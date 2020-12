Acteur en rallynavigator Claude Brasseur (84) overleden

Claude Brasseur (2e van links) met Jacky Ickx voorop de 959 in de Rally Parijs-Dakar. (Foto: Porsche AG)

Gisteren overleed op 84-jarige leeftijd de Franse acteur Claude Brasseur, die naast zijn rollen in niet minder dan 90 films ook bekendheid verwierf als bijrijder in de rally-raid-sport, met name aan de zijde van Jacky Ickx, met wie hij in totaal zes keer de rally Parijs-Dakar reed, waaronder drie maal met Porsche.

Tot de bekende films waarin Brasseur speelde, behoren ‘La Boum’ en ‘Camping’. In de eerste helft van de jaren zestig was hij bovendien actief als bobsleeër, zelfs voor het Franse nationale team. Zijn interesse voor de autosport ontstond tijdens een wintersportvakantie met een groep vrienden, onder wie Jacky Ickx. Op een avond keken ze daarbij naar een sportuitzending, waarin beelden van de rally Parijs-Dakar te zien waren. Na de nodige grappen over en weer zei Ickx de volgende dag tegen Brasseur: “Wat dacht je ervan, waarover we het gisteravond hadden?”

In 1981 stonden Jacky Ickx en Claude Brasseur met een Citroën CX voor het eerst aan de start van Parijs-Dakar. (Foto: archief)

Brasseur nam wat lessen om zich te bekwamen in de taken van een bijrijder bij Jean Todt, in de jaren zeventig succesvol als navigator in de rallysport en na een lange carrière als sportdirecteur bij Peugeot en later teambaas bij Ferrari nu president van de mondiale automobielfederatie FIA. Enkele maanden later, in januari 1981, namen Jacky Ickx en Claude Brasseur met een Citroën CX, gesponsord door Texaco, Citroën België en het weekblad Paris Match, deel aan de derde editie van Parijs-Dakar. Vanwege een ongeval haalden ze de eindstreep niet, maar met enkele snelle tijden lieten ze wel het potentieel van de CX zien. In totaal zou Brasseur nog vijf keer samen met Ickx de rally Parijs-Dakar rijden. In 1983 won het duo met een Mercedes 280 GE.

Op initiatief van Jacky Ickx nam Porsche in 1984 aan Parijs-Dakar deel met een 911 voorzien van vierwielaandrijving, intern bekend als 953. (Foto: Porsche AG).

Voor de editie van 1984 volgde de overstap naar Porsche, nadat Jacky Ickx bestuurslid Helmut Bott had weten te overtuigen van de waarde van een rally-raidproject. Sportdirecteur Peter Falk en technisch specialist Roland Kussmaul waren de stuwende kracht achter de deelname aan Parijs-Dakar. Voor dat jaar werd een flink gemodificeerde versie van de 911 opgebouwd onder de aanduiding 953 en ook wel bekend als 911 Carrera 3.2 4×4, voorzien van vierwielaandrijving, afkomstig uit de Audi quattro, en een 330 pk sterke motor. René Metge en Dominique Lemoyne wonnen er het autoklassement mee. Voor Ickx en Brasseur was de eerste Dakar-deelname met Porsche lastiger: een brand in de kabelboom zorgde bijna voor de voortijdige uitval, maar een monteur wist de auto nog provisorisch te repareren, zodat Ickx en Brasseur in ieder geval het bivak konden bereiken. Daar vond een ingrijpende reparatie plaats. In de resterende rallydagen maakte het Belgisch/Franse duo veel tijd goed, zodat ze vanaf de 139e plaats in het algemeen klassement alsnog als zesde finshten.

Claude Brasseur reed twee keer samen met Jackx Ickx in de 959 in Parijs-Dakar. (Foto: Porsche AG)

Het jaar erna volgde de rallyversie van de 959, maar daarmee vielen Ickx/Brasseur in Parijs-Dakar uit. In 1986 was er wel succes, want toen eindigden ze met de vermaarde Rothmans-Porsche 959 als tweede achter teamgenoten René Metge/Dominique Lemoyne.