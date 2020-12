Boekbespreking: Mythos Le Mans – die Porsche-Sieger

Nu we toch nergens heen kunnen, kan een lekker Porsche-boek het thuiszitten aanzienlijk veraangenamen. Deze week stelt Vierenzestig.nl enkele nieuwe publicaties voor. Vandaag beginnen we met een boek over de winnende Porsches in de 24 Uur van Le Mans.

Over Porsche in de 24 Uur van Le Mans kun je een encyclopedie samenstellen. Al in 1951, drie jaar nadat de eerste Porsche-sportwagen op kenteken was gezet, stonden er al twee 356’s in aerodynamisch verbeterde uitvoering aan de start bij de Franse klassieker. In het jaar waarin Porsche memoreerde dat het een halve eeuw geleden de eerste algehele overwinning in Le Mans behaalde, verscheen er een boek over de winnende Porsches, met foto’s van René Staud en teksten van Bernd Ostmann.

De naam René Staud is in Porsche-kringen niet onbekend: hij fotografeerde in zijn studio in Leonberg nabij Stuttgart in de afgelopen vijf decennia vrijwel alle Porsche-productie- en raceauto’s. Staud produceerde een dozijn boeken over Porsche en ook verschenen er Porsche-kalenders met zijn fotografische werk. Inmiddels heeft hij ook vestigingen in Hamburg, Sjanghai en Los Angeles en telt zijn organisatie 92 medewerkers. Hij rijdt ondertussen in zijn 26e 911. Bernd Ostmann was jarenlang hoofdredacteur van het gerenommeerde Duitse tijdschrift ‘Auto Motor und Sport’ en was, eerst als verslaggever, later als gast van de industrie, tientallen keren bij de 24 Uur van Le Mans. Ook in Zuffenhausen en Weissach, het hoofdkwartier van Porsche Motorsport, gaan en gingen er vele deuren voor hem open.

Op het stofomslag van het boek staan een 917, de eerste auto waarmee Porsche in 1970 Le Mans won, en de 919, waarmee Porsche in 2017 de meest recente overwinning aan de Sarthe behaalde. Beide frontaal gefotografeerd, de afbeeldingen mooi afgewerkt met spotvernis, wat prachtig contrasteert met het matzwarte papier. Op de achterkant een gecombineerde afbeelding van de zijkanten van de beide auto’s, ook weer met practig spotvernis, zou zo als poster aan de muur kunnen!

Het boek begint met een kort hoofdstuk onder de titel ‘Mythos Le Mans’, waarin een paar grote foto’s centraal staan, van de eerste 356, van de werkplaats in Teloché, waar Porsche jarenlang zijn onderkomen tijdens de raceweek had, en van de recente 919 Hybrid. Dan volgt een interview in vraag-antwoordvorm met Dr. Wolfgang Porsche, die zijn fascinatie voor Le Mans verwoordt. Verdere interviews zijn er ondermeer met coureurs Richard Attwood, Dr. Helmut Marko, Jacky Ickx, Klaus Ludwig, Hans-Joachim Stuck, Mauro Baldi, Mark Webber en Allan McNish, alsmede technicus Norbert Singer.

De interviews worden afgewisseld met fotoseries van succesvolle Porsche-raceauto’s: 917, 936, 935, 956, 962, 962 LM, de TWR-Porsche WSC-95, de 911 GT1 en de 919. De verschillende races worden beschreven, maar het is merkwaardig dat bijvoorbeeld de overwinning van Gijs van Lennep en Jacky Ickx met de 936 in 1976 volledig onbesproken blijft. En waarom de in de studio gefotografeerde Kremer-935 een auto in Jägermeister-kleuren is, wekt op zijn minst wat verwondering. Er racete nooit een 935 in het bekende oranje in Le Mans, alleen in de Deutsche Rennsport-Meisterschaft, en bovendien pas in 1980 en 1981, dus het jaar na de Le Mans-zege van het Kremer-team. Tussendoor zijn er ook diverse rij-impressies van de raceauto’s opgenomen, zoals van de 917, de 936, de 935 en de 919, allemaal redelijk recent en eerder gepubliceerd in de tijdschriften van Motor Presse Stuttgart als ‘Auto Motor und Sport’, ‘Sport Auto’ en ‘Motor Klassik’.

Een dubbelinterview met Hans Herrmann, die samen met Richard Attwood in 1970 met de 917 voor de eerste Le Mans-zege van Porsche zorgde, en Timo Bernard, die samen met Brendon Hartley en Earl Bamber in 2017 met de 919 Hybrid won, slaat de brug tussen het verleden en bijna het heden. Dan is er nog een hoofdstuk over de 919 Evo, die weliswaar nooit in Le Mans reed, maar waarmee Porsche in 2018 met Timo Bernhard en Neel Jani diverse records vestigde.

Het geheel is een aardig boek geworden, maar ook niet meer dan dat. Aan de foto’s van René Staud valt niets af te dingen, het zijn fantastische opnames waarbij ook de kleuren van achter- en ondergrond als altijd goed gekozen zijn en de auto’s en details nog beter tot hun recht laten komen. Qua teksten en inhoudelijk is het boek een beetje een allegaartje, deels hergebruikte elementen die we al elders tegenkwamen. Het wekt enigszins de indruk van ‘wat hebben we nog liggen en waaruit kunnen we snel een boek samenstellen’. Ook in de eindredactie kwamen we wat slordigheden tegen, zoals ‘Hermann’, waar de naam van de winnaar uit 1970 toch echt ‘Herrmann’ ist (“Wie ‘der Herr’ und ‘der Mann’”, zoals hij me bij ons eerste interview, jaren geleden, al met nadruk duidelijk maakte). En voor dat geheel vinden we de Duitse prijs van bijna 80 Euro toch wel heel flink…

René Staud / Bernd Ostmann: Mythos Le Mans – die Porsche-Siege – Autos-Technik-Fahrer, uitgave: Motor Buch Verlag, ISBN 978-3-613-04344-2, Duitstalig, 242 pagina’s, 31 x 24 cm, gebonden in hardcover met stofomslag.