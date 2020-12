Porsche vanaf 2023 terug met prototype op hoogste niveau

Foto: Ruim een week na zustermerk Audi kondigt ook Porsche voor 2023 een prototype voor de LMDh-categorie aan. (Foto: Porsche)

Porsche keert in 2023 terug op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij. De aankondiging die eigenlijk voor afgelopen zaterdagavond tijdens de digitale ‘Night of Champions’ van Porsche Motorsport al werd verwacht, maar bij die gelegenheid uitbleef, volgde vandaag direct na middernacht. De raad van bestuur van het Duitse sportwagenmerk gaf groen licht voor de bouw van een prototype volgens het LMDh-reglement, dat vanaf 2023 van kracht wordt in het FIA World Endurance Championship en het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Met de aankondiging van de deelname aan de LMDh-categorie is Porsche na concerngenoot Audi de tweede fabrikant die openlijk zijn steun voor de gezamenlijk door FIA/ACO en IMSA in het leven geroepen klasse uitspreekt. “En er zijn nog meer fabrikanten die belangstelling hebben”, zo verklaarde Fritz Enzinger, hoofd autosport van Porsche.

Fritz Enzinger, Vice President Porsche Motorsport

De LMDh-klasse biedt het perspectief dat met dezelfde auto’s kan worden gestreden voor de algehele overwinning in de lange-afstandsklassiekers van Daytona, Le Mans en Sebring. Dat was voor het laatst in de vroege jaren negentig het geval ten tijde van de Groep C-prototypes als de Porsche 962 en de Jaguar XJR-12. In tegenstelling tot destijds, en ook de recentere LMP1-prototypes en de parallel met de LMDh geplande hypercars, kosten de LMDh-auto’s een stuk minder. De basis wordt gevormd door LMP2-chassis van de vier geaccepteerde fabrikanten Oreca, Ligier, Dallara en Multimatic, terwijl er gebruik wordt gemaakt van een voor alle deelnemers identiek hybridesysteem inclusief elektronica. Alleen voor de verbrandingsmotor, de aerodynamica en het design hebben merken eigen mogelijkheden, mits die binnen de grenzen van het reglement blijven.

Dat Porsche voor het eerst in zijn lange-afstandshistorie geen eigen chassis voor de hoogste divisie ontwerpt, zal voor de technici in Weissach wellicht een lichte teleurstellig zijn, maar niet in de laatste plaats bezien in het licht van de huidige economische situatie is dit de enige manier waarop Porsche op zinvolle wijze weer kan meestrijden om de overwinning in het algemeen klassement, wat sinds het stopzetten van het LMP1-programma met de 919 Hybrid na drie opeenvolgende overwinningen in Le Mans en drie wereldtitels bij zowel merken als rijders op rij in de jaren 2015, 2016 en 2017 niet meer het geval was.

Ook in Amerika weer op het hoogste niveau

Dat er ook in Amerika weer op het hoogste niveau kan worden meegereden, is natuurlijk ook zeer positief nieuws. Met de onvergetelijke RS Spyder uit de LMP2-klasse maakte Porsche het in 2007, 2008 en 2009 de LMP1’s nog wel eens lastig in de toenmalige ALMS, met de zege in Sebring in 2008 als onbetwist hoogtepunt, maar structureel vooraan meerijden is natuurlijk nog een ander verhaal. Er moet eerst een auto worden ontworpen, ontwikkeld en gebouwd, dus het is nog vroeg dag, maar de veronderstelling ligt voor de hand dat het Penske-team op dit vlak wel eens een rol zou kunnen gaan spelen. Van Roger Penske is bekend dat hij nog een keer graag met zijn team naar Le Mans wil, en in het verleden was Penske al verantwoordelijk voor het succesvolle Amerikaanse RS Spyder-project, dus de connectie met Porsche is er.

Foto: Porsche

In de beide dagbladen uit Stuttgart, Stuttgarter Nachrichten en Stuttgarter Zeitung, verscheen in de uitgave van vandaag (sinds gistermiddag 17.00 uur al online) een uitgebreid interview met Porsche-sportbaas Fritz Enzinger en Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van het merk. “In een hybride-klasse tegen aanvaardbare kosten mee te kunnen strijden om de algehele overwinning maakt de autosport attractiever en belooft vanwege de acceptabele budgetten ook meer competitie. Dat is in deze tijd belangrijker dan ooit”, zo wordt Steiner geciteerd.

Michael Steiner, Member of the Executive Board, Research and Development

Enzinger: “Niet om het jaar een nieuwe raceauto nodig”

Enzinger stelt in hetzelfde interview, te hopen op de komst van meer fabrikanten. “Het is ook aantrekkelijk, want het reglement ligt voor vijf jaar vast. In die periode mogen er slechts minimale veranderingen aan de auto worden doorgevoerd. Je hebt niet om het jaar een nieuwe raceauto nodig”, benadrukt de Oostenrijker, die bij dezelfde gelegenheid nog eens wijst op de mogelijkheid om met identieke auto’s zowel in Le Mans als in de Amerikaanse klassiekers als Daytona en Sebring te kunnen rijden. “Dat is iets waarop we een jaar of twintig hebben gewacht”, aldus Enzinger.

Steiner verraadt in het interview met de kranten uit Stuttgart enkele details rondom het stopzetten van het LMP1-programma met de 919 na de drie opeenvolgende zeges. “Intern hadden we al lang besloten dat we zouden stoppen als we drie keer op rij gewonnen zouden hebben. De kosten en de technologische inzet in de LMP1-klasse waren enorm.”

Foto: Porsche

Nu begint Porsche dus aan een nieuw hoofdstuk in de succesvolle lange-afstandshistorie van het merk, waarin opnieuw hybride-technologie een rol speelt. Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Porsche met de 911 GT3 R Hybrid op de Nordschleife een pioniersrol op dit vlak vervulde. Volgens bestuurslid Steiner past ook autosport met hybridetechnologie bij het merk: “Porsche richt zich voor de middellange termijn op drie verschillende aandrijvingsconcepten: volledig elektrische voertuigen, efficiënte plug-in-hybrides en emotionele auto’s met verbrandingsmotoren. Deze drieledige strategie willen we zowel bij de ontwikkeling van moderne productieauto’s als in de autosport in gelijke mate toepassen. De volledig elektrische aandrijving passen we in het kader van onze deelname als fabrieksteam in de Formule E toe. De hoogefficiënte en emotionele verbrandingsmotoren worden in de GT-racerij gebruikt, en de LMDh-klasse maakt voor ons het plaatje compleet. Daar treden auto’s met krachtige hybride-aandrijving tegen elkaar aan, zoals we die in vergelijkbare vorm nu al in diverse modellen van ons merk inbouwen. Wanneer het reglement voor de toekomst ook nog de mogelijkheid voor het gebruik van synthetische brandstoffen biedt, zou dat in het kader van het streven naar duurzaamheid een nog sterkere motivatie zijn.”

Foto’s & video: Porsche AG