag stopt. Blijkbaar was Reichert bij de finish niet meer aanwezig, want er wordt volstaan met een afbeelding van de bekende overwinningsposter.

Het voorlaatste hoofdstuk behelst de huldiging in het stadhuis van Stuttgart, op de donderdag na de race. Ook hier weer prachtige foto’s van de rit met de 917’s door de stad en de ontvangst bij de burgemeester. Op woensdag 24 juni is er nog een ontvangst bij de premier van de deelstaat Baden-Württemberg, waarbij naast een 907 ook de rijdster Hannelore Werner met een March-Formule 2-auto aanwezig is. Een impressie van het Porsche-fabrieksarchief met ondermeer een contactsheet met negatiefstroken uit Le Mans, een reisschema voor de medewerkers van Stuttgart naar Le Mans (maandag: negen auto’s met een precieze indeling wie in welke auto reed of meereed, woensdag een NSU Ro80 met Helmut Bott en Peter Falk, vrijdag een VW Variant en een auto voor Rodriguéz) rondt het geheel af.

Het binnenwerk van het boek is gedrukt op de papiersoort Condat Matt Périgord, een mooi glanzend papier dat heel plezierig aanvoelt en de foto’s geweldig goed tot hun recht laat komen. Het geheel is mooi gebonden met drie leeslintjes in de Franse kleuren rood, wit en blauw. Een fantastische uitgave, waar we niet enthousiast genoeg over kunnen zijn. Wat ons betreft hét Porsche-sportboek van het jaar!

Peter Weidenhammer / Klaus Reichert: 24 Hours of Le Mans 1970, uitgave: Motor Buch Verlag, ISBN 978-3-613-30961-6 (Duits), 978-3-613-30964 (Engels), 978-3-613-30965-4 (Frans). Duits-, Engels- of Franstalig, 204 pagina’s, 30 x 28 cm, gebonden in hardcover.