De 992 GT3 Cup, het nieuwe werkpaard voor raceteams

Bijna is het zover, 12 december zal Porsche de nieuwe GT3 cup officieel onthullen. Maar de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup draaide afgelopen weken al zijn laatste ronden incognito op diverse circuits samen met een aantal geselecteerde raceteams.

Daarmee heeft deze zevende generatie raceauto voor de Porsche Mobil 1 Supercup en de Nationale Carrera Cup-series groen licht gekregen voor het seizoen 2021. Technische specificaties en verdere informatie worden op 12 december bekendgemaakt.

Deze nieuwe telg voor de autosport is gebaseerd op de huidige 992 GT3. Daarmee zet de auto een lange traditie voort, want sinds de eerste auto werd gebouwd in 1990 heeft Porsche 4.251 Cup auto’s gebouwd. Alleen al van zijn directe voorganger, de 991 Cup 3 rolden er 1.410 auto’s van de band in Zuffenhausen.

De ontwikkeling van deze nieuwste 911 GT3 Cup begon medio 2018 met de definitie van het concept. Vooral de vraag, wat kan er verbeterd worden en welke verwachtingen hebben de klantenteams, speelde hierin een belangrijke rol. Christoph Werner, Product Manager legt uit: “Het bleek zeer nuttig om ideeën uit te wisselen in nauwe samenwerking met de raceteams over de hele wereld. We luisterden aandachtig naar de ingenieurs en monteurs, maar ook naar de coureurs en teambazen om te begrijpen wat er nodig was om de nieuwe Cup auto naar een next level te brengen”.

Na een jaar van ontwerpen en testen waarbij enkele honderden nieuw onderdelen werden ontwikkeld werd de “TC01” (Test Car 01) medio 2019 op zijn wielen gezet. “Nadat we de eerste carrosserie en alle onderdelen in ons Motorsport Centre hadden voltooid, hebben we de auto in een recordtijd van slechts tien dagen met het projectteam voltooid”, vertelt Projectmanager Jan Feldmann.

Terwijl het eerste prototype rechtstreeks naar de eigen windtunnel ging, werd een tweede auto de testbaan op gestuurd bij het Weissach R&D Centre. “De auto zou eigenlijk maar een paar kilometer afleggen als shakedown maar uiteindelijk hebben we 30 ronden gereden met autocoureur Klaus Bachler achter het stuur” vervolgt Feldmann. “De eerste keer dat hij op volle snelheid langs ons vloog, kregen we allemaal kippenvel.”

Na nog vier dagen testen in Weissach, begon de “TC01” aan een Europese tour. Eerst werd de Lausitzring in Duitsland bezocht waarna tests op het ‘high-speed’ circuit van Monza plaatsvonden. “Voor ons was het belangrijk om zoveel mogelijk te leren over een zo breed mogelijk scala aan circuits met verschillende eigenschappen en setups”, legt technisch manager Martijn Meijs uit. De ervaringen die op diverse circuits met verschillende coureurs werden opgedaan werden daarna verwerkt in een verbeterde versie.

Medio 2020, na enkele duizenden kilometers op het circuit, kreeg de “TC01” gezelschap van een opvolger, het eerste pre-productievoertuig. De belangrijkste taak van deze testauto was zichtbaar maken of alle aanpassingen ook het gewenste resultaat opleverden en het voltooien van ‘long runs’. Deze tests werden voornamelijk op het Grand Prix circuit van de Nürburgring uitgevoerd. De Oostenrijkse Porsche testrijder Klaus Bachler werd hierbij geassisteerd door zijn collegas Marco Holzer, Nordschleife recordhouder Lars Kern, de drievoudig Porsche Mobil 1 Supercup kampioen Michael Ammermüller en Jörg Bergmeister.

“Bij de keuze van de coureurs wilden we ook een breed scala aan persoonlijkheden die allemaal anders met een auto om gaan”, legt Meijs uit. “Ze gaven ons allemaal zeer specifieke feedback. Daarbij is de feedback van Bergmeister waarschijnlijk wel het meest kenmerkende voor de nieuwe GT3 Cup: “In termen van prestaties heeft de nieuwe 911 GT3 Cup een enorme sprong voorwaarts gemaakt en de rondetijden onderstrepen dit ook. Het is opnieuw verbeterd op alle gebieden van de motor en ophanging tot de aerodynamica, remmen en ergonomie.” aldus de doorgewinterde specialist.

Na het voltooien van alle ontwikkelingstests en vele uren op testbank, ging het team naar de Motorsport Arena Oschersleben voor de laatste shakedown. De auto was gehuld in een zeer opvallende camouflage. De psychedelische patroon die bij sommige mensen bijna spontaan een epileptische aanval zullen oproepen zijn echter gebaseerd op de layouts van beroemde circuits. In Oschersleben voerde Porsche een bijzondere test uit waarbij een aantal raceteams werden uitgenodigd. Gekeken werd hoe de teams met de nieuwe Cup-auto om zouden gaan. “Het idee was om een heel raceweekend vanuit het perspectief van onze klanten te bekijken en de auto te gebruiken zoals de teams dat zouden doen, inclusief problemen oplossen, en het omgaan met onjuiste operaties en schadescenario’s”, legt Werner uit. “Op deze manier kwamen we ook weer een aantal kleine problemen tegen die we konden verhelpen om daarmee de auto nog competitiever te maken. We hebben ons uiterste best gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de marktintroductie van de nieuwe 911 GT3 Cup.”







Inmiddels wordt de auto in de productieschema’s opgenomen en moeten we 12 december afwachten voor de uiteindelijke presentatie. Op de weg zullen we deze GT3 Cup natuurlijk niet terugzien, maar in de racewereld wordt er reikhalzend naar deze nieuwe mastodont uitgekeken. Het raceseizoen van 2021 krijgt daarmee weer een nieuwe dynamiek waarmee Porsche ongetwijfeld kan laten zien waarom het merk al jaren de top van de autosport aanvoert.

Foto’s: Gruppe C Photography