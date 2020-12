Nieuwe leiding Porsche-fabriek Zuffenhausen

Jens Brücker heeft nu de leiding over Porsche’s hoofdfabriek

Stuttgart: Verandering aan het roer van de hoofdfabriek van Porsche: op 18 november werd Jens Brücker benoemd tot de nieuwe vice-president van de traditionele fabriek op het hoofdkantoor in Zuffenhausen (Duitsland). Brücker volgt Christian Friedl op, die na 20 jaar bij Porsche vanaf 1 januari 2021de leiding van de Seat-fabriek in Martorell bij Barcelona (Spanje) overneemt.

Voordat Brücker bij Porsche kwam, had hij de leiding over de Volkswagen-fabriek in Zuid-Afrika, waar hij meer dan vier jaar werkte. Daarvoor was hij in dienst bij Daimler AG.

“We bedanken Christian Friedl voor zijn succes bij ons bedrijf en zijn prestatie om onze belangrijkste fabriek klaar te maken voor de toekomst”, zegt Albrecht Reimold, lid van de Raad van Bestuur voor Productie en Logistiek bij Porsche AG. “We wensen hem veel succes voor zijn toekomst bij de Volkswagen Group.”

“Jens Brücker is een ervaren productiemanager en strateeg die we nu gelukkig bij ons hebben. Onze hoofdfabriek verenigt traditie met de toekomst. Met de iconische 911-sportwagen en de volledig elektrische Taycan produceren we daar twee modellen, die beiden een sleutelrol spelen in het succes van de Porsche Group. ”

De hoofdfabriek van Porsche is het kloppende hart en de legende van het merk Porsche. Porsche maakt efficiënt gebruik van elke vierkante meter ruimte bij de sportwagenproductie in de hoofdfabriek. Een uitdaging in dit groeiende industriepark dat wordt gedeeld door een spoorlijn en een zeer drukke openbare weg. De beslissing om de allereerste volledig elektrische Porsche in deze fabriek in Zuffenhausen bij Stuttgart te produceren, luidde het bedrijf in met het grootste bouwproject ooit in zijn 80-jarige geschiedenis op de plant.

Daarbij maakte Porsche de traditionele fabriek klaar voor de toekomst van de autoproductie. De Taycan-fabriek werd een van ’s werelds meest ultramoderne en innovatieve productielocaties.

Bovendien werd de plant geoptimaliseerd als onderdeel van de fabrieksuitbreiding en ontworpen om volledig CO₂-neutraal zijn. Meer dan 400 sportwagens uit de modelserie 911, 718 en Taycan worden hier elke dag gebouwd, evenals ongeveer 900 motoren die ook worden gebruikt in het geïntegreerde productienetwerk van de groep.

