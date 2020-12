Boekbespreking: GP Ice Race

Nu we toch nergens heen kunnen, kan een lekker Porsche-boek het thuiszitten aanzienlijk veraangenamen. Deze week stelt Vierenzestig.nl enkele nieuwe publicaties voor. Vandaag deel twee, een boek over de GP Ice Race in het Oostenrijkse Zell am See, een plaats die nauw met Porsche verbonden is. Dat er veel Porsches in het boek voorkomen, zal dan ook geen verbazing wekken!

Sommige verdwenen tradities verdienen het gewoon om ze nieuw leven in te blazen. Dat geldt ook voor de ‘GP Ice Race’ in het Oostenrijkse Zell am See, die in februari 2019 opnieuw werd geïnitieerd door Ferdi Porsche, lid van de gelijknamige autofamilie, en Vincenz Greger. Komend jaar kan de derde editie om voor de hand liggende redenen geen doorgang vinden, maar om de tijd tot de volgende aflevering te overbruggen, is er nu in ieder geval een prachtig boek.

Voor sommigen is alleen al de voorstelling van autorijden op sneeuw en ijs een angstvisioen, maar voor anderen (en daartoe behoort uw redacteur) is rijden onder winterse omstandigheden een plezierige bezigheid. Nee, geen ijzel, en ook geen blubber, wat het in onze contreien natuurlijk snel wordt als het eens een keer sneeuwt. Maar rijden op een mooie, dikke en aaneengesloten sneeuwlaag en daarbij de grenzen van de grip opzoeken is een waar genoegen. Leren driften, slalom rijden, kijken hoe ver je kunt gaan. Liefst op een afgesloten terrein met voldoende ruimte, graag ook op een bevroren meer of iets van dergelijke strekking. Wie dat eenmaal heeft ervaren, bijvoorbeeld bij een winterse rijvaardigheidstraining, weet wat we bedoelen.

Je voelt bijna de tinteling van de kou

Het plezier van winters rijden straalt al van de coverfoto van het boek ‘GP Ice Race’ af: een driftende Porsche 356 op een mooie sneeuwlaag in een prachtig berglandschap met daarachter een skiër die zich laat voortslepen. Dat gaat binnenin verder: een prachtige overzichtsfoto van het parcours met daarop een KTM X-Bow in actie. Maagdelijk witte sneeuw, zon, een deels blauwe lucht met een paar wolken: je voelt bijna de tinteling van de kou. Vervolgens is er een voorwoord van Ferdi Porsche, gevolgd door een goed geschreven tekst van Christina Rahmes over de achtergronden van het evenement. Vervolgens zo’n 80 pagina’s met foto’s van de GP Ice Race 2019. Prachtig actiebeeld, mooie details, grotendeels afgedrukt op een volledige pagina of zelfs als spread. Veel Porsches, historisch en modern, maar ook een Auto Union ‘Silberpfeil’-raceauto, een Alfa Romeo Giulia, een Audi quattro-rallyauto.

Het volgende hoofdstuk is een interview met Ferdi Porsche en Vincenz Greger, die de traditie van het ijsracen in Zell am See, in de jaren vijftig van de vorige eeuw ongelooflijk populair, opnieuw lieten opleven. Niet op het bevroren meer, omdat het risico dat er geen of niet voldoende ijs zou zijn, te groot was, maar op het uitgestrekte terrein van het voormalige vliegveld bij Zell am See. Maar wel met de wedstrijdonderdelen van vroeger: een race op een glad parcours, waarbij de auto’s van spikes zijn voorzien, en ‘skijöring’, waarbij een skiër zich door een auto moet laten trekken. Natuurlijk wel met iets modernere veiligheidsvoorzieningen, een aspect dat vroeger nauwelijks een rol speelde.

Historie van het ijsracen in Zell am See

Dat blijkt ook wel uit het volgende hoofdstuk, waarin de historie van het ijsracen in Zell am See belicht wordt, in woord en beeld. Prachtige zwart-witfoto’s met een hoog Porsche-gehalte, want in de jaren vijftig vond het evenement niet voor niets plaats onder de titel ‘Prof. Porsche Gedächtnis-Eisrennen Zell am See’. De familie Porsche heeft traditioneel een intensieve band met het Oostenrijkse stadje. Te zien zijn niet alleen tal van 356’s, maar ook Spyders en de onmiskenbare ‘Fetzenflieger’, de in eigen beheer gebouwde formulewagen van de Tiroolse uitvinder, coureur en levenskunstenaar Otto Mathé. Opvallend op de vele foto’s is naast het automobiele erfgoed ook de enorme hoeveelheid sneeuw. ‘Où sont les neiges d’antan’ is in het Frans de uitdrukking die wordt gebezigd om uit te drukken dat vroeger veel dingen beter waren, en dat ‘waar is de sneeuw van vroeger’ kan in dit geval letterlijk genomen worden.

Het vijfde hoofdstuk heeft de GP Ice Race 2020 als onderwerp, wederom met foto’s op zo’n 80 pagina’s. Wederom veel Porsches, inclusief een 935 (2019) in het kleurenschema van het Amerikaanse Champion-team, een 550 uit de collectie van State of Art en een 959 in rallyversie, maar onze favoriet is een actieplaat van een Saab 96 die een skiër trekt in de schemering. Over de al genoemde ‘Fetzenflieger’ van Otto Mathé is er een apart hoofdstuk met tekst en beeld, zowel recent als historisch, terwijl een verzameling citaten van bekende en minder bekende deelnemers en aanwezigen, onder wie coureurs als Gérard Larrousse, Hans-Joachim Stuck, Mark Webber en Marc Lieb rondt het geheel af.

Wie teleurgesteld is dat we deze winter niet op wintersport kunnen, niet om te skiën en ook niet om in de sneeuw te rijden, vindt in het boek ‘GP Ice Race’ een prachtige manier om toch een beetje winterse sfeer te beleven. Het fotowerk is prachtig, zowel de moderne opnamen van de afgelopen twee jaar (voor een groot deel van Stefan Bogner, ook bekend van de beeldbandreeks ‘Curves’) als het historisch materiaal, deels uit het archief van Porsche, van het Museum Prototyp uit Hamburg en deels uit de rijke nalatenschap van de Beierse fotograaf Hans Truöl. De uitvoering is prachtig: het boek is in linnen gebonden, het licht glanzende papier voelt plezierig aan en de foto’s komen goed tot hun recht. Het boek is een mooi document over een bijzondere vorm van autosport. Voor wie in de GP Ice Race geïnteresseerd is, bevelen we graag de reportage aan die collega Bob van der Wolf in februari van dit jaar voor de bevriende website AUTOSPORT.NL in Zell am See maakte: http://autosport.nl/klasse/nieuws/33266/groeten-van-de-gp-ice-race-uit-zell-am-see

Ferdi Porsche, Vincenz Greger: GP Ice Race , uitgave: Delius-Klasing, ISBN 978-3-667-11973-5, Duitstalig, 273 pagina’s, 22 x 29 cm, gebonden in hardcover,