Rijdt de nieuwe Panamera 4S E-Hybrid beter dan zijn voorganger?

Daar moet je even aan wennen. Snelheid 104 km/u, motortoerental o rpm.

Porsche heeft de Panamera 971 over de hele modellenlijn aangepast. In augustus schreef Alain daar al over. Ik richt mijn aandacht hier alleen op de 4S E-Hybrid, omdat ik wil weten of het hybride-systeem verder is ontwikkeld in vergelijk met zijn voorganger, waarin ik ongeveer 1,5 jaar heb gereden en dus de nodige ervaring mee heb opgedaan.

Het vorige model

De nieuwe Panamera

De vorige Panamera 4 E-Hybrid

De nieuwe Pananera 4S E-Hybrid Sport Turismo De verschillen zijn uiterlijk niet zo groot, technisch echter wel

Pas geleden heeft Robert met de Panamera 4S E-Hybrid gereden en hij was razend enthousiast. Ik kan je vertellen dat ik zijn enthousiasme deel. De kleine kanttekeningen die ik bij mijn 4 E-Hybrid had heeft Porsche goed aangepakt.

Het chassis en controlesystemen zijn verder ontwikkeld, de nieuwe stuurinrichting en banden zijn speciaal voor de Panamera ontwikkeld. Al direct valt mij op dat de remmen veel beter aanvoelen. Bij de vorige Hybrid voelde het pedaal wat sponzig aan. Bij de nieuwe voelt het rempedaal lekker stevig aan, zoals we gewend zijn van niet-hybride auto’s. Verder merk je direct dat het hybride-systeem minder snel de brandstofmotor inschakelt. Je kunt het gaspedaal iets sneller en dieper intrappen dan voorheen.

Op het verdere weggedrag was al niets aan te merken. Dat zal ongetwijfeld ook verbeterd zijn door de genoemde aanpassingen.

Beide genoemde zaken zijn grote verbeteringen. Verder heeft Porsche de brutocapaciteit van de batterij verhoogd (van 14,1 naar 17,9 kWh) waardoor de afstand die je volledig elektrisch kunt rijden met 30% is toegenomen tot maximaal 54 kilometer (volgens de WLTP).









Vanuit alle kanten gezien een geslaagd ontwerp











Herkenbaar instrumentenpaneel en topafwerking



Drie hybridemodellen

Inmiddels zijn er drie hybrides leverbaar in de Panamera-modellenlijn.

De 4E-Hybrid: 340 kW (462 pk), 700 Nm, vanaf € 118.900

De 4S E Hybrid (de testauto), 412 kW (560 pk), 750 Nm, vanaf € 136.500

De Turbo S E-Hybrid, 514 kW (700 pk), 870 Nm, vanaf € 198.800

Maar liefst 21 uitvoeringen

De keuze is reuze. De drie hybridemodellen zijn ook leverbaar als Sport Turismo en als Executive, een 15 cm langere uitvoering. Dat maakt dat er negen verschillende hybrides leverbaar zijn. Trek je dit door over de gehele modellenlijn dan zijn er maar liefst 21 uitvoeringen. Die 21 zijn ook nog eens aan te kleden met allerlei leuke en/of veilige opties. De kans dat je twee exact dezelfde Panamera’s aantreft is dus klein.

Conclusie

De vorige Panamera 4 E-Hybrid was al een fijne auto, de nieuwe Panamera 4S E-Hybrid slijpt juist die kleine kanttekeningen die zijn voorganger had weg, waardoor het rijgedrag naar een nog hoger niveau is getild. Het antwoord op de vraag “Rijdt de nieuwe Panamera 4S E-Hybrid beter dan zijn voorganger?” luidt ja!

Foto’s Rinaldo Buis, Robin Groenendijk